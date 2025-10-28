IBM 扩展对虚拟和物理防火墙的支持服务

为应对这些挑战，IBM 的全球客户支持服务提供商 IBM Technology Lifecycle Services (TLS) 正在扩展其能力，与 Cisco (NASDAQ: CSCO) 合作，提供全面的 防火墙和网络解决方案。被 IDC 评为 2025 年全球企业混合防火墙领域的领导者，并被 Gartner© 评为 2025 年魔力象限混合网状防火墙领域中唯一的远见者，Cisco Secure Firewall 作为 Cisco 混合网状防火墙的关键组件，旨在通过网络可视化和基于 Snort ML 的零日攻击防护（由 Talos Intelligence 和 AI 辅助自动化技术支持），帮助组织强化企业数据安全。

据 Cisco 称，其防火墙创新包括 Encrypted Visibility Engine (EVE)，无需解密即可捕捉加密流量中嵌入的威胁，并为高风险网络流量提供选择性解密选项。借助下一代防火墙 (NGFW)，IBM TLS 服务现可全面支持这些防火墙（无论是物理、云还是虚拟形态）的全生命周期管理，涵盖规划、设计、采购、安装、卸载及运维支持，助力客户优化其核心或 AI 基础设施。SnortML 是一种基于机器学习的漏洞检测技术，不依赖于签名。传统入侵防御系统 (IPS) 签名无法应对的是嵌入式威胁，例如 SQL 注入攻击，这些威胁可以嵌入到传统控制措施无法捕获的地方。

该解决方案旨在利用最新的功能对网络和安全基础设施进行现代化，以帮助保护环境免受新兴威胁和漏洞的侵害，解决安全漏洞，并有助于减轻可能导致数据丢失、代价高昂的停机时间和声誉损害的网络攻击风险。