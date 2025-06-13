IBM Data Gate for watsonx 1.2 和 Data Gate for z/OS 3.2

2025 年 6 月 13 日
IBM Data Gate for z/OS 3.2 和 IBM Data Gate for watsonx 1.2 现已全面上市，还附带其他增强的功能和特性。
自 IBM Data Gate for watsonx 推出以来，它在多种方面满足了客户的需求：
IBM Data Gate for watsonx 1.2 是我们使命中的一次重大飞跃，旨在改进混合云访问，并在现代应用设计下将 IBM Z 数据与前沿技术集成。它带来了一系列新功能和改进，旨在促进 Z 数据与 AI 的协同作用。
新的 Data Gate for z/OS 3.2 是一项核心服务，负责向 Data Gate for watsonx 提供 IBM Z 数据、DB2 for z/OS、VSAM 和 IMS。它还能将数据从 Db2 for z/OS 同步到在 IBM Cloud Pak for Data 上优化的 Db2 目标。对 Db2 for z/OS 的集成数据的高速访问能够带来多种益处，例如改进的混合云访问、加速的分析和 AI，从而降低成本和工作量。
Data Gate for watsonx 1.2 带来了更多增强能力和功能：
作为一项重要功能，IBM Data Gate for z/OS 3.2 还包括针对 Db2 for z/OS 源基于证书的认证。它为我们的客户带来了多种益处，例如改进混合云访问、加速分析和 AI，同时降低成本和工作量。
IBM Data Gate for watsonx 1.2 和 IBM Data Gate for z/OS 3.2 代表了 IBM 混合云战略的重大发展。通过满足客户需求、增强安全性并优化性能，为实现 Z 数据与 watsonx.data 的无缝整合铺平了道路。
我们邀请您深入了解这些新功能，并期待您的反馈，因为我们将继续创新并增强您的数据驱动之旅。