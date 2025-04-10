IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS 1.1：加速并简化到 IBM Enterprise COBOL 6 的升级

我们发现，要使 COBOL 程序始终与最新的 IBM COBOL 技术保持同步，以避免运营风险并遵守企业的 IT 策略，可能是一项艰巨挑战。

我们还发现，升级到 IBM Enterprise COBOL for z/OS 的过程可能会带来挑战，特别是那些 COBOL 程序中存在代码编写错误的客户，例如包含未初始化数据项（变量）的情况，这类程序在升级后可能出现异常行为。在当前 COBOL 技术人才稀缺的情况下，为确保程序在生产环境正常运行，客户可能需要进行大量测试和源代码修改。因此，许多客户仍在使用旧版编译器（如 2009 年发布、2022 年已停止支持的 Enterprise COBOL 4.2），这对其关键应用程序完成编译器升级构成了重大业务风险。

一些客户面临的挑战是，输入 COBOL 应用程序的数据量不断增长，导致需要在批处理窗口完成的任务已无法按时执行。尽管 IBM Enterprise COBOL 6 通过持续支持最新 IBM Z 硬件特性来提升性能，但这需要重新编译程序。在 IBM z17 平台上，使用 Enterprise COBOL for z/OS 6.5 对原本基于 Enterprise COBOL 4.2 开发的计算密集型应用进行重构后，在 IBM z17.1 上平均可降低 60% 的 CPU 占用率。1

其他客户希望对其 COBOL 应用程序进行现代化改造，需要使用最新的 COBOL 功能，例如 JSON 支持、Java 互操作性和 64 位支持以及 Enterprise COBOL 6 上提供的功能。COBOL 的新手也可以利用他们熟悉的内容（如用户定义类型），可以使编码变得更容易，代码更易于维护。