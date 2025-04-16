IBM Granite 3.3：语音识别、精细推理和 RAG LoRA

2025 年 4 月 16 日
以下是主要信息概览：
今天的发布代表着 IBM Granite 多模式联运业务的又一次扩展。Granite speech 8B 是我们的第一个官方语音转文本模型，Granite 3.3 标志着我们开始探索音频功能。除了最近增加的视觉和推理功能之外，IBM 继续增强 Granite 系列在客户和开放源代码社区最需要的用例中的多功能性。
与 Granite Speech 3.3 8B 相连的是 Granite 3.3 8B Instruct（作为其基础的大型语言模型 (LLM)），及其小型 (2B) 对应模型。文本模型的推理过程比前代产品更为复杂，并增加了中间填充 (FIM) 功能，从而促进了更广泛的应用用例，尤其是在编码领域。
我们还将通过 IBM Research 的开放源代码平台 Granite Experiments，为先前发布的 Granite 3.2 8B Instruct 模型推出一系列更新扩展的性能增强型 LoRA 适配器（主要针对 RAG 场景优化）。更多 LoRA 创新方案即将在未来几周发布，包括专为 Granite 3.3 Instruct 模型打造的全套适配器。
Granite Speech 3.3 8B 是一款紧凑且经济高效的音频输入（和文本输入）、文本输出 STT 模型，旨在用于处理语音输入的企业应用程序，并针对自动语音识别 (ASR) 和自动语音翻译进行了优化(AST)。
在转录任务方面，经对多个著名公共数据集进行测试，Granite Speech 3.3 始终提供比领先的开放式和封闭模型竞争对手更高的准确性。
该模型还支持从英语到多种语言的自动翻译，包括法语、西班牙语、意大利语、德语、葡萄牙语、日语和中文。在 IBM 对 AST 性能进行的测试中，Granite Speech 3.3 8B 模型在 CoVost 数据集所支持的 Granite 语言上，其表现与 OpenAI 的 GPT-4o 和谷歌 Gemini 2.0 Flash 等领先的专有模型不相上下。更多翻译性能相关信息，请参阅该模型在 Hugging Face 平台发布的模型卡片。
从架构上讲，Granite Speech 3.3 包括：
与将语音和文本处理一次性直接整合的模型不同，Granite Speech 3.3 采用双阶段处理设计。例如，要向模型询问有关音频文件的问题，需要进行初始调用以转录音频，随后再通过提示词对转录文本进行查询。如果提示中包含“
这种双阶段处理架构确保 Granite Speech 3.3 8B 在文本查询任务上的表现与其底层大语言模型（Granite 3.3 8B Instruct）保持高度一致，有效规避了多数多模态模型常见的文本性能衰减问题。只要开发人员使用的推理平台已正确配置文本与语音模型的联合服务，即可将 Granite Speech 3.3 8B 理解为在 Granite 3.3 8B Instruct 基础上新增音频输入功能的增强版本。
与传统的基于 Whisper 的 ASR 模型不同，Granite Speech 3.3 能够处理任意长度的音频输入，在测试中，该模型可轻松处理 H100 80GB GPU 上长达 20 分钟的音频文件，而非受限于 30 秒的固定窗口。基于 Whisper 的模型必须将超限音频切割为 30 秒片段，这往往会在切割边界处引入识别误差。一般来说，人为剪切的次数越少，产生的误差就越小。
虽然 Granite Speech 3.3 在表面上能够处理较长的音频输入，但需要注意的是，该模型尚未针对长音频数据进行专门微调。为确保稳定的识别准确率，我们建议将每个独立音频输入单元的长度限制在 1 分钟以内。
