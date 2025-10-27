IBM Digital Asset Haven：解锁可扩展、安全的数字资产运营

随着数字资产继续重塑全球金融业，机构也面临着日益重要的当务之急：提供具有合规能力的安全，可扩展的服务，以满足现代用户和监管机构的期望。

IBM Digital Asset Haven 正面应对这一挑战，汇集了存储、管理、转移和结算资产所需的工具，同时还作为一个中央枢纽，整合第三方和内部的数字资产服务。