Db2 Genius Hub 新增下一代自主能力

本次升级最大的突破在于执行能力。本次版本更新后，Db2 Genius Hub 中的 AI 智能体可自动拟定数据库运行操作，并在获得您审批后自主执行。让团队可以从故障诊断直接过渡到处置执行，同时不会丧失对生产环境的管控权限。

多数故障处理流程中，耗时最长的环节并非问题定位，而是将优化建议转化为标准操作步骤、完成有效性校验并安全执行。审批制自主操作可补齐这一流程短板，同时不会弱化人工管控的作用。

例如，智能体可自动提出配置更新、创建索引等具体运行操作，等待数据库管理员审核批准后再执行。Genius Hub 不再局限于故障原因解读与后续方案建议。如今，它可以直接协助完成后续处置操作。