IBM Envizi 被评为“绿色象限：ESG 与可持续发展报告软件 2025”领导者

2025 年 7 月 3 日
IBM Envizi ESG 套件再次被独立研究公司 Verdantix 评为市场领导者，该公司于 2025 年 6 月 27 日发布了《绿色象限：ESG 与可持续发展报告软件 2025》报告。
IBM 因其软件产品中的数据管理和 AI 专业知识脱颖而出。根据 Verdantix 的“能力”评分，该套件在数据采集、管理、质量控制和环境、社会和治理可持续性性能管理方面获得了最高评级。此外，它在“Momentum”评分中也获得了高分，该评分评估市场愿景、战略等战略成功因素。
Verdantix 通过比较 21 家解决方案提供商来进行全面评估。这一过程包括了全面的问卷调查、供应商演示以及对当前 ESG 与可持续发展报告软件用户的访谈。
正如 Verdantix 的 Luke Gowland 在报告中指出的那样：随着监管不确定性的不断增加和利益相关者审查的日益严格，组织不能再依赖分散的系统或手动流程来管理可持续发展披露。对准确、可审计和实时（或近乎实时）可持续发展数据的需求，已将报告软件从一种支持工具提升为战略性需求。2025 年绿色象限报告重点展示了那些最有能力帮助企业应对不断变化的要求、满足审计与保障期望，并将可持续发展绩效融入核心业务决策的供应商。
IBM Envizi 已做好准备，帮助客户应对这一市场转变。该软件套件帮助组织进行监管和自愿报告，同时还提供有针对性的工具用于脱碳。所有产品均以模块化方式交付，以满足客户不断变化的需求。
IBM 在 ESG 与可持续发展绩效管理方面展现出强大的能力，这反映了其在企业数据管理、数据安全与隐私实践以及绩效管理工具方面的丰富专业经验。
IBM Envizi 近日再获殊荣，此番佳绩得益于其在独立研究咨询公司 Verdantix 于 2023 年 7 月 17 日发布的《绿色象限：ESG 报告与数据管理软件》报告中获得的“领导者”定位。这体现了 IBM 对可持续发展的持续承诺，以及其在提供行业标杆创新解决方案方面的历史成果。
阅读报告并了解 Envizi 如何帮助您的组织进行可持续发展数据管理和报告。
关于 Verdantix
Verdantix 是引领改善世界创新的核心思想领袖。我们通过专有数据、独特专业知识和高管网络支持变革推动者。我们通过数字平台、咨询活动和现场活动向 100 多个国家或地区的数千名决策者提供具有影响力的分析。Verdantix 研究团队在伦敦、纽约和波士顿设有办事处，他们本着严谨、准确和好奇的原则，帮助我们全球各地的客户解决最复杂的挑战 verdantix.com