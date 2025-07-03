IBM Envizi 被评为“绿色象限：ESG 与可持续发展报告软件 2025”领导者

Verdantix 通过比较 21 家解决方案提供商来进行全面评估。这一过程包括了全面的问卷调查、供应商演示以及对当前 ESG 与可持续发展报告软件用户的访谈。

正如 Verdantix 的 Luke Gowland 在报告中指出的那样：随着监管不确定性的不断增加和利益相关者审查的日益严格，组织不能再依赖分散的系统或手动流程来管理可持续发展披露。对准确、可审计和实时（或近乎实时）可持续发展数据的需求，已将报告软件从一种支持工具提升为战略性需求。2025 年绿色象限报告重点展示了那些最有能力帮助企业应对不断变化的要求、满足审计与保障期望，并将可持续发展绩效融入核心业务决策的供应商。

IBM Envizi 已做好准备，帮助客户应对这一市场转变。该软件套件帮助组织进行监管和自愿报告，同时还提供有针对性的工具用于脱碳。所有产品均以模块化方式交付，以满足客户不断变化的需求。

IBM 在 ESG 与可持续发展绩效管理方面展现出强大的能力，这反映了其在企业数据管理、数据安全与隐私实践以及绩效管理工具方面的丰富专业经验。