从静态仪表板到主动操作：Db2 Intelligence Center 的演变

今年早些时候，我们推出了 Db2 Intelligence Center，这是一款由人工智能驱动的下一代数据库管理控制台，旨在为企业提供其 Db2 数据库队列的单一统一视图。从高级监控到内置查询优化与自动化，Intelligence Center 的设计基于一个简单原则：DBA 不应仅为了维持关键工作量运行而在脆弱脚本和多个分散工具之间手忙脚乱。
自 2025 年 6 月推出以来，我们持续不断创新。Db2 Intelligence Center 的最新更新扩展了可视性、控制和治理，使企业的 Db2 管理更加简单、智能且安全。
在短短三个月内，Db2 Intelligence Center 从刚刚发布迅速成长为数据库管理员 (DBA) 日常依赖以完成工作的控制平面。每个新版本都清晰地推动着产品迈向由 AI 驱动的主动化管理。
在发布时，我们推出了包含 50 多个关键指标的自定义监控，涵盖多个数据库的性能、存储管理和数据库工作量，为 DBA 创建了统一视图。在此基础上，我们很高兴能够发布全新版本的 Db2 Intelligence Center，它提供了一组关键的更新：
借助这些增强功能，我们持续践行数据库管理员最认可的赋能理念：简化管理、主动性能与企业级安全。它还为更大的发展铺平了道路：Db2 AI 智能体。
我们正处于对 AI 智能体的早期探索阶段，研究 Db2 DBA 如何超越仪表板和监控，提供全新的管理体验。早期原型主要关注数据库运营的三个关键领域：
归根结底，这些进展带来了最重要的价值：速度、安全和简化。DBA 恢复更快，减少处理紧急问题的时间；IT 负责人获得更强的治理和可靠性；开发者在一个能够保持关键应用持续运行的平台上进行开发。
如果您希望与我们共同塑造 Db2 AI 智能体的未来，请关注早期体验机会。
Db2 将数十年的企业信任与全新的 AI 驱动性能、智能自动化和企业级治理相结合。借助最新的 Intelligence Center 创新，Db2 继续提升现代数据库可为企业提供的标准：始终可用的可用性、企业级治理，以及能够实时适应的主动运维。
欢迎阅读了解 TechXchange 2025 上的最新 Db2 新闻