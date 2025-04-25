2025 年 4 月 25 日
我们很高兴地宣布，IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) on Hybrid Cloud v1.0 已发布。作为 IBM Engineering Lifecycle Management v7.1 的全新部署选项，它可利用容器技术和 Red Hat OpenShift 容器平台来简化新 ELM 服务器实例的安装和管理。这种替代方案提供了一种经过改进的细化方法，反映了当前行业标准，并为组织设置和管理 IBM ELM 的方式增加了新的可能性和效率。
全球各地的组织正面临着越来越大的压力，需要提高其基础设施效率，维护最高的监管合规性质量标准，确保所有安装和维护的应用程序的安全性和可靠性。随着技术环境的发展，招募和挽留具备处理和优化应用程序部署和管理所需技能的工程专业人员可能成为一项挑战。因此，简化和减少与管理开销相关的任务是关键。
容器和容器编排管理解决方案为 IT 团队提供了多种选项，可以大大简化跨本地部署、私有云和公有云环境的应用程序工作量迁移。
容器附带所有依赖项，这意味着软件无需在计算环境中重新配置即可运行。编排管理解决方案，例如 Red Hat OpenShift 容器平台，在整个应用程序生命周期中调度和自动执行与容器相关的任务，包括部署、服务发现、负载均衡和高可用性的自我修复。
ELM on Hybrid Cloud v1.0 由面向 ELM v7.1 应用程序的标准预配置容器和专门的操作程序组成，可自动执行许多最复杂且最耗时的任务，例如安装、配置、升级、备份和恢复，以及为分析和解决问题而收集信息。
在混合云 v1.0（容器化部署）上引入 IBM ELM 预计将带来多种优势，包括全新的自动化水平：
混合云 ELM v1.0 还支持在以下任意环境中部署和管理 ELM v7.1 应用程序：
虽然此版本的 IBM ELM on 混合云 v1.0 特别支持新的 ELM 安装，但我们打算未来支持将现有的 ELM 部署迁移到混合云环境，以确保所有用户都能利用改进的性能和安全性带来的优势。
要了解有关 ELM on HC v1.0 及其如何使您的组织受益的更多信息，请报名参加 2025 年 6 月 3 日举行的 IBM Engineering Lifecycle Management on Hybrid Cloud 发布网络研讨会。