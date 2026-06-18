IBM Engineering AI Hub 1.3 帮助工程团队在整个生命周期中扩展受治理的智能体式 AI

工程团队面临以空前速度交付高度复杂产品的压力。这种压力在汽车、航空航天与国防或医疗等行业尤为明显，这些行业的产品日益由软件定义，成功依赖于紧密的跨学科协作。AI 可以帮助团队更快行动。它可以自动化重复性或易出错的任务，改善工程知识的获取并加速决策。

在整个生命周期中应用智能体自动化，要求 AI 助手和智能体能够在受监管环境中运行、使用可信数据、遵守治理，并以安全且可扩展的方式与企业批准的平台保持一致。



IBM Engineering AI Hub 1.3 引入了先进能力，以应对 IBM ELM 中智能体自动化面临的这些挑战。此版本帮助团队连接工程数据、领域感知的智能体与编排的工作流，使他们能够在整个生命周期中更一致地应用 AI，同时保持企业控制。