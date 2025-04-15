IBM 通过新的模型风险评估引擎增强 watsonx.governance 的功能

引入风险库是识别潜在适用风险的第一步。IBM 的 AI Risk Atlas 是了解与使用生成式 AI 和机器学习相关的风险的重要资源。这些风险也直接整合到 watsonx.governance 的 Governance Console 中，并且是开箱即用的。如果需要，风险库还可根据需求补充组织的自有风险清单，并通过开箱即用的风险评估工具（包括 AI 用例评估、模型导入评估及用例 + 模型联合评估）将风险关联至 AI 用例与模型。