IBM Concert Protect 引入全新的可利用性证明功能，帮助安全团队聚焦最重要的事项

AI 正在从根本上改变漏洞管理。

AI 的最新进展，包括 IBM Research 与 Mythos 的合作成果，表明如今发现软件漏洞的速度之快。这对防御者来说是重大进步，但也带来了新的运营挑战。发现能力的每一次提升，都会增加组织必须调查、排序和修复的漏洞数量。

现代安全平台的应对之策是改进优先级排序。它们综合业务关键性、CVSS、EPSS、资产重要性以及可利用性预测等信号，帮助组织降低噪音。这些方法标志着重要进展，但仍依赖于概率而非证据。

组织越来越需要的不只是优先级排序。他们需要证据。

看似严重的漏洞，可能因运行时防护、网络分段、身份控制或应用程序逻辑而实际上可能根本无法被利用。与此同时，前沿 AI 模型正展现出将多个较低严重性漏洞、配置弱点、身份权限和基础设施暴露串联成可行攻击路径的能力。在组织自身环境的上下文中理解可利用性，正变得与理解严重性同等重要。

IBM Concert 旨在通过将应用程序、基础设施、运行时、身份、网络和业务信息连接到一个统一的运营视图，来提供这一上下文。这项新的 Concert Protect 功能建立在这一基础之上，在修复开始前验证可利用性。