利用最新的 Db2 更新推进企业数据管理 AI

在 2025 年的 TechXchange 大会上，我们将展示 Db2 的最新创新，这些创新帮助企业在当下实现现代化，同时为未来做好准备。
当今企业面临着巨大压力：数据量不断增长，工作量更加复杂，AI 正在重塑企业的竞争方式。应对这些挑战不仅需要数据库，还需要一个现代化、由 AI 驱动的基础平台，该平台在性能、安全性和规模化治理方面都具备优势。
即将发布的 Db2 12.1.3 版本将进一步扩展 Db2 作为面向 AI 的企业数据库的功能，专为任务关键型和数据密集型工作量而设计。此更新在 3 个领域实现了重大改进：
这些增强功能可减少停机时间、提升开发者生产力，并为企业构建 AI 驱动的应用提供更安全、更可扩展的基础，展示了 Db2 如何在引擎中直接使用 AI 来实现高性能和可信赖性。请关注 Db2 版本 12.1.3将于 2025 年 11 月 5 日正式发布，并尽情探索 Db2 的全部潜力。
上市仅三个月，Intelligence Center 已成为 Db2 管理的首选控制平台。最新版本带来了第二波创新，旨在减少紧急处理工作，让数据库管理员能够更主动地进行管理。亮点包括：
这些更新在 Db2 原有的企业级可靠性基础上进行了扩展，增加了 AI 驱动的管理、统一监控以及可信安全性。它们也标志着 Db2 迈向智能化未来的初步步骤，在这一未来中，洞察能够主动呈现，管理变得更简单、更智能、更安全。敬请关注抢先体验，并把握机会参与塑造 Db2 的智能化发展之路。
Moor Insights & Strategy 的 Patrick Moorhead 和 Robert Kramer 表示：“Db2 不断发展，可以满足传统企业需求以及围绕 AI 和混合数据的新需求。其架构围绕当今的核心优先事项构建：可用性、数据完整性、性能以及 AI 就绪能力，帮助团队以更少的人工操作应对日益复杂的数据挑战。”
Db2 将数十年的企业信任与全新的 AI 驱动性能、智能自动化和企业级治理相结合。在 12.1.3 版本及最新的 Intelligence Center 创新功能的加持下，Db2 持续提升现代数据库的企业标准：全天候可用性、企业级治理，以及能够实时自适应的主动运维。
这是基于与之前 12.1.2 版本的对比。