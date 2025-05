IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS 1.1：加速并简化到 IBM Enterprise COBOL 6 的升级

IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS 1.1 是一款新产品,计划于 2025 年 5 月 9 日全面上市,旨在加速并简化到 Enterprise COBOL 6 的升级,以支持合规计划、提高性能和实现现代化。 IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS 旨在提供全面的升级体验,帮助企业及时了解 IBM 最新的 COBOL 编译器和 IBM Z 硬件技术。它在现代 Visual Studio Code (VS Code) 界面中提供自动化分析和报告,该界面专为各种技能水平的 COBOL 开发人员和最新一代的应用程序架构师而设计。

COBOLUpgrade Advisor for z/OS 1.1 中的以下功能可以帮助您完成升级项目的初始规划和范围界定阶段:库存洞察、数据导出、升级准备情况评估和编译器选项建议。如需了解更多信息,请访问产品页面。

关于 IBM 未来方向、意向的声明仅仅表示了目标和意愿而已,可能会随时更改或撤销,恕不另行通知。