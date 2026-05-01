依托 IBM Db2 12.1.5 升级企业 AI 与弹性运营能力

Db2 12.1.5适用于 Linux、UNIX 和 Windows 系统的 Db2 12.1.5 版本将于 2026 年 6 月 9 日正式发布。全新功能模组包可帮助各类组织规模化搭载 AI 驱动的应用程序，同时满足任务关键型工作负载对性能、可用性及安全防护的各项要求。
此版本在 Db2 12.1 的 AI 基础之上新增矢量数据索引能力，深化与外部 AI 模型的整合，并在高可用、安全防护与运行效率方面完成多项优化升级。
Db2 12.1.5Db2 12.1.5 将基于 DiskANN 的矢量索引能力引入数据库引擎，可为语义搜索、推荐引擎、检索增强生成 (RAG) 等 AI 用例，提供高速且可灵活扩展的相似度检索服务。
为进一步简化 AI 工作流程，Db2 支持与外部 AI 模型进行原生整合。开发人员可注册 watsonx.ai 及兼容 OpenAI 引擎的模型，通过 TO_EMBEDDING、TEXT_GENERATION 等 SQL 函数直接完成调用。应用程序可直接生成向量嵌入与文本内容，无需将数据移出数据库，进而降低延迟、架构复杂度与安全风险。
这些功能相辅相成，让 Db2 成为适配事务处理、数据分析与 AI 工作负载的全栈数据平台，无需单独部署矢量数据库或搭建复杂数据流转通道。
Db2 12.1.5为高可用与灾难恢复部署场景提供了更高的配置灵活度。组织可搭建更完善的灾难恢复拓扑架构，在多地域部署三个以上备用节点，配置专属备用节点承载报表工作负载，并通过级联 HADR 架构适配全球化部署场景。
针对非集成式 Db2 快照的归档日志自动清理功能，可自动删除无需用于恢复的归档日志，简化备份管理流程，同时减少存储占用与业务运转开销。
此次发布还依托集成的 Pacemaker 集群管理器，对 Db2 高可用自动化能力完成大幅优化：
Db2 12.1.5现已内置 GSKit 9，将合规标准提升至 FIPS 140-3，保障加密模块符合严苛的安全规范。GSKit 9 全面适配现代密钥封装机制，支持经典算法与量子安全算法并行使用，既可防护当下数据安全威胁，也能提前抵御未来量子技术带来的安全风险。
安全层面新增了 ADMIN_GET_TLS_CERT 接口，可通过 SQL 语句快速获取服务端 TLS 证书链信息。用户可便捷监控服务器证书有效期并进行维护，保障终端可正常接入服务器。遵循现代安全最佳实践与合规规范，在线密钥检索功能支持在不停机的前提下更新 JWT (JSON Web Token) 签名验证密钥，减少本地密钥库的管理工作量。权限管控范围经过进一步扩展，可限制 Db2 文件的系统全员可读、可执行配置，方便数据库管理员管控文件访问权限。在 LDAP 中登记 Db2 服务器与数据库信息时，用户可自行指定密钥数据库与缓存文件的客户端路径，简化客户端配置流程。
以上各项能力可帮助组织适配不断更新的合规要求，同时降低整体管理开销。
Db2 12.1.5通过与两款业界领先的自建外部搜索引擎 OpenSearch 和 Elasticsearch 完成整合，完成全文检索能力的全面升级。用户可由此从 ECMTS（企业内容管理文本搜索）引擎，逐步迁移至更先进的 OpenSearch、Elasticsearch 技术架构，获得更优性能、更强扩展能力，并持续享用开源技术的更新迭代成果。
本次版本允许客户同时使用三款搜索引擎测试索引运行性能，并按需逐步完成索引迁移。基于 ECMTS 的 Db2 全文检索功能自本版本起正式停用，将在下一版本中彻底停用。
本次版本新增基于RPM (Red Hat Package Manager) 的安装方式，可使用 Linux 标准工具完成部署、版本更新与依赖项管理。
平台适配范围进一步拓宽，新增 PPCLE (Power Linux Little Endian) 架构对远程表空间与数据湖软件的支持。Db2 12.1.5还在 AIX 系统上新增 AWS SDK 适配，可为远程存储配置别名，支持从 Db2 直接发起访问。这样可以优化 AIX 系统对 AWS S3 对象存储的访问效率，适配数据摄取、加载、备份、日志归档及审计等各类操作场景。
在联合架构系统中，源自源端数据库的存储过程现已支持沿用源数据库设定的参数默认值。此举可减少手动输入参数的操作，保障远程环境与联合架构环境的运行逻辑统一，整体使用便捷度也得到提升。
IBM Db2 12.1.5推出多项全新功能，从结构演进、性能表现、状态监控多个维度，优化数据库管理员的使用体验：
Db2 12.1.5在 12.1.4 版本已有功能基础上，对数据湖表能力完成大规模升级优化。优化内容包含对嵌入式 Iceberg REST 目录、Azure ADLS Gen2 存储的适配，可与现代数据湖生态系统实现无缝整合。
组织可在传统 DPF 部署架构基础上进行拓展，直接读取开放数据格式与 Iceberg 开放式数据表格式的文件，同时依旧保有 ACID 事务合规性与企业级性能表现。
Db2 12.1.5清晰呈现了行业发展趋势，将 AI 能力直接搭载至企业数据层面，减少对零散架构与复杂数据流转通道的依赖。
通过融合一体化矢量检索、外部模型适配、现代化数据架构与企业级弹性，Db2 可帮助组织加快 AI 采用，同时牢牢把控最关键的工作负载。
IBM Db2 12.1.5将于 2026 年 6 月 9 日以 Db2 12.1 功能模组包形式发布，您可通过 Fix Central 下载。