IBM Engineering AI Hub 1.3 帮助工程团队在整个生命周期中扩展受治理的智能体式 AI

此版本为 IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 引入了一个统一、可扩展的智能体自动化平台，帮助工程团队通过生命周期感知的数据访问和企业级就绪的治理来扩展 AI 采用。
工程团队面临以空前速度交付高度复杂产品的压力。这种压力在汽车、航空航天与国防或医疗等行业尤为明显，这些行业的产品日益由软件定义，成功依赖于紧密的跨学科协作。AI 可以帮助团队更快行动。它可以自动化重复性或易出错的任务，改善工程知识的获取并加速决策。
在整个生命周期中应用智能体自动化，要求 AI 助手和智能体能够在受监管环境中运行、使用可信数据、遵守治理，并以安全且可扩展的方式与企业批准的平台保持一致。
IBM Engineering AI Hub 1.3 引入了先进能力，以应对 IBM ELM 中智能体自动化面临的这些挑战。此版本帮助团队连接工程数据、领域感知的智能体与编排的工作流，使他们能够在整个生命周期中更一致地应用 AI，同时保持企业控制。
基于需求、工作项、模型、测试和可追溯性等核心工程构造，IBM Engineering AI Hub 1.3 引入了一项关键能力：一个托管的模型上下文协议 (MCP) 端点，支持对 ELM 数据的生命周期感知访问。MCP 工具通过统一的上下文层将 AI 应用程序连接到受治理的 ELM 数据，为 AI 助手、智能体和编排的工作流提供可信的上下文。
这一基础支持实际的工程场景。团队可以查找与变更请求相关的需求、总结潜在影响、通过受治理的变更集创建需求、按属性搜索工作项、添加评论、审查冲刺状态、跨工件追溯依赖关系、识别受影响的模型元素并分析测试质量差距。
其价值不仅在于更快获取信息，而在于提供可信、受治理且可操作的工程上下文。
Engineering AI Hub 1.3 还增加了对符合 A2A 标准的智能体的支持，使 IBM 提供的智能体能够参与基于开放标准的自定义多智能体工作流。这些智能体共享上下文、协调行动，并支持对编排工作流进行受治理的执行。
此功能帮助组织将 Engineering AI Hub 的用途扩展到预定义用例之外。团队无需为每个工作流构建单独的集成层，而是可以开始设计反映实际工程工作方式的协调智能体工作流。
例如，一个多智能体工作流可以评估变更请求、识别相关需求、审查受影响的工作项、检查测试覆盖情况，并准备工程评审摘要，一气呵成。工程师始终保持控制，而智能体则减少了收集、关联和解读生命周期信息所需的人工工作量。
企业规模的 AI 采用必须符合组织标准。许多公司已根据治理、安全、合规或基础设施要求，批准了特定的大语言模型 (LLM) 提供商。
IBM Engineering AI Hub 1.3 在 watsonx.ai 之外扩展了对 Amazon Bedrock 的支持。这一新增支持让团队能够更灵活地使 AI 辅助工程与已批准的 LLM 提供商保持一致，同时保持对生命周期数据的受治理且一致的访问。
对于工程和 IT 领导者而言，这减少了引入新 AI 功能的阻力。团队可以在现有企业 AI 战略中采用 Engineering AI Hub，无需重复建设基础设施或寻求额外的平台审批。
随着组织在工程领域扩展 AI，部署必须符合安全、运维和合规要求。组织通常需要在云、本地以及受到严格监管或气隙隔离的环境中运行支持 AI 的功能。
IBM Engineering AI Hub 1.3 引入了对 CNCF Kubernetes 的灵活部署支持，使团队能够在符合其基础设施战略的平台上部署 Engineering AI Hub。此版本还支持离线隔离环境的安装，以满足需要网络隔离的严格监管或安全限制。
这种灵活性让在受监管或受限环境中运营的组织能够更实际地采用 AI。它使工程团队能够将 AI 功能部署到更靠近其工程数据和工作流已有系统的位置。
其他为管理员提供更多控制和灵活性的增强功能包括：
这些功能帮助团队提高摘要的相关性和一致性，以及在规划过程中提高工作项的质量和完整性，同时保留人工审核环节。
Engineering AI Hub 的此版本标志着 AI 辅助工程向前迈出了重要一步。它将生命周期感知的数据访问、智能体可扩展性、AI 战略对齐以及部署灵活性汇集于一个适用于 IBM ELM 的受治理平台中。
对工程组织而言，这一点至关重要。AI 不能作为一个脱节的层级运行。它必须使用可信数据，理解工程关系，尊重访问控制，并遵循团队已用于管理复杂产品开发的流程。
Engineering AI Hub 1.3 使组织能够以可信、受治理且可扩展的方式，在整个工程生命周期中实施 AI。