IBM Cognos Analytics 12.1.3：面向智能体企业的受管控 BI

Cognos Analytics 12.1.3 将智能体式 AI 引入受管控的 BI 层，帮助团队更快行动，同时确保所使用的数据、指标和安全规则始终符合管控要求。
IBM Cognos Analytics 12.1.3 专为商业智能 (BI) 团队每天面对的现实而打造。领导者需要更快获得答案，分析师需要减少手动报告工作，IT 需要保持治理的完整。此版本使可信智能更易于跨工作流进行查询、创建、共享和重用，同时保留了企业所依赖的管控机制，从而帮助将这些目标统一起来。
大多数组织拥有比以往更多的数据，更多的报告需求超出其团队能够管理的范围，以及更多的 AI 试点项目超出其治理模型原本设计的支持能力。领导者希望更快获得答案。监管机构希望更清晰的控制。业务用户希望在已使用的工具中获得分析。与此同时，BI 团队仍需维护可信的报告、管理指标、支持审计并响应下一个紧急请求。
报告仍是企业决策的核心。董事会资料包、财务报表、监管提交文件、运营仪表板和高管记分卡都需要准确性、数据血缘和可信度。 挑战在于，传统报告会带来过多手动工作。分析师花时间查找内容、解释数字、重建格式并反复回答相似问题。业务用户在等待，而 IT 和治理团队则在管理风险。
Cognos Analytics 12.1.3 将智能体式 AI 引入受管控的 BI 层，帮助团队更快行动，同时确保所使用的数据、指标和安全规则始终符合管控要求。 此新版本具备四项关键功能：
12.1.3 中最重要的变化之一是自带 LLM。用户可以将受支持的大语言模型（无论是自托管还是基于云）连接到 Cognos 智能体框架。
这很重要，因为许多企业已经针对 AI 提供商、区域托管、数据隐私、成本控制和风险管理制定了政策。要求采用单一模型方法的 BI 平台可能会产生摩擦。Cognos 通过提供受管控的 BI 基础和智能体功能，同时允许组织保持对其模型策略的控制，从而为客户提供了灵活性。
这种灵活性在金融、医疗、政府和其他受监管行业尤为重要。敏感数据不能被视为实验燃料。它必须处于明确的控制之下，具有已知的访问规则和可辩护的审计跟踪。
12.1.3 的另一个关键转变是 MCP 支持。简单来说，这允许 Cognos BI 智能体和 API 参与更广泛的企业工作流。
无需每个用户都打开仪表板、查找报告、解释数字并将答案移至另一个工具，Cognos 智能可以出现在工作已在发生的地方。用户可以通过 Watson Orchestrate、Claude、Microsoft Copilot 或自定义 AI 应用程序与分析进行交互。
仪表板依然重要。报告依然重要。但 BI 变得更像一种共享的企业服务，而不仅仅是一个目的地。
该版本还改进了报告、数据建模和管理，帮助 BI 团队更高效地构建和管理复杂内容。
重要的增强功能包括：
更好的生命周期控制和资产管理帮助团队更快行动，同时保持合规与信任。
IBM Cognos Analytics 12.1.3 为企业提供了一条更可控的前进道路，帮助团队减少手动工作，更快获得可信答案，并保持治理到位。 其价值很简单：可信的 BI 变得更快、更灵活、更易于在日常工作中使用。
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