IBM Db2 12.1.3现已正式发布：推进 AI 应用于企业数据管理

Db2 12.1.3拓展了矢量处理能力，并加深了与主流 AI 框架的集成，使得在 Db2 内直接构建智能生成式 AI 应用更加快速便捷：

Db2 在实用工具、外部表和例程中扩展了矢量处理能力 ，使结构化和非结构化数据上的 AI 与分析性能更高效。

针对 Python 框架 LangChain 与 LlamaIndex 的原生连接器使开发者能快速构建检索增强生成 (RAG) 应用（如聊天机器人和知识检索系统），且无需数据迁移。

这些创新使 AI 更接近于数据，使团队能够快速、简单且值得信赖地构建和部署 AI 驱动的应用程序。