IBM Engineering Rhapsody 10.0.3：为大型模型和分布式团队提供更快的企业级 MBSE

随着复杂项目对高效开发和交付的需求不断增长，对现代基于模型的系统工程 (MBSE) 工具的期望也在迅速提高。分布式系统和软件工程团队常常遇到瓶颈——经历各种阻碍进展的挑战：评审周期无法随复杂性增加而扩展、模型加载缓慢、生命周期可见性有限。

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 旨在通过增强大型模型上的企业级性能、引入简化协作和加速创新的改进，以及支持通过新的模型上下文协议 (MCP) 访问模型数据，来解决并减少这些问题。