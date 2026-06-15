IBM Consulting 现依托 IBM 在身份安全领域的专业能力与托管服务经验，为 Microsoft 综合安全平台提供支持服务。
基于身份的攻击已成为数据泄露的主要入口向量之一。然而，许多组织仍缺乏统一机制来跨系统关联身份信号、识别关键风险优先级，并在治理与问责框架下执行响应处置。核心缺口在于：如何从“检测”迈向“受治理的响应执行”。
IBM Consulting 现为 Microsoft Security 提供咨询服务，通过整合身份安全专业能力与托管服务能力，将 Microsoft 的综合安全平台落地为可治理的企业级威胁修复体系，以应对相关挑战。最终形成一套兼具技术能力与运营成熟度的 ITDR（身份威胁检测与响应）解决方案。
Microsoft 提供安全平台基础能力，在身份生命周期中提供深度遥测、分析与策略执行能力。来自 Microsoft Entra、Microsoft Defender、Microsoft Purview、Microsoft Intune 及 Azure Activity Logs 的安全信号在 Microsoft Sentinel 与其数据湖中统一汇聚与分析，构建出完整的 AI 就绪安全数据底座。
该基础实现了跨域可见性、相关身份信号以及跨实时和历史数据的可扩展分析。在该架构中，Microsoft 承担检测、关联与策略执行的核心系统角色。
IBM Consulting ITDR 服务基于 Microsoft 平台基础，将身份威胁修复体系规模化落地，并融合 IBM 在身份安全领域的多年经验与成熟 AI 能力。该服务进一步提供身份维度的关联分析与案件管理、基于策略约束的 AI 修复建议、带人工监督的治理型修复流程，以及面向企业规模的托管交付能力。
简单来说：Microsoft 负责检测并提供执行能力；IBM 负责在治理框架下承担身份威胁修复的运营执行与落地。
IBM ITDR 服务通过结构化的、以身份为核心的工作流，将 Microsoft 产生的安全信号转化为可执行的响应行动：
IBM ITDR 基于 Microsoft Sentinel 的不可篡改日志与长期留存能力，在其之上引入策略驱动的修复流程、具备业务上下文的案例管理以及面向合规的报告体系，覆盖 NIST、ISO、SOC 2 与 GDPR 等框架；同时在 Microsoft 执行能力之上叠加治理层，确保每一次安全处置都具备可解释性、可审计性与可追溯的合规依据。
Sentinel 数据湖作为 ITDR 的核心数据底座，为 IBM ITDR 的规模化运行提供统一支撑。IBM ITDR 通过三种关键方式增强了这一基础：
IBM ITDR 在关键身份威胁场景中对 Microsoft 安全信号进行运营化处理，包括以下类型：
每个用例遵循同一原则：Microsoft 提供信号与执行基础设施，而 IBM 则依托成熟的运营经验，推动协同化、身份感知的修复与处置流程。
IBM Consulting 在 IGA、PAM 与访问管理领域积累了超过 30 年的身份安全经验，并通过在受监管及其他行业的数千个企业级项目实践不断打磨与深化。IBM 的专业能力被系统化嵌入 AI 驱动的修复操作手册、治理模型以及行业定制化合规模式之中。作为托管服务交付，IBM ITDR 提供 7×24 全天候运营能力、全球交付规模以及经过验证的企业级执行体系。正是这一体系，将原始安全信号转化为组织可以信赖、可审计且可防御的决策结果。
身份攻击持续演进，但响应能力不必滞后。基于 Microsoft Security 构建的 IBM Consulting ITDR 服务，帮助组织实现从分散安全信号到统一身份案例的整合，从告警响应到治理化处置的转型，并推动身份安全能力在企业级规模下实现持续运营化落地。