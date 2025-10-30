IBM 连续第二年荣获 IDC 2025 年金融 GRC SaaS CSAT 奖
IBM 荣获 IDC 2025 年财务治理、风险与合规 (GRC) 类 SaaS 客户满意度 (CSAT) 奖，它已连续两年荣获该奖项。
这项认可延续了去年获得的 IDC 2024 SaaS 客户满意度奖，我们相信这进一步证明了 IBM 始终如一地提供值得信赖的、基于 AI 驱动且数据安全的 SaaS 解决方案，从而帮助组织在日益复杂的金融环境中有效管理风险和遵守监管合规要求。
IDC 2025 年 SaaS 路径调查评估了全球超过 2900 个组织，测量了 30 多个指标的满意度。IBM 再次在金融 GRC 供应商中名列前茅，客户对我们的以下方面给予了高度评价：
如 IDC 客户满意度雷达图（报告第 1 页，图 1）所示，IBM 在几乎所有维度均超越同业平均水平，尤其在产品可靠性、AI 驱动创新及垂直行业专业能力方面表现突出。
根据 IDC 的调查结果，全球超过 50% 的企业计划在未来 12 个月内增加基于 SaaS 的金融 GRC 应用程序的支出，重点放在 AI/ML 驱动分析、高级报告和更深层次的应用程序整合等领域。IBM 继续在这些领域进行战略投资，结合自动化、云原生架构和风险情报，帮助客户加快合规并增强决策能力
正如 IDC 所指出的那样，IBM 客户在所有关键类别中对公司的评分均高于平均水平，尤其在 AI 驱动能力、集成便捷性和数据管理性能方面获得高度评价。这一持续卓越的表现，彰显了我们坚定不移的承诺：将技术创新与客户成果紧密融合。
此前，我们在 IDC MarketScape：2025 年全球 GRC 软件供应商评估中被评为领导者。
根据报告，“IBM 的 OpenPages 提供了一个全面的跨组织 GRC（治理、风险和合规）能力，具备成熟 GRC 组织可以利用的所有功能。”我们相信，IDC 的这些认可凸显了 IBM 在金融 GRC 软件领域的端到端领导地位，无论是在客户满意度还是市场能力方面。
在 IBM，这些奖项不仅体现了我们的技术实力，更体现了我们与全球客户之间的信任与协作。每一次实施、每一次优化和每一次 AI 驱动的增强功能都是为了帮助组织超越合规水平，并将治理和风险管理转化为战略优势。
我们感谢客户的信任和持续的合作，也感谢 IDC 对我们追求卓越的坚定承诺的认可。
IDC SaaS CSAT 奖旨在表彰在每个市场中拥有最高客户满意度的领先软件即服务供应商，这些供应商是基于全球 2,900 多家组织的反馈而评选的。评级涵盖产品使用、实施和供应商关系维度的 30 多个性能指标，包括信任、可用性、创新、支持和价值实现。