Granite Speech 3.3 只是 IBM 探索 Granite 系列功能的第一步。未来版本（尤其是 Granite 4 中）增强 Granite Speech 的持续研究包括：
自回归 LLM（通常用于文本生成的 LLM）从根本上采用从左到右的单向处理架构。这类模型通过自监督学习进行训练，根据前面令牌的信息迭代预测序列中的下一个令牌，直至判定序列生成完成。虽然这种设计使其在各类生成任务中表现卓越，但面对另一种任务时存在天然局限：根据前后的令牌预测正确内容的令牌。换句话说，传统的自回归 LLM 无法“中间填充”。
要采用自回归模型进行填充，需要重新设计训练任务，从本质上 “欺骗” LLM 使用其固有的从左到右预测能力来预测中间的令牌。这通常需要将示例段落划分为前缀(前面的令牌)、后缀(后面的令牌) 和中间(要通过填充来预测的令牌)，然后重新排列段落，以便为模型提供前面的前缀和后缀被要求预测中间令牌。 Granite 3.3 利用专门的令牌使模型能够根据前缀和后缀生成内容。
虽然 FIM 具有广泛的用例，但它特别适用于编码任务，从代码修复、错误连接到重构，再到快速生成样板代码并能够插入函数参数或文档字符串。
Granite 3.2 的重点是通过思维偏好优化 (TPO) 丰富指令模型的推理能力，在不牺牲整体性能的情况下提高模型遵循复杂指令的能力。Granite 3.3 Instruct 的开发重点是保留这些成果，同时增强模型在复杂数学推理方面的性能。
Granite 3.3 Instruct 模型建立在更新的 Granite 3.3 基本模型之上，并使用 TPO 和 组相对策略优化 （GRPO） 通过多阶段强化学习进行微调，在传统上与“推理”功能相关的高度技术基准上表现出显著改进。
Granite 3.3 8B 在 MATH500 基准上的性能轻松领先 Anthropic 的 Claude 3.5haiku (64.2%) 和 Meta 的 Llama 3.1 8B Instruct (44.4%)，与 24B 参数的 Mistral Small 3 (70.6%) 大致相同，仅次于 Claude 3.5 Sonnet (72.4%) 和 OpenAI 的 GPT-4o Mini (72.6%)。 1
与 Granite 3.2 Instruct 模型一样，可以轻松开启和关闭“思考”功能，这样，开发人员可以在需要时优先考虑增强型思维链 (CoT) 推理，在不需要时优先考虑成本效益和低延迟。
为了增强基于 Granite 的现有应用程序，并为下一代性能增强型 LoRA 适配器的开发提供参考，IBM 还通过 IBM Research 开源实验平台 Granite Experiments 发布了 5 个（主要面向RAG场景的）Granite 3.2 8B Instruct 专用 LoRA 适配器。这些适配器各具特色，能够利用模型固有知识执行特定任务，例如检索查询重写或幻觉检测等。
IBM Research 在开发这些“传统” LoRA 适配器的同时，还为每种适配器开发了使用新型低等级自适应的对应适配器，我们称之为激活的 LoRA(aLoRAs)。 在标准 LoRA 适配器之间切换通常会降低性能，因为模型必须使用新的适配器重新计算正在进行的对话的上下文。但与标准 LoRA 不同的是，IBM 的 aLoRA 只需重复使用现有的键值 (KV) 缓存 ，无需重新计算上下文（或“预填充”）。激活的 LoRA 与标准 LoRA 的生成质量相匹配，同时具有显著的运行时间和计算优势。运行 aLoRAs 的源代码可在此处获取。
RAG 幻觉检测
即使有了 RAG，LLM 有时也会产生幻觉。当配备 RAG幻觉检测 LoRA 时，该模型将提供 0-1 之间的“忠实度分数”（以 0.1 为增量），以反映其输出与检索到的文档中包含的信息反映的程度。忠实度分数越低，幻觉风险越高。当问题无法使用可用来源的信息回答时，模型将输出无法回答。
RAG 查询重写
对于包含所有相关信息的独立查询，检索引擎返回的结果要明显好于那些需要从对话早期的上下文才能采取行动的查询。配备查询重写 LoRA 后，该模型将自动将任何非独立用户查询重写为完全独立的查询。例如，请考虑此交换：
