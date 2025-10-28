IBM 扩展对虚拟和物理防火墙的支持服务
IBM 全球客户支持服务提供商 IBM Technology Lifecycle Services (TLS) 正在扩展其能力，与 Cisco 合作提供全面的防火墙和网络解决方案。
人工智能 (AI) 和生成式人工智能（生成式 AI）的成功应用，取决的不仅仅是强大的算法、海量的数据集、GPU 或最先进的大型机。在数据中心中，随着供应商数量的激增，环境日益复杂，而系统之间的连接性能很大程度上取决于网络的速度和带宽。
如果网络不够强大，即使是最先进的系统也可能表现不佳。但除了性能之外，网络在安全性方面也发挥着至关重要的作用，因为它们必须管理异常情况（例如输入异常），同时还需要帮助有效应对蓄意对抗性攻击并化解安全风险。
为应对这些挑战，IBM 的全球客户支持服务提供商 IBM Technology Lifecycle Services (TLS) 正在扩展其能力，与 Cisco (NASDAQ: CSCO) 合作，提供全面的 防火墙和网络解决方案。被 IDC 评为 2025 年全球企业混合防火墙领域的领导者，并被 Gartner© 评为 2025 年魔力象限混合网状防火墙领域中唯一的远见者，Cisco Secure Firewall 作为 Cisco 混合网状防火墙的关键组件，旨在通过网络可视化和基于 Snort ML 的零日攻击防护（由 Talos Intelligence 和 AI 辅助自动化技术支持），帮助组织强化企业数据安全。
据 Cisco 称，其防火墙创新包括 Encrypted Visibility Engine (EVE)，无需解密即可捕捉加密流量中嵌入的威胁，并为高风险网络流量提供选择性解密选项。借助下一代防火墙 (NGFW)，IBM TLS 服务现可全面支持这些防火墙（无论是物理、云还是虚拟形态）的全生命周期管理，涵盖规划、设计、采购、安装、卸载及运维支持，助力客户优化其核心或 AI 基础设施。SnortML 是一种基于机器学习的漏洞检测技术，不依赖于签名。传统入侵防御系统 (IPS) 签名无法应对的是嵌入式威胁，例如 SQL 注入攻击，这些威胁可以嵌入到传统控制措施无法捕获的地方。
该解决方案旨在利用最新的功能对网络和安全基础设施进行现代化，以帮助保护环境免受新兴威胁和漏洞的侵害，解决安全漏洞，并有助于减轻可能导致数据丢失、代价高昂的停机时间和声誉损害的网络攻击风险。
作为防御网络威胁的组件之一，防火墙历来保护数据中心免受互联网攻击，将攻击面限制在建筑物内的单个入口点。然而，随着自带设备政策、云服务、IoT 设备、分支机构架构以及远程办公的出现，攻击面已大幅扩展。如今，安全防护的边界试图覆盖用户连接应用程序的所有位置。
我们正在进入一个采用最佳实践和全面网络安全框架至关重要的时代。这些框架融合了协议、规则和架构设计，旨在增强对安全漏洞、用户及人工智能的保护，同时帮助相关方遵守不断变化的合规要求。随着我们进入 AI 主导的时代，安全仍然是企业在这个新态势中面临的关键问题。
尽管 AI 发展迅猛，但其应用也伴随着风险。2024 年发布的 IBM IBV 报告《保障生成式人工智能安全—当下重点关注事项》显示，受访高管对生成式人工智能的采用表达了广泛的担忧，包括业务中断的潜在风险增加 (56%)、不可预测的风险和新的安全漏洞 (51%)、以及针对现有 AI 模型、数据和服务的新型攻击 (47%)。
随着复杂性对性能的影响加剧且成本持续上升，我们注意到，随着数据中心虚拟化的兴起，应对新挑战所需的整体支持需求显著增加。曾经仅基于硬件的环境管理，如今已扩展至监督复杂的虚拟系统，包括先进的防火墙技术。根据 IDC 2023 年的报告，预计到 2027 年，超过 70% 的企业计算基础设施将实现虚拟化，这一趋势由对增强计算能力的需求推动。
IBM TLS 防火墙安全产品的扩展旨在满足这一巨大的市场需求。随着组织将工作量迁移到云端，虚拟防火墙不仅可以提供可扩展且灵活的保护，还能与云原生工具无缝集成，提升可视化能力，并帮助简化复杂混合云或多云基础设施的管理。通过强调虚拟防火墙的功能，企业可以加强网络安全防御，并应对不断演变的威胁环境中的网络安全漏洞风险。
通过选择 IBM 作为物理防火墙和虚拟防火墙的支持服务合作伙伴，客户可以受益于 IBM 与 Cisco 密切的技术合作关系。我们与 Cisco 的合作可以追溯到 1999 年，目前我们为该公司的大量客户提供服务，提供战略规划、设计、硬件和软件实施、生命周期服务和支持等服务。
作为 Cisco 仅有的六个全球金牌系统集成商合作伙伴之一，IBM 也是一家 IT 系统制造商，能够带来独特的价值。凭借庞大的 Cisco 网络和安全产品支持库存，IBM TLS 在全球范围内可以实现客户首次呼叫即可解决 Cisco 系统 97% 的网络硬件问题。我们协助客户进行更新和现代化改造，包括满足网络和安全产品的交付需求。这种全面的结构有助于帮助客户保持安全、高效、可用和弹性的环境。