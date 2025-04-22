在当今快速发展的技术环境中，数据安全至关重要。随着企业利用混合云、AI 和数字化转型，保护财务记录、知识产权和个人身份信息 (PII) 等敏感数据比以往任何时候都更加重要。

在全球范围内，组织依靠 IBM Db2 保护其最敏感的数据，同时处理复杂的工作量，确保符合最高的监管和隐私标准。在设计上，IBM Db2 凭借其强大的本地安全功能脱颖而出，包括基于角色的访问控制、加密和详细的记录功能。这些功能确保只有授权用户才能访问数据，对数据进行加密以防止未经授权的数据泄露，并提供审计跟踪以支持合规工作，从而使组织能够保护其最关键的数据。通过增加可视性和自动化层级来增强 Db2，可以帮助组织应对不断变化的风险。其中一种风险是内部威胁，每次事件可导致组织损失高达 500 万美元。另一种风险是有效凭据被盗和滥用，作为攻击者利用安全漏洞的方法，这种情况每年增加 71% 。

这就是 IBM Guardium Data Protection 发挥作用的地方：Guardium 提供专为与 Db2 环境无缝整合而设计的高级功能。通过将 Db2 强大的本地安全性与 Guardium 先进的可视性相结合，您可以为关键数据提供无与伦比的保护。现在，我们正在提供为期 90 天的免费试用，您可以亲自体验一下。