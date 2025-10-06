在提升可观测性能力的战略核心，是跨 IBM Instana、Turbonomic、Concert 等平台的集成智能可观测性体验。

这一共享体验在设计上具有模块化特性：组织可以采纳当前所需，并随着需求演变逐步扩展。通过将可观测性、资源优化、合规性和自动化统一为一个互联体验，IBM 帮助团队从被动应急转向主动创新，确保应用保持弹性、高效，并与业务目标保持一致。

共享体验的主要能力包括：

共享智能与集成： 统一的数据层、单点登录的无缝导航与界面，以及一致的工作流，将团队跨工具连接起来。

端到端可观测性： IT 可深入了解分布式服务、AI 驱动应用、基础设施和网络，从而更快地发现和解决问题。

与成本匹配的性能保障： 组织在性能与效率之间取得平衡，确保业务应用满足关键绩效指标 (KPI) 而不过度支出。

弹性、风险和合规性 ：团队从主动保护和智能自动化中受益，在简化合规性同时降低风险。

运营中的智能体式 AI： 智能体式 AI 提供情境化洞察、主动检测及大规模自动修复。

AI 辅助：跨工具嵌入的 AI 驱动功能，可提供情境化指导、建议最佳下一步操作，并大规模简化问题解决流程。

IT 运营的风险正在不断上升。Forrester 报告称，77% 的美国科技决策者认为“中等到广泛”程度的技术蔓延导致成本不可持续、交付速度变慢并增加安全风险（Forrester，2024 年）。停机时间可能会使企业每小时损失 100 万美元 （ITIC，2024 年）。

组织需要的不仅仅是单点工具，他们还需要跨可观测性、优化和弹性的互联体验。通过将 AI 嵌入日常运营，IBM 使 IT 能够减少繁重工作、管理成本、实现弹性并加速创新。