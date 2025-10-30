IBM 连续第二年荣获 IDC 2025 年金融 GRC SaaS CSAT 奖

IDC 2025 年 SaaS 路径调查评估了全球超过 2900 个组织，测量了 30 多个指标的满意度。IBM 再次在金融 GRC 供应商中名列前茅，客户对我们的以下方面给予了高度评价：

值得信赖的品牌和整体价值

易于实施和集成

卓越的特性和功能

企业级支持和数据安全

AI 驱动的功能和强大的生态系统合作伙伴关系

如 IDC 客户满意度雷达图（报告第 1 页，图 1）所示，IBM 在几乎所有维度均超越同业平均水平，尤其在产品可靠性、AI 驱动创新及垂直行业专业能力方面表现突出。