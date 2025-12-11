IBM 扩大与 Delinea 在特权身份与访问管理能力方面的 OEM 协议

IBM 与 Delinea 共同提供特权活动的全景视图和一致的访问控制，帮助客户降低风险、增强可审计性，并提升安全与 IT 团队的工作效率。

“安全由创新驱动，”IBM Verify 全球销售负责人 Bob Kalka 表示。“我们与 Delinea 的合作体现了我们致力于提供解决方案，赋能企业应对现代威胁环境的复杂性。我们共同树立身份安全的新标准——帮助客户在快速变化的数字世界中充满信心地运营。”

此项扩大的协议进一步强化了 IBM 与行业领导者合作的战略，这些合作伙伴的能力与 IBM Verify 形成互补并扩展其功能。

了解更多关于 IBM 与 Delinea 如何携手助力组织加强身份安全并简化特权访问管理的信息。

深入了解伙伴关系