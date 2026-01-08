IBM® Cloud Object Storage 推出价格更低的套餐提高企业级部署的性价比
我们为大规模环境推出了迄今为止最低的统一费率定价：存储容量超过 2PB 时，每月仅收取 10 美元每 TB。
这标志着在成本效益高、可预测的云存储方面迈出了重要一步，助力组织将 AI、分析和云原生工作负载扩展到多 PB 级别。
企业数据正以史无前例的速度增长，但存储成本不必随之增长。当您的一统一费率存储总量达到 2PB 或更多时，您的所有存储均按 10 美元每 TB 计费，而不仅仅是超过 2PB 的部分。
这意味着，与其他头部云供应商提供的常规计量套餐相比，我们统一、全包的计价模式目前可将每年的存储成本降低 75% 以上，包括输出流量和运营成本。这种成本节约对整合数据湖、从本地部署迁移或推动拥有海量数据集的 AI 计划尤为重要。
推出该套餐的目的是 1) 降低高增长和 AI 驱动的工作负载的总拥有成本；2) 保持统一费率的全包式定价以及规模化部署的性能稳定性
IBM® Clould Object Storage 的统一费率套餐提供统一的月费率，包括存储、检索、API 调用和输出流量等所有内容。没有单独的分项费用，数据活跃时也没有意外费用。存储量越大，每 GB 的费率就越低，而且您的所有存储容量均可享受此低价。总之，统一费率提供：
以下是统一费率定价随数据量的变化规则，包括新增的 2PB+ 套餐：
无论您是要构建需要持续访问训练数据的 AI 数据湖仓、运行具有动态存储需求的云原生应用，还是管理覆盖全球的海量富媒体内容，统一费率都能让您放心地增长拓展，无需反复顾虑存储成本。
想了解统一费率套餐和新的 2PB+ 套餐如何支持您的工作负载吗？在 2026 年 3 月 31 日之前访问 IBM® Cloud Object Storage 定价页面或联系您的 IBM 代表锁定优惠（最高可省 75%）。