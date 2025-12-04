IBM® Cloud Sync 简化多云 DNS 管理并增强弹性

企业正日益跨多个云提供商运行应用程序，以提升性能、可用性和灵活性。尽管 DNS 建立在 IETF RFC 标准之上，但每个云提供商都添加了其自身的流量引导架构、元数据和策略框架。这些差异使得管理员难以跨环境实施统一配置，从而使弹性策略复杂化并拖慢多云采用的步伐。

根据 EMA Research 的数据，56% 的多云企业在同步 DNS 数据方面存在困难。IBM Cloud Sync 通过实现 IBM NS1 Connect 与 Amazon Route 53（这两个行业中最受信赖的 DNS 平台）之间 DNS 区域、记录和流量引导策略的近实时同步，直接解决了这一问题。

当传统的区域传输 (XFR) 不可用时，许多团队依赖手动脚本或自定义工具来协调跨环境的 DNS 配置；这些方法容易出错、依赖于定时任务同步且难以维护。IBM Cloud Sync 通过自动化跨提供商的 DNS 数据同步与转换，消除了这些挑战，使 NS1 Connect 和 Amazon Route 53 能够以完全一致的方式并行运作。