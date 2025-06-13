IBM Data Gate for watsonx 1.2 和 Data Gate for z/OS 3.2

IBM Data Gate for z/OS 3.2 和 IBM Data Gate for watsonx 1.2 现已全面上市，还附带其他增强的功能和特性。

自 IBM Data Gate for watsonx 推出以来，它在多种方面满足了客户的需求：

使我们的客户能够在 watsonx.data（唯一用于企业 AI 和分析的混合开放湖仓一体）中无缝同步他们的大型机数据。

提供了一种超高效的方法，将最新的 Z 数据用于分析和 AI 工作量，并通过集成的、低延迟、高吞吐量的同步协议来传输主机数据。

已将 IBM Z 主要数据源（包括 Db2 for z/OS、VSAM 和 IMS）同步为 Iceberg 开源数据表格式，以供 watsonx.data 访问。

IBM Data Gate for watsonx 1.2 是我们使命中的一次重大飞跃，旨在改进混合云访问，并在现代应用设计下将 IBM Z 数据与前沿技术集成。它带来了一系列新功能和改进，旨在促进 Z 数据与 AI 的协同作用。

新的 Data Gate for z/OS 3.2 是一项核心服务，负责向 Data Gate for watsonx 提供 IBM Z 数据、DB2 for z/OS、VSAM 和 IMS。它还能将数据从 Db2 for z/OS 同步到在 IBM Cloud Pak for Data 上优化的 Db2 目标。对 Db2 for z/OS 的集成数据的高速访问能够带来多种益处，例如改进的混合云访问、加速的分析和 AI，从而降低成本和工作量。