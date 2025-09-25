IBM Data and AI 入选 2025 年第三季度 Constellation ShortList™

Constellation Research 发布了其 2025 年第三季度 ShortList，突出了商业和 IT 领导者应关注的供应商和解决方案，以在当今快速发展的数字环境中保持领先。
IBM Data and AI 已在 3 个类别中获得认可：
这些来自 Constellation Research（位于硅谷的领先咨询与分析公司，专注于为早期采用者推荐相关供应商）的认可，凸显了 IBM 致力于帮助企业现代化数据战略、扩大 AI 应用规模，并通过可信赖、企业级解决方案推动可衡量业务成果的承诺。
Constellation Research CEO 兼创始人 R Ray Wang 表示：“迈向 AI 时代需要一种从数据到决策的思维方式。从数据湖仓到多云分析、BI 平台，以及 AI 和机器学习，IBM 因提供客户所需的解决方案而获得 Constellation 分析师的认可。”
入选 2025 年面向 AI 驱动的下一代应用的数据湖仓 ShortList
IBM® watsonx.data 是专为企业 AI 和分析打造的开放混合式湖仓一体。它统一跨云或本地的结构化和非结构化数据，为 AI 提供更可靠的数据。内置治理和访问控制，轻松实现数据的规模化、自动化采集、准备和检索，为生成式 AI 应用提供支持。
以下是它与 Constellation 标准的对比情况：
入选 2025 年多云分析与商业智能平台 ShortList
上线仅一个月后，watsonx BI 就被评为 Constellation ShortList™ 多云分析与商业智能平台中的 7 个杰出解决方案之一。watsonx BI 被公认为七大杰出解决方案之一，正在帮助企业通过企业级可扩展性、可信治理和生成式 AI 驱动的洞察分析来应对现代 BI 的挑战。
以下是它与 Constellation 标准的对比情况：
入选 2025 年人工智能和机器学习短名单
利用 IBM watsonx.ai，企业能够在一个统一的开发工作室中开发、部署和扩展生成式 AI 和 ML 应用程序。它为开发人员提供灵活性和选择权，可选择并自定义任何基础模型，访问广泛的预构建、自定义和开源工具，利用领先的框架，并使用云端和本地的混合部署选项，从而实现快速实验，加速业务价值的实现。
Constellation ShortList 标准的几个亮点包括：
IBM 入选三个 Constellation ShortList，突显了其在可信赖的企业级 AI 方面的差异化方法。watsonx.data、watsonx BI 和 watsonx.ai 为组织实现数据平台现代化、实施 AI 和负责任地扩展采用奠定了基础。了解 watsonx 如何帮助您的企业规模化解锁可信的 AI：