使用 IBM Db2 12.1.2 助力您的 AI 和云数据转换

人工智能 计算和服务器 IT 自动化

2025 年 6 月 5 日

作者

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Siji Daniel

Senior Product Manager - IBM Db2

IBM

我们很高兴地宣布，IBM® Db2 12.1.22025 年 6 月 5 日正式发布（全面上市）。此次发布标志着数据管理领域的一个重要里程碑，旨在支持下一代 AI 和云原生应用的发展。凭借矢量数据支持、增强的安全性、无缝的云整合以及对开放格式的支持等尖端功能，此版本助力企业挖掘更深层次的洞察，加速创新步伐。

Db2 12.1.2 中有哪些新功能？

1. 矢量数据存储：AI 就绪数据管理

Db2 12.1.2为 VECTOR 数据引入了一种新的数据类型，使用户能够像标量数据类型一样存储和管理矢量嵌入。这使得 Db2 从核心上具备了 AI 准备能力，能够：

  • 原生矢量存储：将矢量嵌入直接存储在 Db2 表中，以实现高效的数据管理。
  • 灵活的嵌入模型：可从任意嵌入模型生成矢量，并将其与业务数据一起存储在 Db2 表中。
  • 统一数据管理：在强大的单一数据库平台中同时无缝管理结构化和非结构化数据。

2. 相似度搜索功能：驱动 RAG 和 AI 应用

Db2 现在通过带有矢量距离度量的优化 SQL 查询支持语义相似度搜索。由此开启变革性 AI 应用场景，例如：

  • 检索增强生成 (RAG)：通过最近邻搜索为大型语言模型提供相关上下文，从而提升其能力。
  • 推荐系统：基于相似性而不仅仅是精确匹配，提供高度相关的结果。例如，根据过往购买记录或偏好生成个性化的零售产品推荐。
  • 混合数据查询：结合传统 SQL 与矢量操作，实现丰富的上下文感知分析。
  • 欺诈检测：实时检测金融交易中的任何欺诈模式。
  • 图像匹配：通过 SQL 查询实时查找匹配的人物、地点或物体的图像或档案。

可通过熟悉的 SQL 语法和原生 Db2 函数访问这些功能，从而可以快速、简便且安全地进行 AI 开发。

3. pureScale 增强功能：卓越的性能与灵活性

Db2 12.1.2对 pureScale 进行了重大更新，以优化可扩展性和成本效益：

  • AWS EC2 实例上的弹性结构适配器 (EFA)：利用低延迟网络接口，支持高性能、大量事务的工作量。
  • zLinux 套接字支持：在 IBM Z 和 LinuxONE 服务器上实现经济高效的 pureScale 部署，非常适合开发环境和只读工作负载。
  • zVM 支持：增强虚拟化灵活性，以优化 zLinux 环境中的硬件利用率。
  • NVMe I/O 防护 (AWS) ：加速主机故障期间的恢复，确保高可用性和可靠性。

4. 安全增强功能：加强控制和合规

Db2 12.1.2包括强大的安全功能，以满足不断变化的合规性需求：

  • 限制全局可写文件权限的选项：通过允许用户选择共享组所有权来限制全局可写文件权限，从而增强控制和安全性。
  • TLS 加密监控：新增指标提供有关安全通信性能影响的洞察。
  • 读取时掩码：该技术不仅在查询结果上应用列掩码，更在查询执行期间从表中读取数据时实时生效，可显著降低数据推断风险。

5. Azure BLOB 存储支持：简化的云集成

Db2 现在支持使用 Azure BLOB 存储于以下场景：

  • 外部表
  • 备份、加载和日志存档
  • 原生 Cloud Object Storage (NCOS) 表空间

运行于 Azure 上的 Db2 Warehouse 经过优化，可充分利用具备高性价比、高弹性和可扩展性的对象存储解决方案，非常适合云原生的列式分析工作负载。

6. 增强数据湖支持：采用开放格式

Db2 继续其对开放数据格式的承诺，加强了对 Apache Iceberg 的支持：

  • 完全支持 CRUD（创建、读取、更新、删除）运营：新增强大的更新功能，实现全面的数据管理。
  • 灵活的数据集管理：在数据湖环境中有效处理大型分布式数据集。
  • 数据准确性与时效性：轻松保持您的数据湖一致且最新。

重新定义数据的可能性

Db2 12.1.2不仅仅是一次版本更新，它是下一代 AI 应用的起点。无论您是在推进旧版系统现代化改造，还是开创 AI 驱动型云原生解决方案，Db2 都将为您提供所需的工具，助力自信创新。立即深入了解 Db2 12.1.2 的可能性。

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