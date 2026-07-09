IBM Bob 通过推出特选版软件包及全新企业版 AI 基础推进智能体的软件开发

这些软件包的建立以 Bob 的核心功能为基础，能够在整个软件开发生命周期中规划、执行、验证和治理多步骤的软件开发与现代化任务。
今天，我们宣布对 IBM Bob 进行重大更新，其专为贯穿整个企业软件开发生命周期的智能体软件开发而设计。本版本引入了特选版软件包、全新架构能力、企业级管理功能增强以及扩展的区域部署选项，旨在帮助组织规模化地推进现代化、实施治理并优化 AI 驱动的软件工程。
智能体软件开发正在迅速重塑企业构建、现代化和维护软件的方式。许多组织正在从 AI 辅助编码向智能体软件开发迈进。在智能体开发模式下，AI 能够在整个软件开发生命周期（而不仅仅是在 IDE 中）协助规划、执行、验证、保障安全和运营软件。随着 AI 深入融入企业级工程的各个环节，其面临的挑战已不再仅仅是简单的生成代码，而是如何速度、有信心且可控地理解、现代化、治理和演进复杂的企业系统。
这一挑战在现代化改造中尤为明显。长期运行系统通常包含深度嵌入的业务逻辑、缺乏文档记录的依赖关系、脆弱的验证路径，以及多年生产实践中积累的机构知识。现代化的成功不仅取决于代码的转换。它还需要理解复杂的系统、保留业务意图、验证变更、治理风险，并在整个开发生命周期中协同工作。IBM 在解决这一挑战方面具备独特的优势。我们将数十年来在 Java、IBM i 和 IBM Z 环境的现代化改造中积累的经验，通过专为特定目的构建的工作流、可重用的技能和特定于平台的专业知识融入到 Bob 中，从而帮助企业以更高的一致性、治理能力和信心来推进现代化。
我们很高兴地宣布推出全新 IBM Bob Premium Packages，这是一种通过特定于平台的专属能力、工作流和专业知识来扩展 Bob 能力的全新方法。
企业开发并非能够以一应万。与使用 IBM i 系统或任务关键型大型机应用程序相比，实现 Java 应用程序的现代化需要不同的专业知识、工具和工作流。每个环境都拥有其独特的架构、运行时假设、整合模式、验证需求和运行限制。该特选版软件包将领域智能以及数十年的企业专业知识直接融入 Bob 中，同时保持了一致的开发体验。
这点非常关键，因为企业团队需要的是能够支持平台特定工程工作的全生命周期 AI，而不仅仅是应对一次性的迁移项目。借助 IBM Bob Premium Packages，团队可以将具备平台感知能力的 AI 应用于 Java、IBM i 和 IBM Z 环境中的日常开发、故障排除、文档记录、测试、现代化改造和治理工作。
该特选版软件包扩展了 IBM Bob 的功能：
首批推出的产产品包括 IBM Bob Premium Package for Java Modernization、IBM Bob Premium Package for i 和 IBM Bob Premium Package for Z。这些软件包的建立以 Bob 的核心功能为基础，能够在整个软件开发生命周期中规划、执行、验证和治理多步骤的软件开发与现代化任务。
每个软件包都为团队提供了针对其运营业务平台的专属功能。
Premium Package for Java Modernization 通过针对版本升级、运行时现代化、用户界面改造、测试以及安全漏洞修复的引导式、可重复的工作流，帮助企业在复杂的应用程序中实现企业级 Java 应用程序的现代化和维护。
主要功能包括：
Premium Package for i 能够帮助 RPG 和 IBM i 团队，直接在其现有 IBM i 环境上下文中进行应用程序的开发、理解、文档编制、故障排查和现代化改造。其突出的架构能力是原生连接，这允许 Bob 直接从 QSYS 中读取源成员，并通过原生工作流与 IBM i 进行交互。这减少了传统的”导出-编辑-导入“循环带来的繁琐环节，帮助开发人员能够更贴近他们所维护的系统开展工作。