用户：“谁是苹果公司的 CEO？” 模型：“Tim Cook 是苹果公司的 CEO。” 用户：“那 Microsoft 呢？”
该模型将按原样传递用户的第一个查询，但将第二个查询重写为“谁是微软公司的 CEO？”。在测试中，这种重写将模型响应的相关性提高了 21 个百分点。
尽管查询重写在设计时就考虑到了 RAG，但它无需存在 RAG 文档：它还可用于重写其他用例的用户查询，例如工具调用。
RAG Citation Generation
当配备 RAG Citation Generaton LoRA 时，该模型将为其输出的每个句子生成引文（如果该句子有任何外部来源）。每个句子级别的引文不仅会注明引用的任何来源，而且还包含所引用来源中支持模型的相应输出句子的一组句子。
RAG Answerability Prediction
当配备 RAG Answerability Prediction LoRA 时，该模型将确定用户的查询是否可以利用所连接文档中的信息来回答。这种二元分类——“可回答”或“不可回答”——可用于过滤不可回答的问题（减少幻觉），或提示模型以不同的方式重新询问检索器。
Uncertainty Prediction
对于每个模型输出，Uncertainty LoRA（由 MIT-IBM Watson AI 实验室的 AI 模型校准研究产生）使模型能够生成范围从 0 到 9 的量化“确定性分数”（分别代表 5% 到 95% 的确定性） 。得分主要反映了模型的响应在多大程度上得到了训练数据信息的支持。
传统的 RAG 需要单一推理（基于特定上下文的提示）来产生单一模型输出，而我们建议在工作流中使用这些 LoRA，利用多个 LoRA 适配器跨多个推理来获得最终模型的输出。
例如，您可以首先实施查询重写（必要时）快速重写初始提示，从而获得最佳检索器准确性。使用重写的提示生成模型的检索增强响应后，您可以实施 RAG 幻觉检测，验证检索文档中信息的忠实度是否适当。如果忠实度分数低于可接受的阈值，工作流可能会指示模型对响应重新采样，直到忠实度分数超过该阈值。一旦不再检测到幻觉，您就可以让 RAG Citations 做出向用户提供的最终回复。
这本质上类似于 RAG 中的等价物，即扩展测试时间计算、搭建多个推理以改进和丰富模型的最终输出。我们很高兴看到开源社区将如何实施和试验这些新的 LoRA 适配器。有关 RAG LoRA 及其对模型性能影响的更多信息，请参阅随附的技术论文 。
IBM Research 正在积极训练 Granite 4.0，这是新一代模型，代表了 Granite 架构的重大演变，并在速度、上下文长度和容量方面展示了可喜的提升。尽管具体细节要到第二季度晚些时候才会公布，但客户、合作伙伴和开发人员可以依靠 IBM 保持其对小型实用模型的承诺，这些模型可以以低成本和低延迟运行。
全新 Granite 3.3 Instruct 模型现已在 IBM watsonx.ai 上线，这是我们专为企业 AI 开发打造的整合式端到端工作室。您可以在 Granite Playground 上试用 Granite 3.3 Instruct 8B，并轻松体验“思考”功能的开启和关闭。
Granite Speech 3.3 8B 以及所有新的 Granite模型和 LoRA 适配器已在 Hugging Face 上发布。部分 Instruct 型号还可通过平台合作伙伴获得，包括（按字母顺序排列）LMStudio、Ollama 和 Replicate，不久的将来还会有更多。
Granite 文档和 GitHub 上的 Granite Snack Cookbook 中提供了许多关于使用 Granite 模型的指南和示例。开发人员可以通过深入了解我们丰富的实用演示、示例和教程来开始使用 Granite 模型，例如：
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