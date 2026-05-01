依托 IBM Db2 12.1.5 升级企业 AI 与弹性运营能力

Db2 12.1.5Db2 12.1.5 将基于 DiskANN 的矢量索引能力引入数据库引擎，可为语义搜索、推荐引擎、检索增强生成 (RAG) 等 AI 用例，提供高速且可灵活扩展的相似度检索服务。

为进一步简化 AI 工作流程，Db2 支持与外部 AI 模型进行原生整合。开发人员可注册 watsonx.ai 及兼容 OpenAI 引擎的模型，通过 TO_EMBEDDING、TEXT_GENERATION 等 SQL 函数直接完成调用。应用程序可直接生成向量嵌入与文本内容，无需将数据移出数据库，进而降低延迟、架构复杂度与安全风险。

这些功能相辅相成，让 Db2 成为适配事务处理、数据分析与 AI 工作负载的全栈数据平台，无需单独部署矢量数据库或搭建复杂数据流转通道。