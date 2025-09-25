分析

IBM Data and AI 入选 2025 年第三季度 Constellation ShortList™

作者

Sathish Vyas

PMM watsonx.data

IBM

Anita Ranjan

PMM watsonx BI

IBM

AJ Albanese

PMM watsonx.ai

IBM

Constellation Research 发布了其 2025 年第三季度 ShortList，突出了商业和 IT 领导者应关注的供应商和解决方案，以在当今快速发展的数字环境中保持领先。

IBM Data and AI 已在 3 个类别中获得认可：

  1. 面向 AI 驱动的下一代应用的数据湖仓
  2. 多云分析和商业智能平台
  3. 人工智能和机器学习

这些来自 Constellation Research（位于硅谷的领先咨询与分析公司，专注于为早期采用者推荐相关供应商）的认可，凸显了 IBM 致力于帮助企业现代化数据战略、扩大 AI 应用规模，并通过可信赖、企业级解决方案推动可衡量业务成果的承诺。

Constellation Research CEO 兼创始人 R Ray Wang 表示：“迈向 AI 时代需要一种从数据到决策的思维方式。从数据湖仓到多云分析、BI 平台，以及 AI 和机器学习，IBM 因提供客户所需的解决方案而获得 Constellation 分析师的认可。”

三大类别认可

IBM watsonx.data

入选 2025 年面向 AI 驱动的下一代应用的数据湖仓 ShortList

IBM® watsonx.data 是专为企业 AI 和分析打造的开放混合式湖仓一体。它统一跨云或本地的结构化和非结构化数据，为 AI 提供更可靠的数据。内置治理和访问控制，轻松实现数据的规模化、自动化采集、准备和检索，为生成式 AI 应用提供支持。

以下是它与 Constellation 标准的对比情况：

  • 下一代应用的应用开发能力：无缝集成并统一来自不同来源和格式的结构化与非结构化数据，为生成式 AI 应用提供更可靠的数据
  • 事务型与分析型数据库 — 本地和/或第三方：watsonx.data 原生支持事务型和分析型数据库，无需复杂的 ETL 流程。借助内置的数据结构功能，实现不同类型工作量的自动化和规模化，并通过多种针对特定用途的查询引擎优化性价比。
  • 访问与安全、合规及治理控制：通过集中化的治理和访问控制，在整个企业范围内共享数据，从文档源系统到最终的 AI 智能体或应用，都无需担心数据泄露或合规问题。

IBM watsonx BI

入选 2025 年多云分析与商业智能平台 ShortList

上线仅一个月后，watsonx BI 就被评为 Constellation ShortList™ 多云分析与商业智能平台中的 7 个杰出解决方案之一。watsonx BI 被公认为七大杰出解决方案之一，正在帮助企业通过企业级可扩展性、可信治理和生成式 AI 驱动的洞察分析来应对现代 BI 的挑战。

以下是它与 Constellation 标准的对比情况：

  • 跨来源的 AI 驱动洞察：作为一项面向弹性扩展和治理访问的云原生服务，watsonx BI 将分析能力带到数据所在位置，在各环境中提供更快的性能和一致的安全性。
  • 数据集成与自动化：内置连接器和元数据解析可丰富数据并自动创建指标，加快从原始数据到可操作洞察的路径。
  • 多模态分析：从仪表板到自然语言查询以及生成式 AI 驱动的提示，用户可以即时获得会话式、具情境感知的洞察。
  • AI/ML 集成：支持多种大型语言模型，并将生成式 AI 建立在受治理的企业数据之上，使数据管理员能够控制指标定义和模型使用。
  • 受治理的语义层：集中式语义层和指标目录确保定义一致、查询逻辑透明，并在团队间实现安全的基于角色的协作。

IBM watsonx.ai

入选 2025 年人工智能和机器学习短名单

利用 IBM watsonx.ai，企业能够在一个统一的开发工作室中开发、部署和扩展生成式 AI 和 ML 应用程序。它为开发人员提供灵活性和选择权，可选择并自定义任何基础模型，访问广泛的预构建、自定义和开源工具，利用领先的框架，并使用云端和本地的混合部署选项，从而实现快速实验，加速业务价值的实现。

Constellation ShortList 标准的几个亮点包括：

  • 提供基于云的可扩展基础架构：统一的 AI 和 ML 开发平台，可为混合和多云部署提供应用程序可扩展性。
  • 支持多种类型的模型：Model Gateway 提供对 IBM、合作伙伴及第三方基础模型的访问，具备高级调优选项、合成数据生成以及适用于 AI 和 ML 用例的灵活部署方法。
  • 支持流程自动化：AutoAI for RAG 和机器学习可自动化 RAG 和 ML 模型创建过程，在集成的用户界面中简化模型训练、优化和部署。

了解实际应用

IBM 入选三个 Constellation ShortList，突显了其在可信赖的企业级 AI 方面的差异化方法。watsonx.datawatsonx BIwatsonx.ai 为组织实现数据平台现代化、实施 AI 和负责任地扩展采用奠定了基础。了解 watsonx 如何帮助您的企业规模化解锁可信的 AI：

IBM watsonx.dataIBM watsonx BI
IBM watsonx.ai

了解更多 IBM watsonx.data IBM watsonx BI IBM watsonx.ai