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借助 IBM Cloud Pak for Data 5.4 从可信数据中驱动业务价值

IBM Cloud Pak for Data 5.4 推出了一套全面的增强功能，旨在帮助组织强化其在混合云和多云环境中访问、治理及运营数据以用于 AI 和分析的方式。

发布日期 2026年6月10日

随着企业持续扩展数据驱动型计划，对一致、安全且可信的数据的需求变得愈发关键。此版本专注于提升数据与 AI 工作流的效率、可靠性和治理水平，让组织能够更快交付洞察，同时保持控制与合规。

为企业提供租户效率支持

Software Hub 5.4 和 Software Hub Premium 5.4 引入了一项新功能，为企业部署提供租户效率支持，同时附带改善平台部署与维护的增强特性。

多租户的引入帮助组织在共享平台上高效支持多个团队，并在不同环境间提升控制力、灵活性与一致性。同时，简化的备份和恢复流程、更快的安装和升级速度以及改进的用户访问可见性，有助于降低运维开销并强化治理。

AI 助手在其智能体能力方面引入了进步，提升了用户在各关键能力中的控制、灵活性和整体体验。

IBM Cloud Pak for Data 5.4 的关键更新

随着组织持续扩展其数据与 AI 计划，确保一致的数据访问、强大的治理和高效的运营已变得越来越重要。各团队正寻求降低管理分布式数据的复杂性、提升数据质量，并为分析和 AI 提供对可信数据的更广泛访问。

IBM Cloud Pak for Data 5.4 引入的增强功能通过改善平台上的数据访问、治理和运营方式来应对这些优先事项。此版本在数据虚拟化、IBM Knowledge Catalog、主数据管理和 Watson Machine Learning 等核心服务方面提供了重要更新。这些增强功能帮助组织减少手动工作、加强数据信任，并提升数据与 AI 工作流的效率和可扩展性。

数据虚拟化

数据虚拟化的增强功能专注于改善组织访问和管理分布式数据的方式，同时保持强大的治理。

  • 改进的重复资产处理和标准化命名有助于创建更整洁、更一致的数据环境，从而降低复杂性并减少潜在错误。
  • 数据虚拟化对象导入操作期间连接映射的增强消除了手动返工，从而加快了可访问性。
  • 强化的身份验证选项和细粒度访问控制为敏感数据提供了更高的安全性。

IBM Knowledge Catalog

在 IBM Knowledge Catalog 中，增强功能旨在提高整个企业的数据质量、可访问性和可用性。

  • 批量执行数据质量规则的能力简化了验证流程，并缩短了获得洞察的时间。
  • 对现代云数据源的额外支持扩展了数据摄取与丰富能力。
  • 参考数据同步帮助组织在系统之间维护一致且可复用的数据。
  • 批量操作和用户体验的改进进一步简化了数据发现、管理和治理。

Data Refinery

此 Data Refinery 版本帮助组织简化数据准备、提高灵活性并改善运营效率。

  • 通过编程式流程创建和与外部工具的更好集成实现无缝自动化。
  • 增强的组织和参数化功能使跨数据集管理和复用管道更加轻松。
  • 改进的作业控制和扩展的连接性提供了更高的灵活性以及对多样化数据源的访问，支持更高效、可扩展的数据集成工作流。

IBM Manta Data Lineage

IBM Manta Data Lineage 引入了专注于提高企业数据环境可见性、控制力和互操作性的增强功能。

  • 血缘版本比较和 OpenLineage 监控等新功能，可提供对数据流变化和处理运行状况的更深入洞察。
  • 扩展的源连接性和对最新 Manta 智能体的支持扩大了血缘覆盖范围，而暂停与恢复、基于时间的删除以及图中所有权可见性等功能则赋予用户更大的控制力和透明度。

这些更新共同实现了更高效的血缘管理和更强大的数据治理。

Master Data Management

在此新版本中，主数据管理 (MDM) 增强并拓展了旨在提升一致性、数据理解和治理的能力。

  • 5.4 版本引入了新的关系发现功能，可自动呈现数据实体间的连接方式，为更明智的决策提供支持。
  • 基于值的存留策略新增了灵活性，让组织能够更有效地定义和管理可信数据，确保跨系统的可靠性。
  • 管理工作流的改进简化了持续的数据管理和现代化工作，而更细粒度的访问控制有助于加强治理与合规性。

Watson Machine Learning

Watson Machine Learning 引入了提升 AI 工作负载可扩展性和运营控制的增强功能：

  • 异步执行能力允许特定工作负载并发运行，实现更高效的处理，从而提升整体性能。
  • 对更新模型标准的支持确保了与不断演进的 AI 需求兼容，而受控作业执行角色的引入则实现了更清晰的职责分离，提高了安全性和可审计性。

让组织能够更有效地扩展 AI 和分析

IBM Cloud Pak for Data 5.4 让组织能够提升数据一致性、加强治理，并更有效地扩展 AI 和分析计划。通过简化数据与 AI 工作流的操作并增强控制，此版本帮助企业加速可信数据的交付，并推动更具影响力的业务成果。

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阅读 IBM Software Hub 5.4 发布公告

Martin Oberhofer

Vice President and Distinguished Engineer, Data Core Products

IBM Software

Kimberly Shiveley

Director, Cloud Pak for Data, Optim, Security, and Core Data Content

IBM

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