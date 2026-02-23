IBM Consulting 的 Enterprise Advantage 如何借助微软合作伙伴关系开启智能体式 AI 新时代

虽然客户喜爱 Copilot 作为 AI 交互界面的易用性和简洁性，但他们也认识到，复杂的业务流程转型需要复杂的数据上下文、智能体与流程编排、管控机制以及安全护栏。

ICA 作为一套强大的平台，汇集了所有要素，并在 Azure 上提供服务，包括：允许用户以无代码或专业代码方式定义智能体及其编排的应用工作室、智能体间连接、用于定义模式和知识图谱的上下文工作室与上下文管理层、用于连接和管理工具访问的 MCP 网关，以及最终的可观测性和可追溯性。

ICA 的灵活性使客户能够利用并补充 微软核心功能，包括 Microsoft Foundry、Azure 数据和 AI 服务、智能体框架、IQ、Agent 365 及其他多项最新的微软工具和服务。

这种协同作用并非纸上谈兵。事实上，作为 Enterprise Advantage 基础的 IBM Consulting Advantage 平台，其本身已于 2024 年与 Microsoft 365 应用 集成——为 IBM 顾问在 Word、Excel、PowerPoint、Teams 和 Outlook 中提供 AI 驱动的辅助。