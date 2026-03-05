IBM Db2 12.1.4现已推出：减少运营摩擦，扩展数据连接性

2026 年 3 月 5 日，IBM 宣布 IBM Db2 12.1.4 正式发布。Db2 12.1 的最新 Modpack 专注于消除日常运营摩擦并扩展与现代数据平台的连接性，简化了团队管理和演进其数据环境的方式。此更新建立在近期 Db2 的进步（包括 IBM Db2 Genius Hub）之上，并延续了平台向更深层次、内置 AI 功能的演进。

在 12.1.3 版本中实现的 AI 集成、可用性和可扩展性增强的基础上，Db2 12.1.4 引入了针对性的改进，帮助 DBA、平台团队和数据工程师以可预测的方式运行 Db2，同时轻松与湖仓一体架构、分布式数据平台和基于云的合规工作流集成。