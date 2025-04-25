ELM on Hybrid Cloud v1.0 由面向 ELM v7.1 应用程序的标准预配置容器和专门的操作程序组成，可自动执行许多最复杂且最耗时的任务，例如安装、配置、升级、备份和恢复，以及为分析和解决问题而收集信息。

在混合云 v1.0（容器化部署）上引入 IBM ELM 预计将带来多种优势，包括全新的自动化水平：

自动安装和配置 ELM 应用程序容器：需求管理 (RM)、变更和配置管理 (CCM)、Rhapsody Model Manager (RMM)、质量管理 (QM)、全局配置 (GC)、报告生成器 (RB)、洞察分析 (ENI)、带有 LDX 的 Lifecycle Query Engine (LQE)、Data Collection Component (DCC)、Jazz Authorization Server (JAS) 和 Jazz Team Server (JTS)

自动安装和回滚临时修复

监控 ELM 应用程序节点并根据需要自动重新启动

备份和恢复 ELM 容器配置、设置和密钥

通过自动收集日志和配置简化技术支持

混合云 ELM v1.0 还支持在以下任意环境中部署和管理 ELM v7.1 应用程序：

Red Hat OpenShift 容器平台（本地部署）

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

IBM Cloud Kubernetes Service

私有云或本地部署中的其他 OpenShift 或 Kubernetes Service

虽然此版本的 IBM ELM on 混合云 v1.0 特别支持新的 ELM 安装，但我们打算未来支持将现有的 ELM 部署迁移到混合云环境，以确保所有用户都能利用改进的性能和安全性带来的优势。