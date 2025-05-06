IBM Cloud 宣布推出新的合作和产品，以推动 AI 转型，并应对不断变化的环境

2025 年 5 月 6 日
在 IBM，我们见证了混合云方法如何通过在不同环境中提供灵活性、控制力和可扩展性，显著支持全球企业的 AI、安全性和合规性。每天，我们都在与客户合作，更有意识地制定混合云战略，以推动真正的转型，我们将这种方法称为“设计混合”。这种方法要求企业根据弹性、性能、安全性、合规要求和总体拥有成本，有针对性地进行工作量部署决策。
2025 年上半年，IBM Cloud 宣布了多项新的合作与产品，旨在支持客户的“混合即设计”现代化转型之路，并满足其不断变化的监管环境需求。以下是您需要了解的内容。
随着企业优先考虑 AI 转型，许多企业意识到高性能基础设施对于加速创新至关重要，尤其是对于跨业务流程采用生成式 AI。企业在考虑采用 GPU 和加速器来处理工作量时，也会考虑整体成本效益。
为了满足这一市场需求，IBM 正在扩大其GPU 和加速器合作伙伴关系，以支持计算密集型 AI 工作量。AMD Instinct MI300X GPU 现已在 IBM Cloud 上全面推出，并计划在 watsonx 平台和 Red Hat AI 平台上进行整合。IBM Fusion HCI 增加了对 AMD Instinct MI210 GPU 的支持，提供额外的经济高效选项。IBM 还使用下一代 NVIDIA GB200 NVL72 机架扩展系统来推进其 Granite 系列企业级基础模型，并在最近宣布支持 NVIDIA H200 GPU。这些新增功能建立在 IBM 广泛安装的 NVIDIA 加速计算平台基础之上。IBM 还提供 Intel Gaudi 3 AI 加速器，强化其为 AI 和 HPC 工作量提供灵活基础设施的承诺。
为了推广 AI，IBM 正在加强与 Red Hat 的合作。Red Hat AI InstructLab 现在作为一项服务在 IBM Cloud 上普遍提供，使企业能够构建和部署根据其需求量身定制的生成式 AI 模型，同时使用私有数据，无需安装软件或 GPU 管理。通过简化 InstructLab 模型调整，组织可以构建针对组织独特需求的更高效模型，同时保留对其数据的控制。
Boston Consulting Group 董事总经理兼合伙人 Matt Langione 表示：“我们与 IBM 的合作重点是帮助客户提高生产力和增长，尤其是通过 AI 和自动化。我们看到，对针对特定业务需求量身定制的更小、微调的语言模型的需求不断增长。这些模型为客户提供切实可行的方法来构建差异化的 AI 能力，同时管理成本并保持对数据和知识产权的控制。”
IBM 的企业主权云功能旨在帮助高度监管行业的客户管理其合规要求。全球各地的法规不断增加，例如现已生效的数字运营弹性法案。DORA 是欧盟的一项法规，旨在建立金融机构及其关键第三方技术服务提供商在其信息通信技术 (ICT) 系统中必须实施的技术标准。
DORA 要求金融机构定义其关键业务流程可接受的业务恢复流程、服务水平和恢复时间。IBM Cloud 提供一系列工具和服务，帮助客户满足 DORA 各个支柱的具体要求，包括：IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection（ICT 风险管理）、IBM X-force（事件管理）、业务连续性/灾难恢复测试工具（运营弹性测试）以及安全云套件（信息与情报共享）。
IBM 继续关注监管机构的最新消息，并监控立法草案，以便支持客户根据特定用例、风险偏好、数据类型、威胁环境、业务驱动程序、安全需求等做出明智的决策。
当受监管行业的企业寻求维持稳定、维护市场诚信和保护机密数据时，他们应该重视运营弹性，以帮助保持任务关键型工作量的正常运行。这是 IBM Cloud 在过去几年扩展产品时的一个重点关注领域。我们的 IBM Cloud Security and Compliance Center Workload Protection 平台可在混合多云环境中提供可见性、状态管理和工作量保护。我们还通过机密计算、加密和密钥管理帮助客户满足其数据隐私要求。
IBM Cloud 继续投资于运营弹性，并扩大全球多专区区域 (MZR) 的覆盖范围。继 2023 年开放马德里区域后，我们最近又开启了最新的蒙特利尔区域。我们在国内的 IBM Cloud MZR 旨在支持客户部署 AI 和高度安全的任务关键型工作量，并帮助客户满足数据主权和监管合规性要求。具体到加拿大，这包括帮助客户证明其符合加拿大政府的 Protected B Medium Profile（这是政府为敏感信息和资产设定的安全级别）。
随着各行业企业向 SAP S/4HANA 云迁移，RISE with SAP 已成为企业的业务重点。去年，IBM 宣布即将推出基于 IBM Power Virtual Server 的 RISE with SAP。这旨在为 IBM Power 客户提供最快捷、最简便的路径，加速其 ERP 转型，同时帮助组织更顺畅地将本地 ERP 环境迁移和现代化至云端，并支持 AI 驱动的业务流程。
与系统集成商合作对于 SAP RISE on IBM Power Virtual Server 至关重要。IBM 的合作伙伴投资计划正在获得认可，深化与关键系统集成商的合作与赋能，包括 IBM 咨询，助力 RISE with SAP PowerVS 机遇的启动与扩展。
IBM 的目标是让客户更少地关注 IT，而更多地关注推动成果，我们努力使利用 IBM 软件和基础设施即服务 (XaaS) 变得更简单、更快捷、更经济。我们为客户提供集成的企业平台体验，并通过一组预先配置的模式帮助他们实现解决方案的自动化。可部署架构 (DA)可以为 IBM Cloud 上的 IBM 产品提供快速、简单且安全的预配置部署自动化，旨在帮助解决部署的风险、负担和成本。
最近，IBM Cloud 发布了 VCF as a Service (VCFaaS)，它提供了完全托管的 VMware 解决方案，允许企业在 IBM 专用基础设施的支持下，在云端无缝部署和管理 VMware 虚拟数据中心和虚拟机。多年的企业级 VMware 云服务运营经验教会我们如何应对不同的场景以及如何考虑成本，而这正是 VCFaaS 所要实现的目标。
对于云或大规模现代化，没有一种放之四海而皆准的方法，它需要根据每个企业的独特需求，将科技、技能和支持进行正确的组合。当各组织在混合云与 AI 的复杂环境中探索，并审慎规划工作量部署策略时，IBM 始终秉持“客户旅程适配”理念，精准对接客户不同发展阶段的需求。