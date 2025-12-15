人工智能 IT 自动化

IBM Consulting Application Management Suite（ICAMS）：推动智能 SAP 转型

ICAMS 不仅是一款提升效率的工具，更是企业战略的助推器。与 IBM Consulting Advantage 深度集成，确保系统具备可扩展性、持续演进能力，并与不断变化的业务需求保持同步。

IBM Consulting Application Management Suite for SAP（ICAMS）借助生成式与代理式 AI，重塑 SAP 应用管理的新范式。从实施到持续管理，ICAMS 全面简化并加速 SAP 运营，同时提升整体运行水平，帮助企业实现从“以维护为中心”向“以创新为驱动”的战略转型。

SAP 转型挑战

在当今快速变化的商业环境中——受市场变动、客户需求演变及技术快速发展影响——灵活性已成为必需。S/4HANA 的采用、RISE with SAP 及 Joule（代理式 AI）的融合，使现代化工作更加复杂，企业转型面临战略性挑战。

对许多组织而言，SAP 转型是一场平衡：在创新与稳定、速度与控制、成本与价值之间寻求最佳状态。尽管 S/4HANA 前景可观，但传统系统复杂性、流程分散及资源密集型操作常拖慢进展。

根据 ASUG（美洲 SAP 用户组）数据，只有 45% 的受访者已上线 S/4HANA，77% 表示新技术更新速度是主要障碍。同时，AI 智能体预计可将任务完成时间缩短 25%，并提升工作质量 40%。

更明智的前进方向

企业需要能够在 ECC 与 S/4HANA 环境中贯穿转型前、中、后的无缝运行方案；根据客户数据提供个性化、情境驱动的响应，同时最大限度降低回归风险并确保执行精度。

IBM Consulting Application Management Suite for SAP（ICAMS）借助生成式与代理式 AI，重塑 SAP 应用管理的新范式。从实施到持续运营，ICAMS 简化、加速并全面提升 SAP 运营效能，助力组织从以维护为中心的管理模式，迈向以创新驱动的运营体系。

ICAM 的 6 个关键功能

下面概览 ICAMS 提供的核心功能，助力全球交付并提升生产力：

  1. Delta 代码生成：创建符合客户标准的定向代码变更，并通过 40+ 自动化检查确保质量与准备就绪
  2. 自动文档与查询翻译：汇总定制化内容，并将自然语言查询转换为 SQL，实现配置洞察。
  3. 合成数据生成：生成上下文相关的主数据，用于回归测试，并自动化大规模数据配置。
  4. 流程逆向工程：映射依赖关系，用于影响分析与变更控制。
  5. 全面影响分析：评估各发布周期的变更请求，并推荐最优 WRICEF 对象
  6. 主动监控：识别流程链和接口中的问题，通过 AI 驱动的修复及根因分析，缩短平均故障解决时间（MTTR）。

套件还提供用户故事生成、测试脚本生成、技术与功能规范生成，以及培训内容等多项功能，支持客户顺利实施 SAP S/4HANA 并实现智能化管理。

ICAMS 为何与众不同

ICAMS 不仅是一款提升效率的工具，更是驱动企业业务演进的战略赋能平台。通过与 IBM Consulting Advantage 的深度整合，ICAMS 在可扩展性、持续演进能力以及对新兴业务需求的适配性方面，构建起坚实而灵活的支撑体系。因此，ICAMS 不仅是当前的解决方案，更是面向未来的 SAP 转型平台。

面向未来的前进之路

如果 SAP 的复杂性阻碍了转型进程，ICAMS 提供智能、实用且面向未来的解决路径。它已为领先企业带来可衡量的生产力提升和更快的价值实现，并有望成为企业应用管理领域的下一个重大趋势。

Dharma Atluri

Global CTO–SAP Manage Services

RISE with SAP & ManagePlus | AOT Member| IBM Senior Inventor, Consulting