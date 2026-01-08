IBM® Cloud Object Storage 推出价格更低的套餐提高企业级部署的性价比

企业数据正以史无前例的速度增长，但存储成本不必随之增长。当您的一统一费率存储总量达到 2PB 或更多时，您的所有存储均按 10 美元每 TB 计费，而不仅仅是超过 2PB 的部分。

这意味着，与其他头部云供应商提供的常规计量套餐相比，我们统一、全包的计价模式目前可将每年的存储成本降低 75% 以上，包括输出流量和运营成本。这种成本节约对整合数据湖、从本地部署迁移或推动拥有海量数据集的 AI 计划尤为重要。

推出该套餐的目的是 1) 降低高增长和 AI 驱动的工作负载的总拥有成本；2) 保持统一费率的全包式定价以及规模化部署的性能稳定性