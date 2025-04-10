IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS 1.1：加速并简化到 IBM Enterprise COBOL 6 的升级

2025 年 4 月 10 日
COBOL 是支撑当今银行、保险和政府等诸多行业运转的隐形主力。 这些 COBOL 应用程序大多编写于数十年前（2024 年恰逢 COBOL 语言诞生 65 周年），目前众多客户仍在使用旧版 COBOL 程序与现代化改良版本并行的混合系统。
我们发现，要使 COBOL 程序始终与最新的 IBM COBOL 技术保持同步，以避免运营风险并遵守企业的 IT 策略，可能是一项艰巨挑战。
我们还发现，升级到 IBM Enterprise COBOL for z/OS 的过程可能会带来挑战，特别是那些 COBOL 程序中存在代码编写错误的客户，例如包含未初始化数据项（变量）的情况，这类程序在升级后可能出现异常行为。在当前 COBOL 技术人才稀缺的情况下，为确保程序在生产环境正常运行，客户可能需要进行大量测试和源代码修改。因此，许多客户仍在使用旧版编译器（如 2009 年发布、2022 年已停止支持的 Enterprise COBOL 4.2），这对其关键应用程序完成编译器升级构成了重大业务风险。
一些客户面临的挑战是，输入 COBOL 应用程序的数据量不断增长，导致需要在批处理窗口完成的任务已无法按时执行。尽管 IBM Enterprise COBOL 6 通过持续支持最新 IBM Z 硬件特性来提升性能，但这需要重新编译程序。在 IBM z17 平台上，使用 Enterprise COBOL for z/OS 6.5 对原本基于 Enterprise COBOL 4.2 开发的计算密集型应用进行重构后，在 IBM z17.1 上平均可降低 60% 的 CPU 占用率。1
其他客户希望对其 COBOL 应用程序进行现代化改造，需要使用最新的 COBOL 功能，例如 JSON 支持、Java 互操作性和 64 位支持以及 Enterprise COBOL 6 上提供的功能。COBOL 的新手也可以利用他们熟悉的内容（如用户定义类型），可以使编码变得更容易，代码更易于维护。
IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS 1.1 是一款新产品，计划于 2025 年 5 月 9 日全面上市，旨在加速并简化到 Enterprise COBOL 6 的升级，以支持合规计划、提高性能和实现现代化。 IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS 旨在提供全面的升级体验，帮助企业及时了解 IBM 最新的 COBOL 编译器和 IBM Z 硬件技术。它在现代 Visual Studio Code (VS Code) 界面中提供自动化分析和报告，该界面专为各种技能水平的 COBOL 开发人员和最新一代的应用程序架构师而设计。
COBOLUpgrade Advisor for z/OS 1.1 中的以下功能可以帮助您完成升级项目的初始规划和范围界定阶段：库存洞察、数据导出、升级准备情况评估和编译器选项建议。如需了解更多信息，请访问产品页面。
关于 IBM 未来方向、意向的声明仅仅表示了目标和意愿而已，可能会随时更改或撤销，恕不另行通知。
IBM COBOLUpgrade Advisor for z/OS 改变了到 Enterprise COBOL 6 的升级之旅。
免责声明：
1性能改进基于 IBM z17 上运行 z/OS 3.1 LPAR（配备 1 个 CP 和 80GB 存储空间）的内部测量的几何平均值。使用 IBM Enterprise COBOL for z/OS 6.5 编译的所有基准均使用选项 ARCH(15)、OPT(2)、STGOPT、AFP(NOVOLATILE)、HGPR(NOPRESERVE) 和 LIST。使用 IBM Enterprise COBOL for z/OS 4.2 编译的所有基准均使用选项 OPT(FULL)、LIB。 根据源代码、指定的编译器选项和其他因素的不同，客户应用程序的性能结果会有所不同。