主要功能包括：
Premium Package for Z 能够帮助大型机团队通过增强系统感知与治理能力，理解、开发、记录、重构大规模 IBM Z 应用程序并实现现代化。其核心基础是 Z Understand，这是一个底层静态分析平台，能够将涵盖 COBOL、PL/I、汇编器、JCL 及相关工件的庞大的大型机资产进行处理，并生成可查询的存储库。这使得 Bob 能够针对应用程序元数据编写确定性查询，而不必依赖概率性的代码生成。
主要功能包括：
早期客户的参与彰显了这一方法的价值：特定于平台的专业知识和结构化工作流，能够显著加速现代化进程，同时降低部署风险并保障应用程序质量。
除了特选版软件包外，本版本还引入了基于共享智能和执行框架构建的统一架构，为在每种交互体验中如何规划、执行和协调开发工作提供了统一的执行基础。
Bob 专为智能体软件开发而设计，旨在将 AI 功能引入软件工程开展的任何环节（从规划和开发，到测试、CI/CD 和运营），而不是将 AI 局限于单一的开发界面中。
共享工作流引擎支持可重用、受治理的多步骤工程工作流，该工作流将 AI 智能体、企业工具和人工审批整合为可重复的软件交付工作流中，旨在跨团队推广应用。
全新架构功能（包括原生工具调用、并行执行、子智能体和后台任务编排）使 Bob 能够跨 SDLC 更高效地协同处理日益复杂的工程工作。这些功能提升了系统的响应速度，同时支持更复杂的智能体工作流，从而改善日常性能。并行工具的执行可以显著缩短涉及多次检索、文件操作和验证步骤的复杂任务所需的时间。子智能体通过在隔离的上下文中执行专门的工作，并仅返回相关结果来提高效率，而后台任务则允许长时间运行的工作继续执行，而不会干扰开发人员的工作流。我们还将 Bob 的五种模式合并为三组（智能体、计划和请求），以进一步简化工作流程。
综上所述，随着企业软件开发的不断演进，这些架构能力为 IBM Bob 奠定了坚实的基础，使其能够持续扩展，引入全新的企业工作流、可重用的技能、平台专业知识以及 AI 原生的工程能力。
随着 AI 应用范围的扩大，开发领导者需要对其使用情况、治理、优化和成本具备清晰的可见性。
Bob 的全新企业级管理功能提供了额外的工具，可帮助组织管理团队、监控资源消耗、分配资源并在不同的部署环境中实施全面监管。这些功能旨在帮助组织以负责任的方式规模化推广应用，同时为领导者在掌握使用模式和运营成果方面提供更高的透明度。
一个核心的新增功能是 Bobalytics，即 IBM Bob 的企业级分析系统。Bobalytics 通过提供对生产力、质量、治理、使用情况和成本的可见性，帮助组织优化企业级 AI 的采用，使工程领导者能够以负责任的方式规模化应用 AI，同时改善软件交付成果。
我们正在通过在日本和欧洲新增区域的部署选项，来扩大 Bob 的全球布局。这些新增的部署选项有助于组织满足当地数据驻留和主权要求，同时为全球团队在部署和采用 Bob 方面提供更大的灵活性。随着企业 AI 采用率的增长，提供符合当地法规和组织要求的部署选项仍然是我们工作的重中之重。
企业版软件开发需要的不仅仅是更快的代码生成速度。组织需要 AI 能够理解复杂系统、协调整个软件开发生命周期的工作、保留业务原意图、强制执行治理，并帮助工程团队充满信心地实现变革。
此次版本的发布正是基于这一现实。特选版软件包将针对 Java、IBM i 和 IBM Z 的专属专业知识直接引入到开发人员的工作流中。Bob 架构的演进为未来的功能奠定了更坚实的基础，而全新的企业管理功能和扩展的区域可用性则有助于组织在拥有更高可见性、更强治理能力和更大灵活性的前提下采用 AI。
无论您是在现代化改造运行数十年的老旧应用程序、支持关键业务平台，还是跨团队扩展 AI 开发，IBM Bob 都将作为专为真实场景软件交付而设计的企业开发合作伙伴持续演进。
我们很高兴将这些能力交付给您。深入了解全新特选版软件包，体验最新的平台增强功能，并了解最新版本的 IBM Bob 如何帮助您的团队从 AI 辅助编码转向受治理的企业级软件交付。