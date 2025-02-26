以下是主要信息概览：

全新的 Granite 3.2 8B Instruct 和 Granite 3.2 2B Instruct 提供实验性的思维链推理能力 ，可显著提高它们遵循复杂指令的能力，且无需牺牲通用性能。 推理过程可以打开和关闭，从而可以有效地使用计算资源。

，可显著提高它们遵循复杂指令的能力，且无需牺牲通用性能。 推理过程可以打开和关闭，从而可以有效地使用计算资源。 与 IBM 的推理扩展技术结合使用时，Granite 3.2 8B Instruct 的扩展思维过程使其能够达到或超过更大模型（包括 GPT-4o 和 Claude 3.5 Sonnet）的推理性能。

的扩展思维过程使其能够达到或超过更大模型（包括 GPT-4o 和 Claude 3.5 Sonnet）的推理性能。 我们的新多模态模型 Granite Vision 3.2 2B 在开发时特别 侧重于文档理解 ，并具有与尺寸是自身 5 倍的主要开源模型相当的性能。

在开发时特别 ，并具有与尺寸是自身 5 倍的主要开源模型相当的性能。 Granite Timeseries 模型系列的最新成员 Granite-Timeseries-TTM-R2.1 扩展了 TTM 的能力，除了之前 TTM 模型已支持的每分钟和每小时预测任务之外，还增加了 每日和每周预测 功能。

扩展了 TTM 的能力，除了之前 TTM 模型已支持的每分钟和每小时预测任务之外，还增加了 功能。 我们将在 Granite Guardian 3.2 中推出新的模型大小 ，包括源自我们的 3B-A800M 混合专家 (MoE) 语言模型的变体。新模型在性能损失最小的前提下提高了效率。

，包括源自我们的 3B-A800M 混合专家 (MoE) 语言模型的变体。新模型在性能损失最小的前提下提高了效率。 Granite Embedding 模型系列现已具备学习稀疏嵌入的能力。 Granite-Embedding-30M-Sparse 可在不同的资源和延迟预算范围内平衡效率和可扩展性。

可在不同的资源和延迟预算范围内平衡效率和可扩展性。 与其先前各代一样，所有新的 IBM Granite 模型都是 在宽松的 Apache 2.0 许可下开源发布的 。

模型都是 。 Granite 3.2 模型现已在 IBM® watsonx.ai、Hugging Face、Ollama、LMStudio 和 Replicate 上推出。

Granite 3.2 是我们第三代 IBM Granite 模型的最新版本，是 Granite 系列超越简单语言模型的演化的重要一步。Granite 3.2 以实验推理功能和我们的第一个官方视觉语言模型 (VLM) 为核心，为 Granite 系列引入了多项重要的新能力。

该版本还对我们现有产品的效率、功效和泛用性进行了一系列改进。IBM 优先考虑实用的、企业级模型，继续追求以越来越少的参数实现最先进的性能。

与往常一样，最新的 Granite 模型在 Apache 2.0 许可下开源。所有 Granite 模型现已在 Hugging Face 上线。部分模型还可通过其他平台获得，包括 IBM watsonx.ai。本文末尾的“入门”部分提供了教程、诀窍和其他资源。