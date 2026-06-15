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人工智能 安全

IBM Consulting 为 Microsoft 安全解决方案提供身份威胁检测与修复服务

IBM Consulting 现依托 IBM 在身份安全领域的专业能力与托管服务经验，为 Microsoft 综合安全平台提供支持服务。

发布日期 2026年6月15日

基于身份的攻击已成为数据泄露的主要入口向量之一。然而，许多组织仍缺乏统一机制来跨系统关联身份信号、识别关键风险优先级，并在治理与问责框架下执行响应处置。核心缺口在于：如何从“检测”迈向“受治理的响应执行”。

IBM Consulting 现为 Microsoft Security 提供咨询服务，通过整合身份安全专业能力与托管服务能力，将 Microsoft 的综合安全平台落地为可治理的企业级威胁修复体系，以应对相关挑战。最终形成一套兼具技术能力与运营成熟度的 ITDR（身份威胁检测与响应）解决方案。

IBM Consulting 面向 Microsoft Security 的安全解决方案服务务

基础：Microsoft Security

Microsoft 提供安全平台基础能力，在身份生命周期中提供深度遥测、分析与策略执行能力。来自 Microsoft Entra、Microsoft Defender、Microsoft Purview、Microsoft Intune 及 Azure Activity Logs 的安全信号在 Microsoft Sentinel 与其数据湖中统一汇聚与分析，构建出完整的 AI 就绪安全数据底座。

该基础实现了跨域可见性、相关身份信号以及跨实时和历史数据的可扩展分析。在该架构中，Microsoft 承担检测、关联与策略执行的核心系统角色。

扩展层：IBM Consulting ITDR 服务

IBM Consulting ITDR 服务基于 Microsoft 平台基础，将身份威胁修复体系规模化落地，并融合 IBM 在身份安全领域的多年经验与成熟 AI 能力。该服务进一步提供身份维度的关联分析与案件管理、基于策略约束的 AI 修复建议、带人工监督的治理型修复流程，以及面向企业规模的托管交付能力。

简单来说：Microsoft 负责检测并提供执行能力；IBM 负责在治理框架下承担身份威胁修复的运营执行与落地。

IBM ITDR 服务的运作机制

IBM ITDR 服务通过结构化的、以身份为核心的工作流，将 Microsoft 产生的安全信号转化为可执行的响应行动：

  1. 将信号关联为身份感知案例：IBM ITDR 汇聚 Microsoft Security 体系及其他系统中的身份信号，为每个身份风险场景构建完整的上下文视图。
  2. 风险语境化与影响说明：AI 模型将原始告警转化为业务可理解的叙述，包括风险评分、置信度以及通俗易懂的摘要说明。
  3. 推荐符合策略的处置动作：该服务基于 IBM 经过验证的最佳实践库，提出与安全与合规策略一致的修复建议，包括会话撤销、多因素认证升级、权限收紧及凭证轮换等。
  4. 在治理与可审计框架下执行：所有操作通过 Microsoft 的执行控制体系落地，同时结合 IBM 的“人机协同”审批流程，确保完整审计链路，并基于分析师决策实现持续优化学习。

IBM ITDR 基于 Microsoft Sentinel 的不可篡改日志与长期留存能力，在其之上引入策略驱动的修复流程、具备业务上下文的案例管理以及面向合规的报告体系，覆盖 NIST、ISO、SOC 2 与 GDPR 等框架；同时在 Microsoft 执行能力之上叠加治理层，确保每一次安全处置都具备可解释性、可审计性与可追溯的合规依据。

基于 Microsoft Sentinel 与 Sentinel 数据湖构建

Sentinel 数据湖作为 ITDR 的核心数据底座，为 IBM ITDR 的规模化运行提供统一支撑。IBM ITDR 通过三种关键方式增强了这一基础：

  • 统一身份关联：将来自 Entra、Defender、Intune、Purview 及 Azure 日志的身份信号进行整合，构建一致且完整的威胁场景视图。
  • 实时与历史分析：在推动即时、受治理的修复响应的同时，支持对长期行为模式的深度分析与追溯。
  • 身份聚焦型 AI 模型：采用针对身份攻击模式训练的专用机器学习模型，以降低误报率并优先识别真实威胁。

7 类身份威胁应用场景

IBM ITDR 在关键身份威胁场景中对 Microsoft 安全信号进行运营化处理，包括以下类型：

  1. 高管账户被入侵：关联异常登录、会话行为及数据访问记录，触发受控的账户隔离与处置机制。
  2. 通过服务账号进行横向移动：将身份行为与权限变更及基础设施信号关联，用于识别并阻断攻击链路。
  3. 内部风险与数据外泄：融合身份信息、人力资源信号及数据行为分析，触发受治理的访问控制与限制措施。
  4. MFA 疲劳与推送轰炸攻击：识别重复认证请求滥用行为，并强制执行具备抗钓鱼能力的重新认证机制。
  5. 权限提升与“影子管理员”活动：识别未经授权的权限升级行为，并触发相应的治理流程。
  6. 令牌窃取与会话重放攻击：检测异常会话行为，并强制执行安全的重新认证机制。
  7. 协同身份攻击行动：将多个身份之间的攻击行为关联整合为统一的修复响应方案。

每个用例遵循同一原则：Microsoft 提供信号与执行基础设施，而 IBM 则依托成熟的运营经验，推动协同化、身份感知的修复与处置流程。

将 30 余年企业身份安全经验融入解决方案设计

IBM Consulting 在 IGA、PAM 与访问管理领域积累了超过 30 年的身份安全经验，并通过在受监管及其他行业的数千个企业级项目实践不断打磨与深化。IBM 的专业能力被系统化嵌入 AI 驱动的修复操作手册、治理模型以及行业定制化合规模式之中。作为托管服务交付，IBM ITDR 提供 7×24 全天候运营能力、全球交付规模以及经过验证的企业级执行体系。正是这一体系，将原始安全信号转化为组织可以信赖、可审计且可防御的决策结果。

身份攻击持续演进，但响应能力不必滞后。基于 Microsoft Security 构建的 IBM Consulting ITDR 服务，帮助组织实现从分散安全信号到统一身份案例的整合，从告警响应到治理化处置的转型，并推动身份安全能力在企业级规模下实现持续运营化落地。

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作者

Amit Agarwal

Global CTO - CyberDefend

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