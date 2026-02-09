IBM Instana 宣布由 OpAMP 驱动的 OpenTelemetry 采集器集群管理功能正式上线

在混合云和多云环境中运行成百上千个 OpenTelemetry 采集器时，若每个实例都需手动配置和升级，很快便会变得难以操作。配置漂移、版本不一致以及缺乏对采集器运行状况的洞察，都会增加运维风险。

借助现已 GA 的集群管理功能，Instana 为 OpenTelemetry 采集器提供集中化的生命周期管理。团队可以推行标准配置，以受控方式应用更新，实时监控采集器状态，并通过基于策略的自动化减少手动变更操作。

基于 OpAMP，采集器可与 Instana 建立一个安全的控制通道。这实现了远程配置、实时状态报告，以及在整个集群范围内安全地推出或回滚配置与版本更新。

集群管理功能还解锁了 Instana 界面内的直接运维操作。用户可以直接在平台内重启采集器、修改采集器的 YAML 配置，并根据需要调整日志级别，以支持故障排查和受控实验，而无需登录到各个主机。