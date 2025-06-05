2025 年 6 月 5 日
我们很高兴地宣布，IBM® Db2 12.1.2 已于2025 年 6 月 5 日正式发布（全面上市）。此次发布标志着数据管理领域的一个重要里程碑，旨在支持下一代 AI 和云原生应用的发展。凭借矢量数据支持、增强的安全性、无缝的云整合以及对开放格式的支持等尖端功能，此版本助力企业挖掘更深层次的洞察，加速创新步伐。
1. 矢量数据存储：AI 就绪数据管理
Db2 12.1.2为 VECTOR 数据引入了一种新的数据类型，使用户能够像标量数据类型一样存储和管理矢量嵌入。这使得 Db2 从核心上具备了 AI 准备能力，能够：
2. 相似度搜索功能：驱动 RAG 和 AI 应用
Db2 现在通过带有矢量距离度量的优化 SQL 查询支持语义相似度搜索。由此开启变革性 AI 应用场景，例如：
可通过熟悉的 SQL 语法和原生 Db2 函数访问这些功能，从而可以快速、简便且安全地进行 AI 开发。
3. pureScale 增强功能：卓越的性能与灵活性
Db2 12.1.2对 pureScale 进行了重大更新，以优化可扩展性和成本效益：
4. 安全增强功能：加强控制和合规
Db2 12.1.2包括强大的安全功能，以满足不断变化的合规性需求：
5. Azure BLOB 存储支持：简化的云集成
Db2 现在支持使用 Azure BLOB 存储于以下场景：
运行于 Azure 上的 Db2 Warehouse 经过优化，可充分利用具备高性价比、高弹性和可扩展性的对象存储解决方案，非常适合云原生的列式分析工作负载。
6. 增强数据湖支持：采用开放格式
Db2 继续其对开放数据格式的承诺，加强了对 Apache Iceberg 的支持：
Db2 12.1.2不仅仅是一次版本更新，它是下一代 AI 应用的起点。无论您是在推进旧版系统现代化改造，还是开创 AI 驱动型云原生解决方案，Db2 都将为您提供所需的工具，助力自信创新。立即深入了解 Db2 12.1.2 的可能性。