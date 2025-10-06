人工智能 IT 自动化

利用最新的 Db2 更新推进企业数据管理 AI

出版 10/06/2025

作者

Siji Daniel

Senior Product Manager - IBM Db2

IBM

Miran Badzak

Program Director

Databases

在 2025 年的 TechXchange 大会上，我们将展示 Db2 的最新创新，这些创新帮助企业在当下实现现代化，同时为未来做好准备。

当今企业面临着巨大压力：数据量不断增长，工作量更加复杂，AI 正在重塑企业的竞争方式。应对这些挑战不仅需要数据库，还需要一个现代化、由 AI 驱动的基础平台，该平台在性能、安全性和规模化治理方面都具备优势。

Db2 新增功能

Db2 12.1.3 增强功能

即将发布的 Db2 12.1.3 版本将进一步扩展 Db2 作为面向 AI 的企业数据库的功能，专为任务关键型和数据密集型工作量而设计。此更新在 3 个领域实现了重大改进：

  • AI 应用程序开发：基于新的向量数据类型构建，向量功能现已扩展到实用程序、外部表和例程，从而实现对结构化和非结构化数据的高性能 AI 和分析。Db2 12.1.3还引入了针对 Python 框架 LangChain 和 LlamaIndex 的原生连接器，使 AI 应用开发者能够快速构建检索增强生成 (RAG) 应用，例如聊天机器人或知识检索系统，通过将流行的 AI 工具直接无缝连接到 Db2。

  • 企业级可扩展性：IBM© Db2 pureScale 为运行关键任务、高交易量系统的企业提供无与伦比的高可用性和可扩展性，确保全天候不间断运行并实现零数据丢失。最新增强功能通过以下方式提升了 pureScale 的弹性：支持混合拓扑的 HADR、使用低版本备份镜像进行环境升级或恢复的能力，以及 AWS Elastic Fabric Adapter (EFA) 改进，使网络性能提升高达 40%。*对分布在不同地理位置的 AWS 和 Azure 集群的支持，使全球范围内的全天候部署成为可能，同时保持最低延迟。

  • 准备就绪且安全：可用性和安全性改进使 Db2 在大规模运行时更加便捷和安全。亮点包括：对具有全局索引的范围分区表进行在线重组以最大化运行时间、自动创建 SQL 语句配置文件以简化查询优化，以及通过 JDBC 包装器将 Apache Cassandra 联邦作为数据源。内置 UUID 生成功能简化了应用程序工作流中安全的 ID 创建。审核日志现在可以作为 CSV 文件导出到云对象存储，以便轻松与 SIEM 工具和分析平台整合。快速访问审核数据可以简化合规和取证，从而更快地分析安全事件在云中。

这些增强功能可减少停机时间、提升开发者生产力，并为企业构建 AI 驱动的应用提供更安全、更可扩展的基础，展示了 Db2 如何在引擎中直接使用 AI 来实现高性能和可信赖性。请关注 Db2 版本 12.1.3将于 2025 年 11 月 5 日正式发布，并尽情探索 Db2 的全部潜力。

Db2 Intelligence Center

上市仅三个月，Intelligence Center 已成为 Db2 管理的首选控制平台。最新版本带来了第二波创新，旨在减少紧急处理工作，让数据库管理员能够更主动地进行管理。亮点包括：

  • 通过索引影响分析实现更智能的性能优化
  • 集成的复制控制台
  • 通过数十个新信号扩大监测范围
  • 配置参数触手可及
  • 增强的安全性和合规性功能

这些更新在 Db2 原有的企业级可靠性基础上进行了扩展，增加了 AI 驱动的管理、统一监控以及可信安全性。它们也标志着 Db2 迈向智能化未来的初步步骤，在这一未来中，洞察能够主动呈现，管理变得更简单、更智能、更安全。敬请关注抢先体验，并把握机会参与塑造 Db2 的智能化发展之路。

Moor Insights & Strategy 的 Patrick Moorhead 和 Robert Kramer 表示：“Db2 不断发展，可以满足传统企业需求以及围绕 AI 和混合数据的新需求。其架构围绕当今的核心优先事项构建：可用性、数据完整性、性能以及 AI 就绪能力，帮助团队以更少的人工操作应对日益复杂的数据挑战。”

专为全球任务关键型工作负载而构建

Db2 将数十年的企业信任与全新的 AI 驱动性能、智能自动化和企业级治理相结合。在 12.1.3 版本及最新的 Intelligence Center 创新功能的加持下，Db2 持续提升现代数据库的企业标准：全天候可用性、企业级治理，以及能够实时自适应的主动运维。

*

这是基于与之前 12.1.2 版本的对比。

