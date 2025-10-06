人工智能 IT 自动化

从静态仪表板到主动操作：Db2 Intelligence Center 的演变

出版 10/06/2025

作者

Ani Joshi

Senior Product Manager

Db2, IBM Data & AI

Miran Badzak

Program Director

Databases

今年早些时候，我们推出了 Db2 Intelligence Center这是一款由人工智能驱动的下一代数据库管理控制台，旨在为企业提供其 Db2 数据库队列的单一统一视图。从高级监控到内置查询优化与自动化，Intelligence Center 的设计基于一个简单原则：DBA 不应仅为了维持关键工作量运行而在脆弱脚本和多个分散工具之间手忙脚乱。

自 2025 年 6 月推出以来，我们持续不断创新。Db2 Intelligence Center 的最新更新扩展了可视性、控制和治理，使企业的 Db2 管理更加简单、智能且安全。

Intelligence Center 创新 90 天

在短短三个月内，Db2 Intelligence Center 从刚刚发布迅速成长为数据库管理员 (DBA) 日常依赖以完成工作的控制平面。每个新版本都清晰地推动着产品迈向由 AI 驱动的主动化管理。

在发布时，我们推出了包含 50 多个关键指标的自定义监控，涵盖多个数据库的性能、存储管理和数据库工作量，为 DBA 创建了统一视图。在此基础上，我们很高兴能够发布全新版本的 Db2 Intelligence Center，它提供了一组关键的更新：

  • 索引影响分析：查询优化一直是一种平衡行为。一个索引可能加快某个查询，但却会降低另一个查询的性能。通过索引影响分析，DBA 可以跨选定的查询类型和时间段评估索引决策，以便在将更改投入生产之前准确了解哪些工作量将受到影响。这意味着回滚的回归更少；基于数据的优化决策更快；在复杂环境中工作量更加稳定。
  • 集成复制管理，端到端一目了然：分散的工具会降低故障排除速度。新的复制控制台将设置、监控和管理整合到一个平台中。您可以从单一窗口创建复制集、定义源和目标以及端到端监控健康状况。
  • 扩展的监控覆盖范围：在可用性、性能和工作量行为方面增加 64 个信号，实现前所未有的可视性。
  • 配置参数，触手可及：让数据库与工作量需求保持同步，通常意味着需要在命令行或各种独立工具之间反复切换操作。Intelligence Center 现在允许您在控制台中直接查看和编辑配置参数，为您提供：在单一位置即可进行针对工作量的优化；降低因手动配置错误导致的停机风险；针对您的环境提供透明的 AI 驱动建议。
  • 增强安全性，打造可信、安全的平台：企业不仅需要性能卓越的解决方案，还需要安全、可信和可靠的解决方案。九月更新通过支持 Azure Entra ID、用于角色和群组认证的多因素认证 (MFA) 以及集成 HashiCorp 凭据管理，全面增强了治理与合规能力。借助这些增强功能，我们持续践行数据库管理员最认可的赋能理念：简化管理、主动性能与企业级安全。

借助这些增强功能，我们持续践行数据库管理员最认可的赋能理念：简化管理、主动性能与企业级安全。它还为更大的发展铺平了道路：Db2 AI 智能体。

我们正处于对 AI 智能体的早期探索阶段，研究 Db2 DBA 如何超越仪表板和监控，提供全新的管理体验。早期原型主要关注数据库运营的三个关键领域：

  • 更智能的性能故障排查：性能下降是 DBA 消耗时间最多的工作，62% 的 DBA 指出性能故障排查是最耗时的活动。*Db2 AI 智能体会自动关联信号并解释发生了什么变化，帮助团队在几分钟内（而不是几小时内）找出根本原因。
  • 主动健康与变更诊断：减少紧急处理的最佳方法是阻止问题在升级前发生。Db2 AI 智能体会持续扫描工作量模式、资源基线和配置变更，主动标记风险，从而确保计划内工作领先于非计划事件。
  • 知识和会话协助：DBA 不再需要跨工具整理指标和文档。通过自然语言查询，Db2 AI 智能体可在单一位置返回精准、数据支撑的答案，节省数小时的人工操作。

归根结底，这些进展带来了最重要的价值：速度、安全和简化。DBA 恢复更快，减少处理紧急问题的时间；IT 负责人获得更强的治理和可靠性；开发者在一个能够保持关键应用持续运行的平台上进行开发。

如果您希望与我们共同塑造 Db2 AI 智能体的未来，请关注早期体验机会。

专为全球任务关键型工作负载而构建

Db2 将数十年的企业信任与全新的 AI 驱动性能、智能自动化和企业级治理相结合。借助最新的 Intelligence Center 创新，Db2 继续提升现代数据库可为企业提供的标准：始终可用的可用性、企业级治理，以及能够实时适应的主动运维。

