IBM Cognos Analytics 12.1.3：面向智能体企业的受管控 BI

大多数组织拥有比以往更多的数据，更多的报告需求超出其团队能够管理的范围，以及更多的 AI 试点项目超出其治理模型原本设计的支持能力。领导者希望更快获得答案。监管机构希望更清晰的控制。业务用户希望在已使用的工具中获得分析。与此同时，BI 团队仍需维护可信的报告、管理指标、支持审计并响应下一个紧急请求。

报告仍是企业决策的核心。董事会资料包、财务报表、监管提交文件、运营仪表板和高管记分卡都需要准确性、数据血缘和可信度。 挑战在于，传统报告会带来过多手动工作。分析师花时间查找内容、解释数字、重建格式并反复回答相似问题。业务用户在等待，而 IT 和治理团队则在管理风险。

Cognos Analytics 12.1.3 将智能体式 AI 引入受管控的 BI 层，帮助团队更快行动，同时确保所使用的数据、指标和安全规则始终符合管控要求。 此新版本具备四项关键功能：