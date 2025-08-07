IBM Consulting 和 InfoSec Global 在加密资产的可见性和控制方面开展合作

IBM Consulting 的全球交付网络和量子安全专业知识与 InfoSec Global 的 AgileSec 平台相结合，旨在加速客户向后量子加密的迁移进程，助力企业实现以风险驱动为导向的全面密码敏捷性与合规性转型。

InfoSec Global 联合创始人兼现任 Keyfactor 首席商务官 Nagi Moustafa 表示，与行业领导者合作以帮助客户在量子计算时代了解组织并保障其安全，这一点至关重要。他指出：“实现加密敏捷性，并为后量子时代需要完善的合作伙伴生态系统。”他补充道：“我们与 IBM Consulting 共同致力于为组织提供对其加密资产的全面可见性和控制能力——无论是旧版还是现代环境——助力其采用基于标准的方法实现密码现代化，并顺利过渡到后量子加密时代。”

IBM Consulting 和 InfoSec Global 合作伙伴关系可为客户带来的好处包括：

IBM Consulting Cybersecurity Services 执行合伙人 Antti Ropponen 指出，必须帮助客户实现密码基础设施的现代化与防护，以应对量子计算带来的威胁。

Ropponen评论说：“除了我们广泛的量子安全转型服务外，IBM Consulting 的全球网络安全顾问网络现在还可使用 InfoSec Global 久经验证的密码发现、清点与控制平台，这将帮助客户应对当今的数字信任挑战以及未来的量子威胁。”