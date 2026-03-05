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IBM Db2 12.1.4现已推出：减少运营摩擦，扩展数据连接性

Db2 12.1.4提供了 5 项关键增强功能，涵盖备份操作、数据平台连接性、架构演进和安全性，帮助团队以更少的开销运营，同时继续现代化其 Db2 环境。

发布日期 2026年3月5日

2026 年 3 月 5 日，IBM 宣布 IBM Db2 12.1.4 正式发布。Db2 12.1 的最新 Modpack 专注于消除日常运营摩擦并扩展与现代数据平台的连接性，简化了团队管理和演进其数据环境的方式。此更新建立在近期 Db2 的进步（包括 IBM Db2 Genius Hub）之上，并延续了平台向更深层次、内置 AI 功能的演进。

12.1.3 版本中实现的 AI 集成、可用性和可扩展性增强的基础上，Db2 12.1.4 引入了针对性的改进，帮助 DBA、平台团队和数据工程师以可预测的方式运行 Db2，同时轻松与湖仓一体架构、分布式数据平台和基于云的合规工作流集成。

Db2 12.1.4 中的 5 项新功能

Db2 12.1.4提供了 5 项关键增强功能，涵盖备份操作、数据平台连接性、架构演进和安全性，帮助团队以更少的开销运营，同时继续现代化其 Db2 环境。

1. 扩展湖仓一体和数据平台连接性

随着组织采用湖仓一体架构和分布式数据平台，Db2 环境越来越需要与外部数据系统集成，而无需强制更改现有部署模型。Db2 12.1.4扩展了与开放表格式和外部平台的连接性，同时保留了熟悉的 Db2 操作模式。Db2 12.1.4增加了对以下方面的支持：

  • 基于开放数据格式 (ODF) 的数据湖表，包括 Iceberg 表，应用于传统、非容器化的 Db2 12.1 部署。这使得运行经典 Db2 Warehouse 或 Db2 12.1 安装的团队能够与湖仓一体环境集成，而无需迁移到基于容器的平台或重新设计其环境。

  • 通过 JDBC 和 ODBC 包装器支持 DataStax，使用标准 Db2 联合机制实现对 DataStax 支持数据的联合访问。应用程序和分析工具可以通过熟悉的 SQL 接口查询 DataStax 数据，无需自定义集成层或更改现有工作流。

这些增强功能共同使将 Db2 连接到现代数据平台变得更加容易，支持混合和湖仓一体架构，同时允许团队按照自己的节奏采用新的数据技术。

2. 减少备份开销，提高运营可预测性

备份操作对数据库可靠性至关重要，但在备份频繁、保留期长的环境中，历史文件维护可能会引入不必要的资源争用。Db2 12.1.4通过将历史文件剪除操作从备份执行路径中解耦来解决此问题。

  • 历史文件剪除现在以异步方式执行，使备份能够完成而无需等待剪除任务结束。剪除操作在后台独立运行，现有的备份脚本和程序无需更改即可继续工作。

其结果是备份性能更加一致和可预测，尤其是在备份频繁或历史文件较大的环境中，同时元数据维护在无需人工干预的情况下安全进行。

3. 简化列式表的架构演进

在分析环境中，随着数据量增长和业务需求演变，架构变更是一项常见需求。Db2 12.1.4通过为列式表启用额外的就地架构更改，减少了与架构演进相关的运营开销，包括：

  • 针对列式表上的 DECIMAL 列执行 ALTER SCALE 操作。现在，DECIMAL 列的精度和小数位数都可以更改，而无需在更改后重新组织表。这简化了分析工作负载的架构演进，因为其数值精度要求会随时间变化。
  • 针对列式表执行 ALTER SMALLINT 到 INT 的操作，解决了列值超出原始 SMALLINT 范围的情况。现在可以直接应用此更改，避免了创建新表、回填数据或执行表交换的需要。

这些增强功能共同使得在大型分析表上演进架构变得更加容易，同时最大限度地减少了中断并减少了手动迁移工作流的需求。

4. 加强云环境中的审计与合规工作流

随着组织越来越多地将日志集中到 Cloud Object Storage 中以实现保留、安全和合规目的，Db2 环境需要使审计工作流与这些云优先的运营模式保持一致。Db2 12.1.4扩展了审计功能以支持此方法，使得在不更改日志存储方式的情况下，更高效地访问审计数据成为可能。新增的支持包括：

  • 支持从存储在 Cloud Object Storage 中的日志读取审计事件，允许直接从基于云的日志存储库访问审计数据。这使得安全和合规团队能够在其已存在的位置处理审计信息，减少了对本地日志持久化的依赖，并简化了审计工作流。

通过更直接地与 Cloud Object Storage 集成，Db2 支持现代合规架构，同时帮助组织简化审计证据收集和报告流程。

5. RHEL 10 支持

Db2 12.1.4增加了对 Red Hat Enterprise Linux 10 的支持，适用于单节点和数据库分区功能 (DPF) 部署。这使得运行 DPF 环境的组织能够采用更新的企业 Linux 标准，同时继续以独立和分区两种配置运行 Db2。

对 PureScale 环境下 RHEL 10 的支持将在未来的 Modpack 中提供。

专为全球任务关键型工作负载而构建

企业正在向采用能够自主推理、规划和行动的 AI 驱动系统演进。随着组织从仪表板转向智能体，数据库成为了这些智能体的信任锚点。

Db2 12.1.4通过减少运营摩擦、扩展连接性并简化日常操作，持续推动 Db2 作为自主数据库的进步。凭借始终在线的可靠性、为 AI 就绪的性能以及大规模可信的安全性，Db2 确保组织能够在混合云和云环境中自信地运行其最关键的工作负载。

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Siji Daniel

Senior Product Manager

IBM Db2

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM