IBM Db2 Genius Hub 现已支持 Google Vertex AI 与 Intel Gaudi 开展 AI 推理

在 IBM，我们始终认为，您的数据不应孤立闲置，而应成为驱动企业智能运营的核心引擎。这正是我们推出 IBM Db2 Genius Hub 的初衷，它是一套统一的智能体式 AI 驱动运营层，旨在革新您对 Db2 环境的管理与优化模式，为您带来自治数据库使用体验。

Genius Hub 自诞生之初便面向高负荷 AI 工作负载打造，原生支持 Amazon Bedrock、AMD Instinct™ 加速器以及 NVIDIA H100 张量核心 GPU，为智能体式AI 应用提供强劲算力支撑。

今天我们欣然迈出全新一步，正式接入 Google Vertex AI 与 Intel Gaudi AI 加速器支持，致力于为您提供极致灵活且高性能的使用体验。