IBM Concert Protect 引入全新的可利用性证明功能，帮助安全团队聚焦最重要的事项

IBM Concert 旨在通过将应用程序、基础设施、运行时、身份、网络和业务信息连接到一个统一的运营视图，来提供这一上下文。
今天，IBM 推出了一项新的 IBM Concert Protect 功能——目前已在技术预览版中提供——该功能通过提供可利用性证明，帮助组织超越传统的漏洞优先级排序。该功能并非仅仅依赖严重性评分或可利用性预测，而是持续关联应用程序、基础设施、运行时、身份、网络和业务上下文，以验证漏洞在客户环境中是否真的能被利用。
这项新功能基于 IBM Concert 平台的统一运营上下文，使安全、开发和运营团队能够聚焦于代表真实业务风险的漏洞，加快修复速度，并提升 AI 驱动安全运营的准确性与效率。
AI 正在从根本上改变漏洞管理。
AI 的最新进展，包括 IBM Research 与 Mythos 的合作成果，表明如今发现软件漏洞的速度之快。这对防御者来说是重大进步，但也带来了新的运营挑战。发现能力的每一次提升，都会增加组织必须调查、排序和修复的漏洞数量。
现代安全平台的应对之策是改进优先级排序。它们综合业务关键性、CVSS、EPSS、资产重要性以及可利用性预测等信号，帮助组织降低噪音。这些方法标志着重要进展，但仍依赖于概率而非证据。
组织越来越需要的不只是优先级排序。他们需要证据。
看似严重的漏洞，可能因运行时防护、网络分段、身份控制或应用程序逻辑而实际上可能根本无法被利用。与此同时，前沿 AI 模型正展现出将多个较低严重性漏洞、配置弱点、身份权限和基础设施暴露串联成可行攻击路径的能力。在组织自身环境的上下文中理解可利用性，正变得与理解严重性同等重要。
IBM Concert 旨在通过将应用程序、基础设施、运行时、身份、网络和业务信息连接到一个统一的运营视图，来提供这一上下文。这项新的 Concert Protect 功能建立在这一基础之上，在修复开始前验证可利用性。
这项新功能引入了多项增强，帮助组织更有效地减少暴露：
一项演示展示了其影响。多个安全扫描程序生成了超过 5700 个发现。IBM Concert Protect 验证了这些发现，并将其缩减为仅 12 个被证明可利用且需要立即关注的漏洞。
安全和开发团队无需再争论严重性评分或手动重建攻击路径，可以立即集中精力解决最重要的问题。
各行各业的组织尽管环境各异，却面临相似的挑战。
无论哪个行业，目标都是一致的：减少调查工作量，提高修复信心，帮助安全和开发团队聚焦于真正重要的漏洞。
随着组织在软件开发和安全运营中部署更多 AI，成功将不再仅仅取决于选择正确的模型。AI 的效能取决于其接收的数据和上下文。
IBM Concert 通过提供对应用程序、基础设施、运行时环境、身份、网络和业务运营的关联理解，使 AI 能够超越优先级排序，迈向验证与协同行动。Concert Protect 是这一基础帮助组织证明可利用性、减少暴露、加速修复并更自信地保护软件的首个实例。
了解 IBM Concert 如何提供关联的运营上下文，为企业范围的 AI 驱动安全、弹性和运营赋能。