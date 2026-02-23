IBM Consulting 的 Enterprise Advantage 如何借助微软合作伙伴关系开启智能体式 AI 新时代

2026 年 1 月 19 日，IBM 发布了 Enterprise Advantage，这是一项全新的资产型咨询服务，旨在帮助组织在其业务运营中大规模扩展安全、受管控的智能体式 AI，而无需自行设计 AI 平台。
随着 IBM Consulting 的领导者们深度参与与微软的联合客户工作，我们将其视为一个关键时刻——不仅关乎企业 AI 成熟度和 Frontier Firm 的建设，也关乎更广泛的微软生态系统加速向智能体式转型。
Enterprise Advantage 整合了以下要素
IBM Consulting 的 AI 和微软业务部已支持 150 多个客户项目，为客户服务、法务、采购与监管文档处理、人力资源、软件开发等领域扩展智能体式解决方案，同时在生产力、速度和成本效率方面取得显著提升。
那些在 Azure 上运行大部分业务的企业——包括受监管行业的企业——可以自信地扩展 AI，同时保留其现有的微软数据、运营和安全投资。
IBM 的研究表明，虽然 79% 的高管期望到 2030 年 AI 能带来重大价值，但只有 24% 的高管认为其组织已准备好实现这一目标。对于正在加速投资 Azure、Copilot 和特定领域 AI 场景，但在大规模运营方面遇到困难的微软客户而言，这种“执行差距”的感受尤为明显。
Enterprise Advantage 通过为组织提供以下内容，直接应对这一挑战：
这种组合使企业能够实现流程现代化、实施控制并安全地扩展 AI——尤其是在那些已经信赖 Microsoft Azure 架构的高度监管环境中。
该公告提供了实际的客户案例，展示了该服务的可扩展性：
这两个案例都与 Azure 在 混合部署、 负责任 AI 和 企业级安全方面的优势深度契合。我们预计，随着 Enterprise Advantage 的广泛提供，许多以微软为中心的客户将采用类似的模式。
虽然客户喜爱 Copilot 作为 AI 交互界面的易用性和简洁性，但他们也认识到，复杂的业务流程转型需要复杂的数据上下文、智能体与流程编排、管控机制以及安全护栏。
ICA 作为一套强大的平台，汇集了所有要素，并在 Azure 上提供服务，包括：允许用户以无代码或专业代码方式定义智能体及其编排的应用工作室、智能体间连接、用于定义模式和知识图谱的上下文工作室与上下文管理层、用于连接和管理工具访问的 MCP 网关，以及最终的可观测性和可追溯性。
ICA 的灵活性使客户能够利用并补充 微软核心功能，包括 Microsoft Foundry、Azure 数据和 AI 服务、智能体框架、IQ、Agent 365 及其他多项最新的微软工具和服务。
这种协同作用并非纸上谈兵。事实上，作为 Enterprise Advantage 基础的 IBM Consulting Advantage 平台，其本身已于 2024 年与 Microsoft 365 应用 集成——为 IBM 顾问在 Word、Excel、PowerPoint、Teams 和 Outlook 中提供 AI 驱动的辅助。
从我们在 AI 和混合云现代化方面的联合工作，到特定行业的 Azure 解决方案，微软和 IBM 长期以来一直帮助客户实现大规模现代化。Enterprise Advantage 是双方合作关系在智能体式 AI 时代的自然延伸。
对于与微软对齐的企业，该服务提供：
作为身处微软生态系统与 IBM Consulting AI 创新交汇点的领导者，我们相信 Enterprise Advantage 的推出恰逢其时。AI 的采用正在迅速加速，但将智能体式系统投入运营需要深厚的专业知识、强有力的治理，以及一个能够连接异构企业环境的平台。
微软平台提供基础，Enterprise Advantage 则提供加速器。
两者结合，赋能组织以前所未有的速度负责任地扩展 AI，并实现可衡量的影响。