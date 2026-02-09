IBM Instana 宣布由 OpAMP 驱动的 OpenTelemetry 采集器集群管理功能正式上线

随着采用步伐加快，挑战已不再是“如何采集数据”，而是“如何以可靠方式大规模部署、管理和运维采集器集群”。
IBM Instana 今日宣布，基于开放代理管理协议 (OpAMP) 的 OpenTelemetry 采集器集群管理功能正式全面推出 (GA)。该功能是 Instana 扩展型 OpenTelemetry 计划的关键组成部分，赋予运维团队对其 OpenTelemetry 采集器基础设施进行集中化、自动化控制的能力。
在混合云和多云环境中运行成百上千个 OpenTelemetry 采集器时，若每个实例都需手动配置和升级，很快便会变得难以操作。配置漂移、版本不一致以及缺乏对采集器运行状况的洞察，都会增加运维风险。
借助现已 GA 的集群管理功能，Instana 为 OpenTelemetry 采集器提供集中化的生命周期管理。团队可以推行标准配置，以受控方式应用更新，实时监控采集器状态，并通过基于策略的自动化减少手动变更操作。
基于 OpAMP，采集器可与 Instana 建立一个安全的控制通道。这实现了远程配置、实时状态报告，以及在整个集群范围内安全地推出或回滚配置与版本更新。
集群管理功能还解锁了 Instana 界面内的直接运维操作。用户可以直接在平台内重启采集器、修改采集器的 YAML 配置，并根据需要调整日志级别，以支持故障排查和受控实验，而无需登录到各个主机。
OpenTelemetry 采集器集群管理功能是 Instana 扩展型 OpenTelemetry 支持的一部分。
OpenTelemetry 的追踪、指标和日志被视为一等公民的运维信号，并自动关联到 Instana 的实时拓扑、服务依赖映射和可能原因分析中。团队可以保留其现有的 OpenTelemetry 埋点，同时使用 Instana 将原始遥测数据转化为更快速、更可靠的运维成果。
通过将自动化的采集器运维与 Instana 的洞察力相结合，客户可以减少平均解决时间，避免手动拼接数据，并在应用、服务和基础设施层面获得统一、一致的视图进行工作。
为帮助运维人员了解一个运行良好的采集器在 Instana 中呈现何种状态，本次发布为每个 OpenTelemetry 采集器实例提供了管道与进程运行状况的深度可见性。
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这些屏幕截图展示了一个正在处理数百万条指标和数千条日志记录的采集器，过程中无数据丢弃、导出器队列为空且资源使用情况稳定，这是团队在大规模管理集群时希望维持的理想状态。
Instana 的方法保留了团队在 OpenTelemetry 中所重视的一切，例如开放性和可移植性。同时，Instana 增加了企业级的集群控制、自动化以及 AI 驱动的智能，这些功能在 SaaS 和自托管环境中均能一致运行。
组织可以在使用 OpenTelemetry 进行埋点方面实现标准化，同时依靠 Instana 来管理采集器、保持配置合规，并将遥测数据与真实的运维决策相连接，无需构建和维护自定义工具。
由 OpAMP 驱动的 OpenTelemetry 采集器集群管理功能现已作为扩展型 OpenTelemetry 版本的一部分，在 IBM Instana 中全面推出。
团队可以立即将现有的 OpenTelemetry 采集器和埋点与 Instana 结合使用，或部署 Instana 发行版的 OpenTelemetry 采集器以获得简化的设置体验，从而获得集中化的集群控制、对采集器及管道健康状况更深入的可见性，以及丰富的平台内操作功能，例如直接从 Instana UI 重启采集器、修改采集器的 YAML 配置和更改日志级别。