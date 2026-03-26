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人工智能 IT 自动化

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3：为大型模型和分布式团队提供更快的企业级 MBSE

此版本提供了更强的企业级性能和改进的协作，并扩展了对长期模型资产的访问——使团队能够获得实时清晰度，从而更有信心地做出系统级决策。

发布日期 2026年3月26日

随着复杂项目对高效开发和交付的需求不断增长，对现代基于模型的系统工程 (MBSE) 工具的期望也在迅速提高。分布式系统和软件工程团队常常遇到瓶颈——经历各种阻碍进展的挑战：评审周期无法随复杂性增加而扩展、模型加载缓慢、生命周期可见性有限。

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 旨在通过增强大型模型上的企业级性能、引入简化协作和加速创新的改进，以及支持通过新的模型上下文协议 (MCP) 访问模型数据，来解决并减少这些问题。

以更高的速度和清晰度为工程团队赋能

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 为工程团队提供了所需的速度、清晰度和洞察力，使其能够做出有信心的决策，尤其是在处理企业级模型或分布式团队共享的模型时。此版本还包含公开预览版中提供的人工智能赋能能力，标志着向更广泛的人工智能辅助自动化迈出了早期一步，而其核心价值则体现在对可用性和 生产力的直接影响上。

借助 Rhapsody 10.0.3，工程师可以减少等待时间，领导者获得更清晰的洞察并更快做出决策。同时，MBSE 工作流通过减少工具导致的延迟以及与项目目标更紧密的对齐，能够跟上企业交付的时间表。通过最大限度地减少性能瓶颈，此版本帮助团队在大规模下高效推进利益相关方评审，改善协作与可审计性，并通过更快速的分析与验证检查确保降低风险。

企业级模型性能包括：

  • 模型加载：改进了模型加载性能，为大型和企业级项目带来了可衡量的速度提升。
  • 远程工件的专用视图：整理内容，实现流线化管理和最佳用户性能。
  • 非阻塞远程工件解析操作：增强的按需解析和加载速度保持工作流不中断。
  • 未加载视图：即时显示所有未加载的模型单元，实现快速可见性和有针对性的加载。

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 的关键增强功能

10.0.3 版本提供了增强功能，改进了模型导航，提高了开发人员生产力，并帮助工程团队在企业规模下有效地评审、可视化和沟通变更。其结果是，对于管理大型模型、分布式协作和日益增长的项目复杂性的团队而言，MBSE 工作流更加高效。

增强的导航与可发现性

  • 智能浏览器树：新增搜索过滤功能，使用户能够快速定位模型层次结构中的特定元素。
  • 人工智能驱动的角色/用例发现：从需求中自动识别角色/用例，生成可追溯的模型，加速一致的 MBSE。

开发者生产力激增

  • 现代化代码编辑器：支持转到定义、IntelliSense、语法高亮、代码块展开/折叠、彩色打印结果。
  • 一键环境设置：单击即可安装 Cygwin 编译器和 Rhapsody 转换，将设置时间从数小时缩短至几分钟，为新用户实现即时基于模型的开发。
  • 协作增强：对启用 Rhapsody Model Manager 的模型进行内联评论，促进实时团队协作。

企业级加速的评审与洞察

  • 对于 MBSE 负责人和审计人员： 生成可扩展的 Diff-Merge 报告（HTML/CSV/RTF 格式），在数分钟内而非数小时内发现大规模模型中的变更，从而简化审计和利益相关方评审。
  • 对于代码到模型工程师： 从遗留代码自动生成操作流程图，弥合实现与可视化之间的差距，以实现更快速的验证和上手。
  • 对于可视化团队： 将图表导出为 SVG 格式，获得灵活、可缩放的图形；此外，增强的表格/矩阵视图支持缩放、筛选和内容感知排序，在任何规模下都能提供企业就绪的可视化效果。
  • 对于报告定制人员： EDG 报告升级，提供 Apache POI/ASPOSE 选项，确保输出高保真、可定制的结果，满足合规需求。

现已正式发布：引入“只读访问”等更多功能

Rhapsody 10.0.3 现已正式发布，同时通过新的模型上下文协议 (MCP) 服务器（公开预览版）引入了对数十年来构建的 Rhapsody 模型的只读访问。这为大规模资产提供近乎即时的分析，并为自定义的 ML 驱动的发现提供“自带 AI”的灵活性。

随着项目规模扩大和遗留模型变得难以管理，团队需要快速、AI 就绪的访问，且无性能瓶颈，从而为分布式 MBSE 工作流中的现代洞察、风险分析和创新解锁数十年的数据。

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今日即可更有效地扩展

这些进步共同帮助 Rhapsody 客户在日益复杂的工程环境中更有效地扩展 MBSE。

对于管理合规性要求高的交付和长期模型资产的组织，10.0.3 版本改善了团队跨学科协作、评审和管理变更的方式，并有助于维持对模型上下文的访问，从而做出有信心的决策。

其结果是形成一种 MBSE 工作流，既能支持更高的速度和清晰度，又不会牺牲高信任度工程领域和开发项目所需的企业级可追溯性和控制力。 

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Santharam Suneel

Senior Product Manager