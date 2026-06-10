借助 IBM Cloud Pak for Data 5.4 从可信数据中驱动业务价值

Software Hub 5.4 和 Software Hub Premium 5.4 引入了一项新功能，为企业部署提供租户效率支持，同时附带改善平台部署与维护的增强特性。

多租户的引入帮助组织在共享平台上高效支持多个团队，并在不同环境间提升控制力、灵活性与一致性。同时，简化的备份和恢复流程、更快的安装和升级速度以及改进的用户访问可见性，有助于降低运维开销并强化治理。

AI 助手在其智能体能力方面引入了进步，提升了用户在各关键能力中的控制、灵活性和整体体验。