培育智能体式 AI 创新：IBM 生态系统的 Build Partner 计划可以促进 AI 合作

一个引人注目的例子是两家初创公司 Bakstage.AI 和 Ovum Health 最近的合作。

在 IBM Build Partner 咨询委员会的交流活动中相识后，这两家公司因共同目标走到一起，即通过 AI 提升用户体验。他们开始探索合作伙伴关系，并最终与 IBM 展开合作，将 watsonx.ai 集成到一项解决方案中，该方案将 Bakstage 的 AI 增强视频聊天平台与 Ovum 的临床专长相结合，最终能够为患者健康提供洞察，确保遵循临床指南，并提供高度个性化的护理。

Bakstage.AI 由 Shashank Singh 创立，通过其 AI 驱动、以人为本的视频通信平台，在重新定义销售和客户服务方面发挥了关键作用。他们的 AI 智能体与人类和其他 AI 智能体无缝协作，提供 1:1 实时视频通信。通过引入 IBM 的 watsonx.ai，Bakstage 的视频礼宾服务得以升级，增加了包括 AI 笔记记录和情感分析在内的先进功能。这些发展不仅丰富了客户互动体验，还为符合 CMS（美国医疗保险和医疗补助服务中心）指南的质量评估提供了宝贵的洞察。

与此同时，专注于生育领域的远程医疗服务提供商 Ovum Health 一直致力于为准妈妈们提供便捷且个性化的孕前、产前和产后护理。Ovum Health 的临床医生受益于 Bakstage 的远程功能，能够与患者进行更具互动性的面对面交流，从而提升患者满意度并加深问诊深度。

影响是真实的。Ovum Health 的首席执行官 Alice Crisci 分享道，自从集成 Bakstage.AI 以来，他们的免费在线护理咨询缺席率从高达 70% 降至不足 10%，而转化为付费患者的比例则上升到 77%。此次整合不仅改善了患者的获取途径和信任度，还将客户获客成本从 156 美元大幅降低至 56 美元。

情绪分析功能具有巨大的价值。Ovum Health 能够在视频通话过程中追踪患者和医生双方的情感，从而提供有关情绪基调和护理质量的深刻洞察，这一能力显著提升了其在支付方中的定位，并改善了患者体验。

Ovum Health 的临床医生能够从患者数据中提炼深刻洞察，从而制定更精准的诊断和个性化的治疗方案。Ovum Health 的生育专家 Laurence A. Jacobs 医生解释说，这项技术让患者护理变得更具人性化，医生在与患者通话时不再需要专注于在电脑上做笔记，而是能够全身心投入高质量的面对面交流与对话。此外，Bakstage 的平台还有助于培训，帮助临床医生从大量的健康数据中吸取经验，完善他们的临床能力和知识。Ovum Health 的临床运营主管 Lauren Haring 指出，Bakstage 在临床医生的入职培训、规模化扩展以及绩效监测方面具有重要价值。这使她能够审查临床医生的会诊过程，识别表现突出的人员，并提供有针对性的学习机会。