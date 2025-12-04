IBM Bob：秉持安全优先原则，通过“左移”构建具有弹性的 AI

在现代软件开发中，安全性至关重要，但往往仍 是 事后考量。 我们的智能化 IDE——IBM Bob 就此登场。它首次于十月推出。Bob 基于安全优先原则构建，能够 理解 组织 的意图、 代码库 与 安全标准， 其设计初衷 便是成为一位开发伙伴，以实现更快速、更智能的软件开发。 凭借其智能化工作流、内置安全性和企业级部署灵活性，Bob 不 仅仅实现了任务自动化，它正在变革整个软件开发生命周期。

自我们开始构建 Bob 以来，便一直秉持“左移”理念。 Bob 将安全性融入开发工作流， 有助于加速现代化进程、降低成本，并为开发人员和企业 消除 摩擦。

随着 AI 被嵌入到开发工作流中，它 不 仅加速了编码，也正在 改变 安全格局。AI 引入了诸如提示词注入、越狱攻击和数据投毒等新风险，同时也放大了更广泛的企业威胁。 当基于 AI 的 IDE 和 智能化 工作流处理构建、凭据和部署时，攻击者便获得了新的切入点。提示词注入可能操纵输出或触发不安全命令。模型越狱攻击会绕过防护栏，暴露出隐藏能力。

数据投毒可能悄无声息地破坏训练集，并在部署后很长时间内持续影响模型行为。 传统的防火墙和扫描器无法发现这些基于语言的威胁。企业需要将具备 AI 感知能力的安全机制集成到开发者工具和 CI/CD 流水线中，以便在威胁 进入生产环境 之前 捕获并缓解 。