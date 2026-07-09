IBM Bob 通过推出特选版软件包及全新企业版 AI 基础推进智能体的软件开发

今天，我们宣布对 IBM Bob 进行重大更新，其专为贯穿整个企业软件开发生命周期的智能体软件开发而设计。本版本引入了特选版软件包、全新架构能力、企业级管理功能增强以及扩展的区域部署选项，旨在帮助组织规模化地推进现代化、实施治理并优化 AI 驱动的软件工程。

智能体软件开发正在迅速重塑企业构建、现代化和维护软件的方式。许多组织正在从 AI 辅助编码向智能体软件开发迈进。在智能体开发模式下，AI 能够在整个软件开发生命周期（而不仅仅是在 IDE 中）协助规划、执行、验证、保障安全和运营软件。随着 AI 深入融入企业级工程的各个环节，其面临的挑战已不再仅仅是简单的生成代码，而是如何速度、有信心且可控地理解、现代化、治理和演进复杂的企业系统。

这一挑战在现代化改造中尤为明显。长期运行系统通常包含深度嵌入的业务逻辑、缺乏文档记录的依赖关系、脆弱的验证路径，以及多年生产实践中积累的机构知识。现代化的成功不仅取决于代码的转换。它还需要理解复杂的系统、保留业务意图、验证变更、治理风险，并在整个开发生命周期中协同工作。IBM 在解决这一挑战方面具备独特的优势。我们将数十年来在 Java、IBM i 和 IBM Z 环境的现代化改造中积累的经验，通过专为特定目的构建的工作流、可重用的技能和特定于平台的专业知识融入到 Bob 中，从而帮助企业以更高的一致性、治理能力和信心来推进现代化。