IBM Data and AI 入选 2025 年第三季度 Constellation ShortList™

IBM Data and AI 已在 3 个类别中获得认可：

面向 AI 驱动的下一代应用的数据湖仓 多云分析和商业智能平台 人工智能和机器学习

这些来自 Constellation Research（位于硅谷的领先咨询与分析公司，专注于为早期采用者推荐相关供应商）的认可，凸显了 IBM 致力于帮助企业现代化数据战略、扩大 AI 应用规模，并通过可信赖、企业级解决方案推动可衡量业务成果的承诺。

Constellation Research CEO 兼创始人 R Ray Wang 表示：“迈向 AI 时代需要一种从数据到决策的思维方式。从数据湖仓到多云分析、BI 平台，以及 AI 和机器学习，IBM 因提供客户所需的解决方案而获得 Constellation 分析师的认可。”