IBM 机密计算组合扩展到 Red Hat 生态系统

机密计算是一项旨在在数据处理过程中也能保护数据的技术。这是通过将工作负载隔离在受信任执行环境 (TEE) 中实现的，该环境旨在防止即便是权限最高的用户（包括云服务提供商、系统管理员以及第三方操作人员或组件）未经授权的访问。

在 AI 和混合云的时代，机密计算可以实现安全的数据处理和分析，保护敏感信息免受未经授权的访问。这对于依赖大型数据集（包括个人和专有数据）的 AI 应用至关重要。

根据 360iResearch 的数据，全球机密计算市场规模预计将从 2025 年的 70.6 亿美元增长到 2030 年的 149.4 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为 16.07%。他们指出：“通过在数据处理过程中保持数据加密，机密计算能够促进数字信任，降低合规成本，并支持依赖隐私保护数据协作的新兴 AI 与分析用例。”在他们看来，这将“释放机密计算的经济影响力及其增长驱动力”。

除了特定 AI 模型正在处理的数据之外，IBM 还发现构建这些模型可能存在隐性成本。在许多企业应用场景中，这些模型（尤其是在使用专有数据进行增强和微调后）可能代表显著的商业价值和独特的市场优势。机密计算旨在保护这些模型、其底层知识产权和 AI 堆栈。

除了这些影响机密计算领域的趋势之外，另一个因素正在浮现：预计到 2028 年，77% 的计算基础设施将由服务提供商使用。这种转型带来了新的机遇，但也带来了重大的安全挑战。服务提供商通常在共享环境中管理工作负载，同时面临监管要求以及日益严格的数据隐私审查。

对于数据敏感性至关重要的行业，如医疗、金融和政府，机密计算在帮助组织保持合规性的同时，也确保了其运营的灵活性。对于服务提供商而言，这是一项竞争优势，通常能够在零信任环境中提升信任度、安全性和隐私保护，同时通过高效的多租户平台编排确保自己处于优势地位。