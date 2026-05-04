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IBM Db2 Genius Hub 现已支持 Google Vertex AI 与 Intel Gaudi 开展 AI 推理

今天我们欣然迈出全新一步，正式接入 Google Vertex AI 与 Intel Gaudi AI 加速器支持，致力于为您提供极致灵活且高性能的使用体验。

发布日期 2026年5月4日

在 IBM，我们始终认为，您的数据不应孤立闲置，而应成为驱动企业智能运营的核心引擎。这正是我们推出 IBM Db2 Genius Hub 的初衷，它是一套统一的智能体式 AI 驱动运营层，旨在革新您对 Db2 环境的管理与优化模式，为您带来自治数据库使用体验。

Genius Hub 自诞生之初便面向高负荷 AI 工作负载打造，原生支持 Amazon Bedrock、AMD Instinct™ 加速器以及 NVIDIA H100 张量核心 GPU，为智能体式AI 应用提供强劲算力支撑。

今天我们欣然迈出全新一步，正式接入 Google Vertex AI 与 Intel Gaudi AI 加速器支持，致力于为您提供极致灵活且高性能的使用体验。

选择更丰富，性能更出色

在飞速发展的生成式 AI 领域，一刀切的适配模式并不现实。企业需要自主选择硬件与云生态系统的能力，贴合自身的延迟标准、成本架构以及数据主权诉求。

通过新增对 Google Vertex AI 与 Intel Gaudi 的适配支持，我们让 Db2 用户可以完全按照自身需求，自主搭建并扩容 AI 推理能力：

  • Google Vertex AI：将您的 Db2 数据与 Google Cloud 全托管 AI 平台无缝整合，轻松搭建、部署并扩容机器学习模型。
  • Intel Gaudi：依托高性能且高性价比的方案开展 AI 训练与推理工作。尤其是 Intel Gaudi 3，可以为希望优化大规模 AI 部署性价比的组织提供优质替代方案。

灵活选择部署方式：支持本地部署或云端部署

我们深知云端具备灵活敏捷的优势，但众多用户，尤其是金融、医疗等强监管行业用户，仍需要本地部署环境来保障数据安全。

Db2 Genius Hub 专为混合云时代量身打造。无论您选择将数据部署在自有防火墙内，还是在云端进行全球业务扩容，我们都能全面适配。

1. 本地部署（防火墙内部）

对于高度重视自主管控与数据重力的用户，Db2 Genius Hub 支持在您自有数据中心内部署高性能硬件。您可以选用以下硬件算力：

  • NVIDIA：搭载 H100 与 H200 GPU，拥有行业领先的吞吐性能。
  • AMD：部署 AMD Instinct 加速器，实现高带宽内存与高效算力运算。
  • Intel：选用 Intel Gaudi 加速器，搭建可灵活扩容且高性价比的本地 AI 基础设施。

2. 云端部署

如果您采用云优先战略，Db2 可在主流云厂商之间实现等效兼容，无需改写应用程序即可迁移工作负载：

  • IBM Cloud：提供整合度最优的 Db2 使用体验，搭载最新 Intel Gaudi 与 NVIDIA Blackwell 相关产品。
  • AWS：与 Amazon Bedrock 及 AWS 托管服务深度整合。
  • Google Cloud Platform (GCP)：现已原生支持 Vertex AI，打通业务运营数据与高阶 AI 模型之间的壁垒。

未来属于智能体

从数据对话模式升级到可自主推理、规划并执行任务的智能体式 AI，离不开稳固的底层基础设施支撑。通过兼容多款芯片与云平台，IBM Db2 Genius Hub 让您的数据库不再只是单纯的存储载体，而是下一代 AI 智能体的高速赋能平台。

准备好开启现代化转型了吗？现有 Db2 用户可升级至 Db2 AI 版本，即刻解锁 Genius Hub 及全新推理功能的全部权限。

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深入了解 Db2 Genius Hub

Ashok Kumar

Program Director, Data and AI

IBM

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Bryan Tang

Program Director - Product Management

IBM HDM

Miran Badzak

Director, Databases

IBM Software