IBM® Cloud Sync 简化多云 DNS 管理并增强弹性
这项全新解决方案实现了 IBM NS1 Connect 与 Amazon Route 53 之间的双向同步，助力企业实现弹性、降低复杂性并加速多云采用。
IBM 宣布 IBM Cloud Sync 全面上市。这是一项突破性的解决方案，旨在为在多云环境中运营的组织简化 DNS 管理。Cloud Sync 在 IBM NS1 Connect 与 Amazon Route 53 之间提供持续的双向同步和策略转换，帮助团队在其架构演进过程中跨提供商保持一致的 DNS 配置。
企业正日益跨多个云提供商运行应用程序，以提升性能、可用性和灵活性。尽管 DNS 建立在 IETF RFC 标准之上，但每个云提供商都添加了其自身的流量引导架构、元数据和策略框架。这些差异使得管理员难以跨环境实施统一配置，从而使弹性策略复杂化并拖慢多云采用的步伐。
根据 EMA Research 的数据，56% 的多云企业在同步 DNS 数据方面存在困难。IBM Cloud Sync 通过实现 IBM NS1 Connect 与 Amazon Route 53（这两个行业中最受信赖的 DNS 平台）之间 DNS 区域、记录和流量引导策略的近实时同步，直接解决了这一问题。
当传统的区域传输 (XFR) 不可用时，许多团队依赖手动脚本或自定义工具来协调跨环境的 DNS 配置；这些方法容易出错、依赖于定时任务同步且难以维护。IBM Cloud Sync 通过自动化跨提供商的 DNS 数据同步与转换，消除了这些挑战，使 NS1 Connect 和 Amazon Route 53 能够以完全一致的方式并行运作。
IBM Cloud Sync 提供 DNS 区域和元数据的实时复制，确保配置在不同提供商间保持同步。它能实现跨云的无缝故障切换与冗余，从而消除常带来风险与延迟的手动同步流程——尤其是在团队需要转换那些无法在不同云提供商间直接映射的路由策略和元数据时。基于云中立架构构建的 Cloud Sync，帮助组织在保持灵活性与控制力的同时，避免供应商锁定。
Cloud Sync 还包含备份与恢复功能，允许客户将其 DNS 区域保存到 S3 存储桶，并在需要时快速恢复到先前的配置——这在最近的变更产生意外结果时尤为有用。
通过 Cloud Sync，客户可获得以下优势：
IBM Cloud Sync 现已作为 IBM NS1 产品组合中的一项强大新服务推出。它为一个在多云环境中历来难以管理的领域带来了自动化与可预测性。
访问 IBM Cloud Sync 网页了解更多信息并开始使用。