2025 年 5 月 5 日
IBM 很高兴地宣布，将在 Azure 上推出基于“自带云” (BYOC) 模式的 IBM Db2 和 Db2 Warehouse SaaS。这一变革性解决方案是在现有 Db2 和 Db2 Warehouse on cloud 优势的基础上进一步构建的。此功能将于 2025 年 6 月 17 日正式发布。
IBM Db2 和 Db2 Warehouse 托管服务支持 IBM Cloud 和 AWS 上的任务关键型工作量，我们很高兴能够将这些服务引入 Azure。我们的托管服务从头开始构建，融合了云原生技术，帮助客户在实现现代化时快速利用云的优点。
IBM Db2 SaaS 支持计算和存储空间的独立扩展、支持客户应用程序的多个节点高可用性以及通过自动备份和时间点恢复实现的耐久性。将 Db2 迁移到云端的客户可以利用以下优势：
IBM Db2 Warehouse SaaS 是一种高性能的弹性云数据仓库，能够存储 PB 级数据，支持实时摄取，并配备人工智能驱动的查询优化器，以加速获得结果。客户可以通过以下方式在云中实现分析的现代化：
当我们在 Azure 上提供这些服务时，我们首先引入联合托管服务或自带云 (BYOC) 模式，将数据库实例直接部署在客户的 Azure 私有云 (VPC) 内。该部署模型提供了一个强大的整合框架，可与客户现有的云环境无缝整合。我们的客户现在在自己的环境中拥有数据的同时，将能够体验到以下优势：
IBM Db2 和 Db2 Warehouse SaaS on Azure 旨在满足所有业务关键需求。对于计划向 SaaS 转型并采用 Azure 作为主要云服务提供商的企业而言，这一方案将带来颠覆性变革。提供一种安全、合规且经济高效的方式，在客户的 Azure 云基础设施上部署 Db2 和 Db2 Warehouse，从而推动业务增长并提升竞争优势。借助 IBM Db2 和 Db2 Warehouse SaaS on Azure，体验数据和分析的未来发展方向。
IBM Db2 和 Db2 Warehouse SaaS on Azure 将于 6 月 17 日全面上市。不要错过这个变革云数据和分析战略的机会。