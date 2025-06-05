1. 矢量数据存储：AI 就绪数据管理

Db2 12.1.2为 VECTOR 数据引入了一种新的数据类型，使用户能够像标量数据类型一样存储和管理矢量嵌入。这使得 Db2 从核心上具备了 AI 准备能力，能够：

原生矢量存储 ：将矢量嵌入直接存储在 Db2 表中，以实现高效的数据管理。

：将矢量嵌入直接存储在 Db2 表中，以实现高效的数据管理。 灵活的嵌入模型 ：可从任意嵌入模型生成矢量，并将其与业务数据一起存储在 Db2 表中。

：可从任意嵌入模型生成矢量，并将其与业务数据一起存储在 Db2 表中。 统一数据管理：在强大的单一数据库平台中同时无缝管理结构化和非结构化数据。

2. 相似度搜索功能：驱动 RAG 和 AI 应用

Db2 现在通过带有矢量距离度量的优化 SQL 查询支持语义相似度搜索。由此开启变革性 AI 应用场景，例如：

检索增强生成 (RAG) ：通过最近邻搜索为大型语言模型提供相关上下文，从而提升其能力。

：通过最近邻搜索为大型语言模型提供相关上下文，从而提升其能力。 推荐系统 ：基于相似性而不仅仅是精确匹配，提供高度相关的结果。例如，根据过往购买记录或偏好生成个性化的零售产品推荐。

：基于相似性而不仅仅是精确匹配，提供高度相关的结果。例如，根据过往购买记录或偏好生成个性化的零售产品推荐。 混合数据查询 ：结合传统 SQL 与矢量操作，实现丰富的上下文感知分析。

：结合传统 SQL 与矢量操作，实现丰富的上下文感知分析。 欺诈检测 ：实时检测金融交易中的任何欺诈模式。

：实时检测金融交易中的任何欺诈模式。 图像匹配：通过 SQL 查询实时查找匹配的人物、地点或物体的图像或档案。

可通过熟悉的 SQL 语法和原生 Db2 函数访问这些功能，从而可以快速、简便且安全地进行 AI 开发。

3. pureScale 增强功能：卓越的性能与灵活性



Db2 12.1.2对 pureScale 进行了重大更新，以优化可扩展性和成本效益：

AWS EC2 实例上的 弹性结构适配器 (EFA) ：利用低延迟网络接口，支持高性能、大量事务的工作量。

：利用低延迟网络接口，支持高性能、大量事务的工作量。 zLinux 套接字支持 ：在 IBM Z 和 LinuxONE 服务器上实现经济高效的 pureScale 部署，非常适合开发环境和只读工作负载。

：在 IBM Z 和 LinuxONE 服务器上实现经济高效的 pureScale 部署，非常适合开发环境和只读工作负载。 zVM 支持 ：增强虚拟化灵活性，以优化 zLinux 环境中的硬件利用率。

：增强虚拟化灵活性，以优化 zLinux 环境中的硬件利用率。 NVMe I/O 防护 (AWS) ：加速主机故障期间的恢复，确保高可用性和可靠性。

4. 安全增强功能：加强控制和合规

Db2 12.1.2包括强大的安全功能，以满足不断变化的合规性需求：

限制全局可写文件权限的选项 ：通过允许用户选择共享组所有权来限制全局可写文件权限，从而增强控制和安全性。

：通过允许用户选择共享组所有权来限制全局可写文件权限，从而增强控制和安全性。 TLS 加密监控 ：新增指标提供有关安全通信性能影响的洞察。

：新增指标提供有关安全通信性能影响的洞察。 读取时掩码：该技术不仅在查询结果上应用列掩码，更在查询执行期间从表中读取数据时实时生效，可显著降低数据推断风险。

5. Azure BLOB 存储支持：简化的云集成

Db2 现在支持使用 Azure BLOB 存储于以下场景：

外部表

备份、加载和日志存档

原生 Cloud Object Storage (NCOS) 表空间

运行于 Azure 上的 Db2 Warehouse 经过优化，可充分利用具备高性价比、高弹性和可扩展性的对象存储解决方案，非常适合云原生的列式分析工作负载。

6. 增强数据湖支持：采用开放格式

Db2 继续其对开放数据格式的承诺，加强了对 Apache Iceberg 的支持：