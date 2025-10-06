利用最新的 Db2 更新推进企业数据管理 AI

即将发布的 Db2 12.1.3 版本将进一步扩展 Db2 作为面向 AI 的企业数据库的功能，专为任务关键型和数据密集型工作量而设计。此更新在 3 个领域实现了重大改进：

AI 应用程序开发 ：基于新的向量数据类型构建，向量功能现已扩展到实用程序、外部表和例程，从而实现对结构化和非结构化数据的高性能 AI 和分析。Db2 12.1.3还引入了针对 Python 框架 LangChain 和 LlamaIndex 的原生连接器，使 AI 应用开发者能够快速构建检索增强生成 (RAG) 应用，例如聊天机器人或知识检索系统，通过将流行的 AI 工具直接无缝连接到 Db2。





：基于新的向量数据类型构建，向量功能现已扩展到实用程序、外部表和例程，从而实现对结构化和非结构化数据的高性能 AI 和分析。Db2 12.1.3还引入了针对 Python 框架 LangChain 和 LlamaIndex 的原生连接器，使 AI 应用开发者能够快速构建检索增强生成 (RAG) 应用，例如聊天机器人或知识检索系统，通过将流行的 AI 工具直接无缝连接到 Db2。 企业级可扩展性 ：IBM© Db2 pureScale 为运行关键任务、高交易量系统的企业提供无与伦比的高可用性和可扩展性，确保全天候不间断运行并实现零数据丢失。最新增强功能通过以下方式提升了 pureScale 的弹性：支持混合拓扑的 HADR、使用低版本备份镜像进行环境升级或恢复的能力，以及 AWS Elastic Fabric Adapter (EFA) 改进，使网络性能提升高达 40%。 * 对分布在不同地理位置的 AWS 和 Azure 集群的支持，使全球范围内的全天候部署成为可能，同时保持最低延迟。





：IBM© Db2 pureScale 为运行关键任务、高交易量系统的企业提供无与伦比的高可用性和可扩展性，确保全天候不间断运行并实现零数据丢失。最新增强功能通过以下方式提升了 pureScale 的弹性：支持混合拓扑的 HADR、使用低版本备份镜像进行环境升级或恢复的能力，以及 AWS Elastic Fabric Adapter (EFA) 改进，使网络性能提升高达 40%。 对分布在不同地理位置的 AWS 和 Azure 集群的支持，使全球范围内的全天候部署成为可能，同时保持最低延迟。 准备就绪且安全：可用性和安全性改进使 Db2 在大规模运行时更加便捷和安全。亮点包括：对具有全局索引的范围分区表进行在线重组以最大化运行时间、自动创建 SQL 语句配置文件以简化查询优化，以及通过 JDBC 包装器将 Apache Cassandra 联邦作为数据源。内置 UUID 生成功能简化了应用程序工作流中安全的 ID 创建。审核日志现在可以作为 CSV 文件导出到云对象存储，以便轻松与 SIEM 工具和分析平台整合。快速访问审核数据可以简化合规和取证，从而更快地分析安全事件在云中。

这些增强功能可减少停机时间、提升开发者生产力，并为企业构建 AI 驱动的应用提供更安全、更可扩展的基础，展示了 Db2 如何在引擎中直接使用 AI 来实现高性能和可信赖性。请关注 Db2 版本 12.1.3将于 2025 年 11 月 5 日正式发布，并尽情探索 Db2 的全部潜力。