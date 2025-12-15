IBM Consulting Application Management Suite（ICAMS）：推动智能 SAP 转型

在当今快速变化的商业环境中——受市场变动、客户需求演变及技术快速发展影响——灵活性已成为必需。S/4HANA 的采用、RISE with SAP 及 Joule（代理式 AI）的融合，使现代化工作更加复杂，企业转型面临战略性挑战。

对许多组织而言，SAP 转型是一场平衡：在创新与稳定、速度与控制、成本与价值之间寻求最佳状态。尽管 S/4HANA 前景可观，但传统系统复杂性、流程分散及资源密集型操作常拖慢进展。

根据 ASUG（美洲 SAP 用户组）数据，只有 45% 的受访者已上线 S/4HANA，77% 表示新技术更新速度是主要障碍。同时，AI 智能体预计可将任务完成时间缩短 25%，并提升工作质量 40%。