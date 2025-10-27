IBM Digital Asset Haven：解锁可扩展、安全的数字资产运营

IBM Digital Asset Haven 是一个统一的平台，专为需要跨多个区块链安全、高效地管理数字资产的机构而构建
随着数字资产继续重塑全球金融业，机构也面临着日益重要的当务之急：提供具有合规能力的安全，可扩展的服务，以满足现代用户和监管机构的期望。
IBM Digital Asset Haven 正面应对这一挑战，汇集了存储、管理、转移和结算资产所需的工具，同时还作为一个中央枢纽，整合第三方和内部的数字资产服务。
从传统系统向区块链系统的转型正在加速。随着代币化资产与稳定币的普及加速，各类机构亟需推进自身转型。
然而，许多组织面临着系统分散、与企业工作流整合不佳、安全成熟度有限和监管要求复杂等挑战。此外，许多机构在跨部门协同方面也面临挑战，难以寻找到具备足够规模与信誉的长期技术合作伙伴来支撑其战略实施。
IBM Digital Asset Haven 旨在突破这些障碍，它提供一个全栈式协调层，与企业流程无缝集成，整合碎片化系统，并为受监管的金融机构提供所需的长期运营韧性。
IBM Digital Asset Haven 是一个全面的数字资产运营平台，使机构能够快速部署安全、策略驱动的钱包和交易，集成第三方服务，将基于策略的治理与企业工作流程保持一致，并灵活地跨司法管辖区和用例管理加密密钥。
使机构能够快速高效地推出数字钱包。通过 API 和 SDK，公司可以自动创建钱包，将钱包嵌入应用程序，并支持多链运营，同时对令牌标准进行全面索引。
通过自动化、策略驱动的交易流程，简化数字资产运营。平台支持智能合约执行、自定义签名和动态路由，以及交易的全面可见性。
为您的数字资产运营带来可编程的、基于策略的治理功能。机构可定义角色、权限和交易政策，以反映其内部审批链。
旨在通过预集成的身份验证 (KYC)、金融犯罪防控 (AML)、收益生成等服务，加速部署。通过开放式 API 扩展功能，并直接对接核心银行、财富及支付系统，有效降低供应商复杂性与集成成本。
将多种签名模型整合在同一平台中，允许客户根据每项资产、每种用例或每个司法管辖区的要求选择和组合所需的方法：
这确保了各机构能够在“热”、“温”、“冷”不同操作层级间灵活调整密钥管理策略，同时优先保障控制力、可恢复性及合规态势。
安全性是任何数字资产运营的基础，尤其是在机构需要大规模管理钱包、密钥和交易时。
IBM 的机密计算功能以 IBM Secure Execution for Linux (SEL) 和 Hyper Protect Virtual Servers (HPVS) 为核心，构成了其数字资产运营运行时保护方法的基础。这些技术旨在提供由硬件强制实现的隔离，使密钥生成、交易签名和访问控制等敏感过程即使面对特权管理员也能保持受保护状态。
这使机构能够保持对其数字资产基础设施的控制，同时有助于确保关键操作的私密性和防篡改性。这些保护措施对于受监管行业尤其有价值，因为在这些行业中，维护机密性和运营完整性至关重要。
IBM Digital Asset Haven 不仅是一项技术解决方案，更是帮助机构进入数字资产领域的战略推动力。通过兼具速度、控制、安全性和弹性，IBM 使企业能够构建值得信赖、可扩展的服务，满足未来金融生态系统的需求。