IBM Db2 与 Guardium：共同保护您的任务关键型工作量

人工智能 计算和服务器 IT 自动化

2025 年 4 月 22 日

作者

Vishal Kamat

Vice President, Data Security

IBM

Priya Srinivasan

VP, Core Software Products, Software Support & SRE

IBM

在当今快速发展的技术环境中，数据安全至关重要。随着企业利用混合云、AI 和数字化转型，保护财务记录、知识产权和个人身份信息 (PII) 等敏感数据比以往任何时候都更加重要。

在全球范围内，组织依靠 IBM Db2 保护其最敏感的数据，同时处理复杂的工作量，确保符合最高的监管和隐私标准。在设计上，IBM Db2 凭借其强大的本地安全功能脱颖而出，包括基于角色的访问控制、加密和详细的记录功能。这些功能确保只有授权用户才能访问数据，对数据进行加密以防止未经授权的数据泄露，并提供审计跟踪以支持合规工作，从而使组织能够保护其最关键的数据。通过增加可视性和自动化层级来增强 Db2，可以帮助组织应对不断变化的风险。其中一种风险是内部威胁，每次事件可导致组织损失高达 500 万美元。另一种风险是有效凭据被盗和滥用，作为攻击者利用安全漏洞的方法，这种情况每年增加 71% 。

这就是 IBM Guardium Data Protection 发挥作用的地方：Guardium 提供专为与 Db2 环境无缝整合而设计的高级功能。通过将 Db2 强大的本地安全性与 Guardium 先进的可视性相结合，您可以为关键数据提供无与伦比的保护。现在，我们正在提供为期 90 天的免费试用，您可以亲自体验一下。

IBM Guardium Data Protection for Db2 的 3 个关键用例

 
  1. 特权用户活动监控：Guardium 通过执行最小特权访问策略并近乎实时地检测异常行为，增强了 Db2 基于角色的访问控制功能。它可以帮助识别有效凭据的滥用和内部威胁，以便您更快地做出响应。
  2. 自动实现合规性和审计准备： Guardium 增强了 Db2 的原生日志记录，并通过加速合规流程来支持合规工作。借助 GDPR、CCPA、SOX 和 HIPAA 等法规的预构建模板，Guardium 可以简化审计准备工作并自动实现企业范围的数据合规。
  3. 主动漏洞评估： Guardium 可为 Db2 提供补充，可自动执行漏洞扫描，识别补丁缺失或权限配置错误等风险。其修复建议有助于进一步强化 Db2 环境以应对新出现的威胁。

 

无与伦比的价值：Db2 的 5 项市场领先功能 

借助 Db2 这一全球最先进的数据库引擎，组织可以自信地运行其任务关键型工作量。 Db2 无与伦比的功能可通过以下方式提供变革性价值：

  1. 终极工作量灵活性： 单一、统一的数据库引擎，支持事务、分析或混合工作量，原生支持多种数据类型以及开放表和开放数据格式，包括 Iceberg、Parquet、AVRO、ORC、JSON 和 CSV。
  2. 人工智能驱动的性能： 尖端的人工智能创新，例如业界首个 AI 优化器，可将数据工作量加速高达 3 倍，并推动下一代人工智能驱动的应用程序。
  3. 工作效率和成本效益：AI 驱动的管理工具可简化运营，降低数据库管理成本，并最大限度地提高管理员和开发人员的工作效率。
  4. 不间断运营： 先进的高可用性/灾难恢复功能和 Db2 pureScale 可确保永远在线的容错性能，帮助客户实现行业领先的五个 9 (99.999%) 可用性，实现持续的业务运营。
  5. 云就绪可移植性： 可在任何地方部署 - 本地、跨所有主要云或作为完全托管的服务 - 提供无与伦比的可移植性、灵活性和成本效率。

 

整合的力量：Guardium 和 Db2

通过将 Guardium 与 Db2 结合，组织为数据安全和卓越运营设定了新的基准，解锁了一系列强大的优势：

  1. 更快地实现合规性： 预构建的策略和工作流可以节省审计时间，同时确保长期保留数据以满足监管要求。
  2. 集中可见性：通过跨混合多云环境的集中策略管理打破孤岛，以加快威胁响应。
  3. 威胁检测： 近乎实时地监控敏感数据访问、特权用户操作和安全异常，以重点关注最关键的威胁。
  4. 成本效益：灵活的部署选项支持可扩展性，同时减少运营开销。
  5. 专为 Db2 构建：Guardium 配备了一个独特的模块，旨在与 Db2 无缝整合，以监控加密和未加密数据，这些功能是其他安全工具无法比拟的。

 

让您的数据安全更上一层楼

限时推出，我们专为 Db2 用户提供 90 天免费试用，以便体验 Guardium 如何增强数据库安全性。 亲身体验 Db2 环境中强大的数据安全功能。

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