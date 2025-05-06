IBM Cloud 宣布推出新的合作和产品，以推动 AI 转型，并应对不断变化的环境

随着企业优先考虑 AI 转型，许多企业意识到高性能基础设施对于加速创新至关重要，尤其是对于跨业务流程采用生成式 AI。企业在考虑采用 GPU 和加速器来处理工作量时，也会考虑整体成本效益。

为了满足这一市场需求，IBM 正在扩大其GPU 和加速器合作伙伴关系，以支持计算密集型 AI 工作量。AMD Instinct MI300X GPU 现已在 IBM Cloud 上全面推出，并计划在 watsonx 平台和 Red Hat AI 平台上进行整合。IBM Fusion HCI 增加了对 AMD Instinct MI210 GPU 的支持，提供额外的经济高效选项。IBM 还使用下一代 NVIDIA GB200 NVL72 机架扩展系统来推进其 Granite 系列企业级基础模型，并在最近宣布支持 NVIDIA H200 GPU。这些新增功能建立在 IBM 广泛安装的 NVIDIA 加速计算平台基础之上。IBM 还提供 Intel Gaudi 3 AI 加速器，强化其为 AI 和 HPC 工作量提供灵活基础设施的承诺。

为了推广 AI，IBM 正在加强与 Red Hat 的合作。Red Hat AI InstructLab 现在作为一项服务在 IBM Cloud 上普遍提供，使企业能够构建和部署根据其需求量身定制的生成式 AI 模型，同时使用私有数据，无需安装软件或 GPU 管理。通过简化 InstructLab 模型调整，组织可以构建针对组织独特需求的更高效模型，同时保留对其数据的控制。

Boston Consulting Group 董事总经理兼合伙人 Matt Langione 表示：“我们与 IBM 的合作重点是帮助客户提高生产力和增长，尤其是通过 AI 和自动化。我们看到，对针对特定业务需求量身定制的更小、微调的语言模型的需求不断增长。这些模型为客户提供切实可行的方法来构建差异化的 AI 能力，同时管理成本并保持对数据和知识产权的控制。”