IBM Data Gate for watsonx 1.2 和 Data Gate for z/OS 3.2

2025 年 6 月 13 日

作者

Rizwana Arshad

Product Manager Data & AI

IBM Z

Felix Beier

Architect - IBM Data Gate Development

IBM

IBM Data Gate for z/OS 3.2 和 IBM Data Gate for watsonx 1.2 现已全面上市，还附带其他增强的功能和特性。

自 IBM Data Gate for watsonx 推出以来，它在多种方面满足了客户的需求：

  • 使我们的客户能够在 watsonx.data（唯一用于企业 AI 和分析的混合开放湖仓一体）中无缝同步他们的大型机数据。
  • 提供了一种超高效的方法，将最新的 Z 数据用于分析和 AI 工作量，并通过集成的、低延迟、高吞吐量的同步协议来传输主机数据。
  • 已将 IBM Z 主要数据源（包括 Db2 for z/OS、VSAM 和 IMS）同步为 Iceberg 开源数据表格式，以供 watsonx.data 访问。

IBM Data Gate for watsonx 1.2 是我们使命中的一次重大飞跃，旨在改进混合云访问，并在现代应用设计下将 IBM Z 数据与前沿技术集成。它带来了一系列新功能和改进，旨在促进 Z 数据与 AI 的协同作用。

新的 Data Gate for z/OS 3.2 是一项核心服务，负责向 Data Gate for watsonx 提供 IBM Z 数据、DB2 for z/OS、VSAM 和 IMS。它还能将数据从 Db2 for z/OS 同步到在 IBM Cloud Pak for Data 上优化的 Db2 目标。对 Db2 for z/OS 的集成数据的高速访问能够带来多种益处，例如改进的混合云访问、加速的分析和 AI，从而降低成本和工作量。

最新更新有哪些新内容？

Data Gate for watsonx 1.2 带来了更多增强能力和功能：

  • 增强连接性和安全性：IBM Data Gate for watsonx 1.2 引入了 AWS Assume Role With Web Identity 支持，使 IBM Z 数据能够安全地写入 AWS S3 存储桶。此功能强化了 IBM 在云环境中对强大安全性与灵活性的承诺。IBM 还扩大了支持范围，包括将 IBM Z 数据写入 Azure Data Lake Storage 第二代容器，满足全球客户的多样化需求。
  • 基于证书的认证：在此次发布中，已为 Db2 for z/OS 源连接实现了基于证书的身份验证。这一增强功能加强了数据安全，简化了身份验证过程，与行业最佳实践保持一致。
  • 性能和可扩展性改进：此次发布中已实施多项改进，以提升加载性能，并确保在高负载下实现高效的数据处理。其中包括：a) 增强的内存管理，即使在高负载下也能高效完成 Iceberg 数据转换；b) 对常用的事务管理和 Iceberg 数据转换功能进行缓存，以提升对象存储的写入性能。

作为一项重要功能，IBM Data Gate for z/OS 3.2 还包括针对 Db2 for z/OS 源基于证书的认证。它为我们的客户带来了多种益处，例如改进混合云访问、加速分析和 AI，同时降低成本和工作量。

将 IBM Z 数据引入 AI

IBM Data Gate for watsonx 1.2 和 IBM Data Gate for z/OS 3.2 代表了 IBM 混合云战略的重大发展。通过满足客户需求、增强安全性并优化性能，为实现 Z 数据与 watsonx.data 的无缝整合铺平了道路。

我们邀请您深入了解这些新功能，并期待您的反馈，因为我们将继续创新并增强您的数据驱动之旅。

