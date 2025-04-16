IBM Granite 3.3：语音识别、精细推理和 RAG LoRA

为了增强基于 Granite 的现有应用程序，并为下一代性能增强型 LoRA 适配器的开发提供参考，IBM 还通过 IBM Research 开源实验平台 Granite Experiments 发布了 5 个（主要面向RAG场景的）Granite 3.2 8B Instruct 专用 LoRA 适配器。这些适配器各具特色，能够利用模型固有知识执行特定任务，例如检索查询重写或幻觉检测等。

IBM Research 在开发这些“传统” LoRA 适配器的同时，还为每种适配器开发了使用新型低等级自适应的对应适配器，我们称之为激活的 LoRA(aLoRAs)。 在标准 LoRA 适配器之间切换通常会降低性能，因为模型必须使用新的适配器重新计算正在进行的对话的上下文。但与标准 LoRA 不同的是，IBM 的 aLoRA 只需重复使用现有的键值 (KV) 缓存 ，无需重新计算上下文（或“预填充”）。激活的 LoRA 与标准 LoRA 的生成质量相匹配，同时具有显著的运行时间和计算优势。运行 aLoRAs 的源代码可在此处获取。

RAG 幻觉检测

即使有了 RAG，LLM 有时也会产生幻觉。当配备 RAG幻觉检测 LoRA 时，该模型将提供 0-1 之间的“忠实度分数”（以 0.1 为增量），以反映其输出与检索到的文档中包含的信息反映的程度。忠实度分数越低，幻觉风险越高。当问题无法使用可用来源的信息回答时，模型将输出无法回答。

RAG 查询重写

对于包含所有相关信息的独立查询，检索引擎返回的结果要明显好于那些需要从对话早期的上下文才能采取行动的查询。配备查询重写 LoRA 后，该模型将自动将任何非独立用户查询重写为完全独立的查询。例如，请考虑此交换：

用户：“谁是苹果公司的 CEO？” 模型：“Tim Cook 是苹果公司的 CEO。” 用户：“那 Microsoft 呢？”

该模型将按原样传递用户的第一个查询，但将第二个查询重写为“谁是微软公司的 CEO？”。在测试中，这种重写将模型响应的相关性提高了 21 个百分点。

尽管查询重写在设计时就考虑到了 RAG，但它无需存在 RAG 文档：它还可用于重写其他用例的用户查询，例如工具调用。

RAG Citation Generation

当配备 RAG Citation Generaton LoRA 时，该模型将为其输出的每个句子生成引文（如果该句子有任何外部来源）。每个句子级别的引文不仅会注明引用的任何来源，而且还包含所引用来源中支持模型的相应输出句子的一组句子。

RAG Answerability Prediction

当配备 RAG Answerability Prediction LoRA 时，该模型将确定用户的查询是否可以利用所连接文档中的信息来回答。这种二元分类——“可回答”或“不可回答”——可用于过滤不可回答的问题（减少幻觉），或提示模型以不同的方式重新询问检索器。

Uncertainty Prediction

对于每个模型输出，Uncertainty LoRA（由 MIT-IBM Watson AI 实验室的 AI 模型校准研究产生）使模型能够生成范围从 0 到 9 的量化“确定性分数”（分别代表 5% 到 95% 的确定性） 。得分主要反映了模型的响应在多大程度上得到了训练数据信息的支持。