从静态仪表板到主动操作：Db2 Intelligence Center 的演变

在短短三个月内，Db2 Intelligence Center 从刚刚发布迅速成长为数据库管理员 (DBA) 日常依赖以完成工作的控制平面。每个新版本都清晰地推动着产品迈向由 AI 驱动的主动化管理。

在发布时，我们推出了包含 50 多个关键指标的自定义监控，涵盖多个数据库的性能、存储管理和数据库工作量，为 DBA 创建了统一视图。在此基础上，我们很高兴能够发布全新版本的 Db2 Intelligence Center，它提供了一组关键的更新：

索引影响分析： 查询优化一直是一种平衡行为。一个索引可能加快某个查询，但却会降低另一个查询的性能。通过索引影响分析，DBA 可以跨选定的查询类型和时间段评估索引决策，以便在将更改投入生产之前准确了解哪些工作量将受到影响。这意味着回滚的回归更少；基于数据的优化决策更快；在复杂环境中工作量更加稳定。

集成复制管理，端到端一目了然： 分散的工具会降低故障排除速度。新的复制控制台将设置、监控和管理整合到一个平台中。您可以从单一窗口创建复制集、定义源和目标以及端到端监控健康状况。

扩展的监控覆盖范围： 在可用性、性能和工作量行为方面增加 64 个信号，实现前所未有的可视性。

配置参数，触手可及： 让数据库与工作量需求保持同步，通常意味着需要在命令行或各种独立工具之间反复切换操作。Intelligence Center 现在允许您在控制台中直接查看和编辑配置参数，为您提供：在单一位置即可进行针对工作量的优化；降低因手动配置错误导致的停机风险；针对您的环境提供透明的 AI 驱动建议。

增强安全性，打造可信、安全的平台：企业不仅需要性能卓越的解决方案，还需要安全、可信和可靠的解决方案。九月更新通过支持 Azure Entra ID、用于角色和群组认证的多因素认证 (MFA) 以及集成 HashiCorp 凭据管理，全面增强了治理与合规能力。借助这些增强功能，我们持续践行数据库管理员最认可的赋能理念：简化管理、主动性能与企业级安全。

借助这些增强功能，我们持续践行数据库管理员最认可的赋能理念：简化管理、主动性能与企业级安全。它还为更大的发展铺平了道路：Db2 AI 智能体。

我们正处于对 AI 智能体的早期探索阶段，研究 Db2 DBA 如何超越仪表板和监控，提供全新的管理体验。早期原型主要关注数据库运营的三个关键领域：

更智能的性能故障排查： 性能下降是 DBA 消耗时间最多的工作，62% 的 DBA 指出性能故障排查是最耗时的活动。*Db2 AI 智能体会自动关联信号并解释发生了什么变化，帮助团队在几分钟内（而不是几小时内）找出根本原因。

主动健康与变更诊断： 减少紧急处理的最佳方法是阻止问题在升级前发生。Db2 AI 智能体会持续扫描工作量模式、资源基线和配置变更，主动标记风险，从而确保计划内工作领先于非计划事件。

知识和会话协助：DBA 不再需要跨工具整理指标和文档。通过自然语言查询，Db2 AI 智能体可在单一位置返回精准、数据支撑的答案，节省数小时的人工操作。

归根结底，这些进展带来了最重要的价值：速度、安全和简化。DBA 恢复更快，减少处理紧急问题的时间；IT 负责人获得更强的治理和可靠性；开发者在一个能够保持关键应用持续运行的平台上进行开发。

如果您希望与我们共同塑造 Db2 AI 智能体的未来，请关注早期体验机会。