借助 IBM Cloud Pak for Data 5.4 从可信数据中驱动业务价值

IBM Cloud Pak for Data 5.4 推出了一套全面的增强功能，旨在帮助组织强化其在混合云和多云环境中访问、治理及运营数据以用于 AI 和分析的方式。
随着企业持续扩展数据驱动型计划，对一致、安全且可信的数据的需求变得愈发关键。此版本专注于提升数据与 AI 工作流的效率、可靠性和治理水平，让组织能够更快交付洞察，同时保持控制与合规。
Software Hub 5.4 和 Software Hub Premium 5.4 引入了一项新功能，为企业部署提供租户效率支持，同时附带改善平台部署与维护的增强特性。
多租户的引入帮助组织在共享平台上高效支持多个团队，并在不同环境间提升控制力、灵活性与一致性。同时，简化的备份和恢复流程、更快的安装和升级速度以及改进的用户访问可见性，有助于降低运维开销并强化治理。
AI 助手在其智能体能力方面引入了进步，提升了用户在各关键能力中的控制、灵活性和整体体验。
随着组织持续扩展其数据与 AI 计划，确保一致的数据访问、强大的治理和高效的运营已变得越来越重要。各团队正寻求降低管理分布式数据的复杂性、提升数据质量，并为分析和 AI 提供对可信数据的更广泛访问。
IBM Cloud Pak for Data 5.4 引入的增强功能通过改善平台上的数据访问、治理和运营方式来应对这些优先事项。此版本在数据虚拟化、IBM Knowledge Catalog、主数据管理和 Watson Machine Learning 等核心服务方面提供了重要更新。这些增强功能帮助组织减少手动工作、加强数据信任，并提升数据与 AI 工作流的效率和可扩展性。
数据虚拟化的增强功能专注于改善组织访问和管理分布式数据的方式，同时保持强大的治理。
在 IBM Knowledge Catalog 中，增强功能旨在提高整个企业的数据质量、可访问性和可用性。
此 Data Refinery 版本帮助组织简化数据准备、提高灵活性并改善运营效率。
IBM Manta Data Lineage 引入了专注于提高企业数据环境可见性、控制力和互操作性的增强功能。
这些更新共同实现了更高效的血缘管理和更强大的数据治理。
在此新版本中，主数据管理 (MDM) 增强并拓展了旨在提升一致性、数据理解和治理的能力。
Watson Machine Learning 引入了提升 AI 工作负载可扩展性和运营控制的增强功能：
IBM Cloud Pak for Data 5.4 让组织能够提升数据一致性、加强治理，并更有效地扩展 AI 和分析计划。通过简化数据与 AI 工作流的操作并增强控制，此版本帮助企业加速可信数据的交付，并推动更具影响力的业务成果。
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