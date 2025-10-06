IBM 正在增强其可观测性功能，以帮助 IT 运营团队确保在复杂的环境中实现最佳性能、弹性和支出。
成本上升、网络风险加剧、混合环境扩张以及 AI 采用带来的快速变化，使 IT 运营成为速度、弹性与效率的平衡挑战。
企业现在需要在混合云和 AI 工作量中处理数千个应用程序。对于许多团队来说，仅靠手动工作是无法管理这种复杂性的。AI 已经从有用转变为不可或缺。当直接内置于团队依赖的工具中时，它可以打破数据、人员和工作流之间的孤岛，实现对性能、成本、风险和合规性的无缝可视化，从而简化运营、加快进程并降低风险。
在提升可观测性能力的战略核心，是跨 IBM Instana、Turbonomic、Concert 等平台的集成智能可观测性体验。
这一共享体验在设计上具有模块化特性：组织可以采纳当前所需，并随着需求演变逐步扩展。通过将可观测性、资源优化、合规性和自动化统一为一个互联体验，IBM 帮助团队从被动应急转向主动创新，确保应用保持弹性、高效，并与业务目标保持一致。
共享体验的主要能力包括：
IT 运营的风险正在不断上升。Forrester 报告称，77% 的美国科技决策者认为“中等到广泛”程度的技术蔓延导致成本不可持续、交付速度变慢并增加安全风险（Forrester，2024 年）。停机时间可能会使企业每小时损失 100 万美元 （ITIC，2024 年）。
组织需要的不仅仅是单点工具，他们还需要跨可观测性、优化和弹性的互联体验。通过将 AI 嵌入日常运营，IBM 使 IT 能够减少繁重工作、管理成本、实现弹性并加速创新。
IBM 可观测性产品通过提供以下功能而脱颖而出：
这些能力共同简化了运营，并帮助 IT 实现可衡量的业务价值，不仅仅是维持日常运作。
这不仅仅是 IT 运营。这是 AI 驱动的运营智能，通过跨 Instana、Turbonomic、Concert 等平台的集成智能可观测性体验提供，每一步都有 AI 助手相伴。
深入了解 IBM 可观测性产品如何帮助您的组织简化复杂性并扩展弹性，或联系您的 IBM 销售代表以开始使用。