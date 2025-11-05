人工智能 IT 自动化

IBM Db2 12.1.3现已正式发布：推进 AI 应用于企业数据管理

出版 05 十一月 2025
By Siji Daniel and Satya Krishnaswamy

我们很高兴宣布 IBM Db2 12.1.3 已于2025 年  11 月  5 日正式发布（一般可用）。

Db2 12.1.3 专为关键任务型、数据密集型工作负载而构建，提供更深入的 AI 集成、企业级可扩展性和增强的可用性，同时降低混合环境和云环境中的操作复杂性并优化性能。

Db2 12.1.3 中的新增功能

Db2 12.1.3推出了四项关键改进，这些改进可以加速 AI 应用程序开发，加强企业可扩展性，提高性能，并增强混合环境中的安全性和整合性。

1. 加速 AI 应用程序开发

Db2 12.1.3拓展了矢量处理能力，并加深了与主流 AI 框架的集成，使得在 Db2 内直接构建智能生成式 AI 应用更加快速便捷：

  • Db2 在实用工具、外部表和例程中扩展了矢量处理能力，使结构化和非结构化数据上的 AI 与分析性能更高效。
  • 针对 Python 框架 LangChainLlamaIndex 的原生连接器使开发者能快速构建检索增强生成 (RAG) 应用（如聊天机器人和知识检索系统），且无需数据迁移。

这些创新使 AI 更接近于数据，使团队能够快速、简单且值得信赖地构建和部署 AI 驱动的应用程序。

2. 增强企业的可扩展性和弹性

Db2 继续为运行关键任务、高交易量系统且要求 24/7 不间断运行和零数据丢失的企业提供无与伦比的可靠性和可用性。Db2 pureScale 的最新增强功能进一步增强了其弹性和可扩展性：

  • pureScale 与 HADR 的混合拓扑支持，即使在主库与备用库配置不完全相同的情况下，也能确保强健的灾难恢复能力，从而最大限度地减少停机时间。
  • 使用下级备份镜像进行升级或还原，简化了迁移过程，使数据库管理员能够更加自信地推进系统演进。
  • AWS Elastic Fabric Adapter (EFA) 的增强功能可带来高达 40% 的性能提升，从而加速数据密集型工作负载的运行。*
  • 支持基于 Pacemaker 的地理分布式 pureScale 簇 (GDPC)，现已适用于本地部署。GDPC with pureScale 还可以在 AWS 和 Azure 上实现多可用区的主动-主动部署，为全球运营提供极低延迟。

这些能力进一步巩固了 Db2 的优势，使其成为在任何环境中都能支持 24×7 运行的最具韧性的企业级数据库。

3. 提高性能和可用性

Db2 12.1.3引入性能和可用性方面的改进，最大限度地延长正常运行时间并减少手动微调：

  • 对带全局索引的范围分区表进行在线重组，让系统在执行维护与模式变更时依然保持持续可用性。
  • 自动 SQL 语句概要文件创建，消除了 DBA 手动生成优化概要文件的需要，从而简化查询调优并提升性能。

这些增强功能在确保高吞吐量工作负载的最佳性能的同时，减少了停机时间和运营开销。

4. 增强安全性和整合

Db2 12.1.3通过新的功能继续体现 IBM 对可信数据管理的承诺，这些功能简化了合规性并扩展了在多样化环境中的集成：

  • 云友好型审计记录以 CSV 格式导出审计日志，便于与 SIEM 工具和分析平台集成，从而加快安全事件分析。
  • 内置的 UUID 生成功能简化了分布式应用程序的安全 ID 创建。
  • 增强的 db2dart 诊断和监控功能有助于更深入地了解系统运行状况和性能，以便主动进行管理。
  • 通过 JDBC 包装器实现的 Apache Cassandra 联邦，允许对 Cassandra 数据进行基于 SQL 的查询，实现混合数据访问的统一。

这些功能共同为混合数据生态系统提供了更强大的治理、更便捷的审计和更大的灵活性。

专为全球任务关键型工作负载而构建

Db2 12.1.3扩展了 12.1.2 引入的 AI 驱动的基础，将 AI 更深入地整合到数据库层，同时保持企业依赖的可信性、性能和可用性。

通过此次发布，Db2 继续提升企业对现代数据库的期望标准：始终在线的可靠性、面向 AI 的高性能，以及可扩展的可信安全性。

免费下载 Db2 Community Edition，立即开始使用

浏览最新的 12.1.3 文档

加入 Db2 TechXchange 社区

* 这是与之前的 12.1.2 版本进行比较后得出的结果。

