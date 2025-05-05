IBM Db2 和 Db2 Warehouse 托管服务支持 IBM Cloud 和 AWS 上的任务关键型工作量，我们很高兴能够将这些服务引入 Azure。我们的托管服务从头开始构建，融合了云原生技术，帮助客户在实现现代化时快速利用云的优点。

IBM Db2 SaaS 支持计算和存储空间的独立扩展、支持客户应用程序的多个节点高可用性以及通过自动备份和时间点恢复实现的耐久性。将 Db2 迁移到云端的客户可以利用以下优势：

精细扩展：计算和存储空间的无缝独立扩展，自动增加阈值确保我们的客户永远不会用完存储空间。

微调性能：每秒输入/输出操作数 (IOPS) 和基于吞吐量的存储扩展，可以轻松提高现有存储卷的性能。

高可用性：轻松地从单节点切换到高可用性配置，支持分布在两个可用区域的 2 个节点。

持久性：使用 14 天滚动快照进行备份/恢复，每周进行完整 Db2 备份，并可以选择无限备份到 Azure Blob 存储空间。

IBM Db2 Warehouse SaaS 是一种高性能的弹性云数据仓库，能够存储 PB 级数据，支持实时摄取，并配备人工智能驱动的查询优化器，以加速获得结果。客户可以通过以下方式在云中实现分析的现代化：

大规模的可扩展性：利用 MPP 架构、本地缓存和基于 AI 的查询优化来提高性能，从而实现多 PB 级的规模。

存储层：支持高性能块存储解决方案和存储自动增加，即将推出 Azure Blob 支持，以节省更多成本。

开放数据：利用仓库专用的现有计算资源，查询多种开放表格和数据格式（Iceberg、Parquet、ORC、CSV 等）。

湖仓一体整合：与 watsonx.data 湖仓一体服务共享数据目录，以将 Db2 数据引入 AI/ML 管道。

当我们在 Azure 上提供这些服务时，我们首先引入联合托管服务或自带云 (BYOC) 模式，将数据库实例直接部署在客户的 Azure 私有云 (VPC) 内。该部署模型提供了一个强大的整合框架，可与客户现有的云环境无缝整合。我们的客户现在在自己的环境中拥有数据的同时，将能够体验到以下优势：

合规控制：BYOC 模型允许客户在其云帐户的虚拟私有云内运行数据库实例，从而提供满足最严格要求的控制措施。

安全和监控：BYOC 支持精细的监控和审计，包括网络级控制，可创建无与伦比的可见性和控制。

数据共置：采用 BYOC 模式时，客户数据源将部署在其自有 VPC 或 Azure 帐户内，从而确保与各类资源及应用程序的无缝连接。