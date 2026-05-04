Db2 Genius Hub 新增下一代自主能力

2026 年早些时候，我们推出由 Db2 Genius Hub 赋能的全新 Db2 自治数据库使用体验。Db2 Genius Hub 依托 AI 智能体式AI 网络搭建，从智能体运维、智能体自愈、智能体响应三大核心维度，为数据库管理员提供能力赋能。
在 2026 年 Think 大会上，我们发布自治能力全新演进版本，将 Db2 Genius Hub 从仅提供建议的 AI，升级为可在人工监督与既定安全边界内自主执行操作的 AI。在此之前，Db2 Genius Hub 以咨询辅助为核心定位，帮助团队分析遥测数据、排查潜在根本原因并处理各类运行故障。
如今 Db2 Genius Hub 正式打通洞察分析与实际执行之间的壁垒。
本次升级最大的突破在于执行能力。本次版本更新后，Db2 Genius Hub 中的 AI 智能体可自动拟定数据库运行操作，并在获得您审批后自主执行。让团队可以从故障诊断直接过渡到处置执行，同时不会丧失对生产环境的管控权限。
多数故障处理流程中，耗时最长的环节并非问题定位，而是将优化建议转化为标准操作步骤、完成有效性校验并安全执行。审批制自主操作可补齐这一流程短板，同时不会弱化人工管控的作用。
例如，智能体可自动提出配置更新、创建索引等具体运行操作，等待数据库管理员审核批准后再执行。Genius Hub 不再局限于故障原因解读与后续方案建议。如今，它可以直接协助完成后续处置操作。
我们致力于让团队可通过日常使用的工具，更便捷地操作 Db2 Genius Hub。
为 Genius Hub 智能体开放 MCP 访问能力后，MCP 客户端可接入 Db2 Genius Hub，在现有工作流中直接调用其各项功能。MCP 是对接 AI 应用程序与外部工具及系统的开放标准，可便捷地将 Genius Hub 融入团队现有的工具生态。（模型上下文协议）
这有助于 Db2 Genius Hub 从独立控制台工具，延伸融入整体运行环境。
部分故障无法仅依靠数据库遥测数据完成诊断。这类故障需要采集主机服务器底层信号，CPU、内存、存储及操作系统状态往往是解读异常成因的关键。全新 Db2 Genius Hub Remote 提供安全的主机级访问能力，可让 AI 将主机上下文纳入仪表板与分析工作流，帮助团队深度定位问题，建立从故障表象、根本原因到最终解决的完整排查链路。
我们即将新增 AI 任务自动化能力支持。Db2 Genius Hub 不再局限于单次交互处置，逐步融入数据库团队日常流程。
依托基于 AI 的自然语言调度功能，数据库管理员可通过日常通俗语句，让 Genius Hub 处理各类重复性工作。数据库管理员只需下达每天早上 8 点执行备份这类指令，即可将常规运行需求转化为定时任务，无需手动编写脚本、设置日程与提醒。
这彻底改变了 Genius Hub 的产品定位。它不再只是故障发生时才启用的工具，而是成为数据库日常工作的常规组成部分。
我们正在拓展 Genius Hub 的部署场景与运行方式。今年早些时候，我们已为 Db2 Genius Hub 上线多平台 AI 推理支持，涵盖 Amazon Bedrock、IBM watsonx.ai 以及面向纯本地部署的 AMD MI300s 芯片组。
本次版本更新将进一步拓展 AI 推理适配平台，新增 Microsoft AI Foundry、Google Vertex AI 以及适用于本地部署的 Intel Gaudi 芯片。这使客户可以部署由 Genius Hub 赋能的 Db2 自治能力，无论数据库部署在本地还是云端环境均可适配。
我们将 Db2 Genius Hub 以云服务形式推出，为客户提供托管式选择，无需自行部署和运行控制台。
对于希望快速实现业务价值的团队，Db2 Genius Hub 软件即服务版本可提供更简便的上手方式。Db2 软件即服务用户以及倾向托管模式的 Db2 用户，均可直接使用 Genius Hub，无需承担自建控制台部署的成本。
Db2 Genius Hub 最初只是一款为您提供操作建议的 AI 工具。如今它可以直接为您自主完成操作。这正是本次版本更新的变革所在。不只是功能新增，更是从智能辅助迈向监督式自主运行的全新发展阶段。
以上各项功能计划于 2026 年 6 月起陆续上线。