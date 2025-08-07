IBM Consulting 和 InfoSec Global 在加密资产的可见性和控制方面开展合作

2025 年 8 月 7 日
为了帮助企业为基于量子的未来做好准备，IBM Consulting 和 InfoSec Global 正在合作，为所有行业和地区提供先进的加密发现和库存解决方案。
量子计算的快速发展对全球组织的加密安全构成了越来越大的威胁。量子计算机将能破解传统加密技术，使数字操作的各个层级漏洞无所遁形。在现在或不久的将来，尚未受到量子安全加密技术保护的任何数据、身份、通信、交易或基础设施都应视为处于风险之中。
全球各司法管辖区的法规正形成共识：加密资产必须立即完成清点、评估与现代化升级。欧盟委员会网络和信息系统（NIS）合作小组、美国商务部的美国国家标准与技术研究院（NIST）和英国的国家网络安全中心（NCSC）等组织已经概述了量子安全要求和时间表。然而，许多组织仍不确定如何制定、评估、现代化和管理其量子转型之旅。
IBM Consulting 的全球交付网络和量子安全专业知识与 InfoSec Global 的 AgileSec 平台相结合，旨在加速客户向后量子加密的迁移进程，助力企业实现以风险驱动为导向的全面密码敏捷性与合规性转型。
InfoSec Global 联合创始人兼现任 Keyfactor 首席商务官 Nagi Moustafa 表示，与行业领导者合作以帮助客户在量子计算时代了解组织并保障其安全，这一点至关重要。他指出：“实现加密敏捷性，并为后量子时代需要完善的合作伙伴生态系统。”他补充道：“我们与 IBM Consulting 共同致力于为组织提供对其加密资产的全面可见性和控制能力——无论是旧版还是现代环境——助力其采用基于标准的方法实现密码现代化，并顺利过渡到后量子加密时代。”
IBM Consulting 和 InfoSec Global 合作伙伴关系可为客户带来的好处包括：
IBM Consulting Cybersecurity Services 执行合伙人 Antti Ropponen 指出，必须帮助客户实现密码基础设施的现代化与防护，以应对量子计算带来的威胁。
Ropponen评论说：“除了我们广泛的量子安全转型服务外，IBM Consulting 的全球网络安全顾问网络现在还可使用 InfoSec Global 久经验证的密码发现、清点与控制平台，这将帮助客户应对当今的数字信任挑战以及未来的量子威胁。”
AgileSec 平台旨在跨混合和分布式环境对加密资产进行发现、分类和生命周期管理。IBM Consulting 是 AgileSec 平台的首个全球系统集成商合作伙伴，该解决方案将作为其咨询服务的一部分提供，帮助顾问与客户并肩工作，评估和监控其加密资产，并确定持续的修复最佳实践。
展望未来，这一合作伙伴关系将使 IBM Consulting 和 InfoSec Global 能够继续将 AgileSec 平台与 IBM Consulting 的网络安全服务整合，从而共同开发、营销和交付加密状况管理解决方案。我们期待分享未来的创新，帮助共同客户应对最复杂的量子安全挑战。
IBM Consulting 的量子安全领域专家可协助将贵机构的量子安全对话，提升至战略层面,使其成为一项长期的业务要务。了解更多关于 IBM Consulting 量子安全服务的信息或安排量子安全风险框架研讨会。