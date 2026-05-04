IBM Db2 Genius Hub 现已支持 Google Vertex AI 与 Intel Gaudi 开展 AI 推理

今天我们欣然迈出全新一步，正式接入 Google Vertex AI 与 Intel Gaudi AI 加速器支持，致力于为您提供极致灵活且高性能的使用体验。
在 IBM，我们始终认为，您的数据不应孤立闲置，而应成为驱动企业智能运营的核心引擎。这正是我们推出 IBM Db2 Genius Hub 的初衷，它是一套统一的智能体式 AI 驱动运营层，旨在革新您对 Db2 环境的管理与优化模式，为您带来自治数据库使用体验。
Genius Hub 自诞生之初便面向高负荷 AI 工作负载打造，原生支持 Amazon Bedrock、AMD Instinct™ 加速器以及 NVIDIA H100 张量核心 GPU，为智能体式AI 应用提供强劲算力支撑。
今天我们欣然迈出全新一步，正式接入 Google Vertex AI 与 Intel Gaudi AI 加速器支持，致力于为您提供极致灵活且高性能的使用体验。
在飞速发展的生成式 AI 领域，一刀切的适配模式并不现实。企业需要自主选择硬件与云生态系统的能力，贴合自身的延迟标准、成本架构以及数据主权诉求。
通过新增对 Google Vertex AI 与 Intel Gaudi 的适配支持，我们让 Db2 用户可以完全按照自身需求，自主搭建并扩容 AI 推理能力：
我们深知云端具备灵活敏捷的优势，但众多用户，尤其是金融、医疗等强监管行业用户，仍需要本地部署环境来保障数据安全。
Db2 Genius Hub 专为混合云时代量身打造。无论您选择将数据部署在自有防火墙内，还是在云端进行全球业务扩容，我们都能全面适配。
对于高度重视自主管控与数据重力的用户，Db2 Genius Hub 支持在您自有数据中心内部署高性能硬件。您可以选用以下硬件算力：
如果您采用云优先战略，Db2 可在主流云厂商之间实现等效兼容，无需改写应用程序即可迁移工作负载：
从数据对话模式升级到可自主推理、规划并执行任务的智能体式 AI，离不开稳固的底层基础设施支撑。通过兼容多款芯片与云平台，IBM Db2 Genius Hub 让您的数据库不再只是单纯的存储载体，而是下一代 AI 智能体的高速赋能平台。
准备好开启现代化转型了吗？现有 Db2 用户可升级至 Db2 AI 版本，即刻解锁 Genius Hub 及全新推理功能的全部权限。