IBM 扩大与 Delinea 在特权身份与访问管理能力方面的 OEM 协议
此项新协议深化了战略合作，赋能客户获得对所有身份（人类与机器身份）的更全面可视化、智能授权和统一控制能力。
IBM 正扩大与智能身份安全领域领导者 Delinea 的 OEM 协议，旨在通过 IBM Verify Privileged Identity Platform 提供先进的 特权身份和访问管理能力。
这项新协议深化了两家公司自 2018 年开启的战略合作，将完整的 Delinea 平台引入 IBM 客户体系，赋能他们获得对所有身份（人类与机器身份）的更全面可视化、智能授权和统一控制能力。Delinea 平台提供完整的云原生身份安全解决方案生态，使企业能够通过智能授权构建并应用覆盖所有身份的上下文感知能力。
身份是现代安全领域最关键的控制点之一。随着组织采用 AI、混合云和边缘计算，特权账户数量及潜在攻击面持续增长。
通过将 Delinea 平台集成 至 IBM Verify，IBM正在提供一套统一的云原生解决方案，帮助客户：
扩大后的协议使 完整 Delinea 平台 可通过 IBM Verify Privileged Identity Platform 获取，为客户提供统一的身份安全方案——该方案融合了 Delinea 先进的 AI 驱动授权技术与 IBM 深厚的安全专业知识及集成化产品组合。
IBM 与 Delinea 共同提供特权活动的全景视图和一致的访问控制，帮助客户降低风险、增强可审计性，并提升安全与 IT 团队的工作效率。
“安全由创新驱动，”IBM Verify 全球销售负责人 Bob Kalka 表示。“我们与 Delinea 的合作体现了我们致力于提供解决方案，赋能企业应对现代威胁环境的复杂性。我们共同树立身份安全的新标准——帮助客户在快速变化的数字世界中充满信心地运营。”
此项扩大的协议进一步强化了 IBM 与行业领导者合作的战略，这些合作伙伴的能力与 IBM Verify 形成互补并扩展其功能。
了解更多关于 IBM 与 Delinea 如何携手助力组织加强身份安全并简化特权访问管理的信息。