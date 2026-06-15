基于身份的攻击已成为数据泄露的主要入口向量之一。然而，许多组织仍缺乏统一机制来跨系统关联身份信号、识别关键风险优先级，并在治理与问责框架下执行响应处置。核心缺口在于：如何从“检测”迈向“受治理的响应执行”。

IBM Consulting 现为 Microsoft Security 提供咨询服务，通过整合身份安全专业能力与托管服务能力，将 Microsoft 的综合安全平台落地为可治理的企业级威胁修复体系，以应对相关挑战。最终形成一套兼具技术能力与运营成熟度的 ITDR（身份威胁检测与响应）解决方案。