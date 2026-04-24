IBM 荣获 2025 年 Palo Alto Networks 五项合作伙伴奖

该年度奖项旨在表彰在过去一个财年中展现卓越业绩、并持续致力于客户安全的 Palo Alto Networks 精英合作伙伴群体。为确保评选过程严谨且客观，本年度获奖者通过数据驱动方法评定，基于一套全面关键绩效指标体系进行评估，包括：

绩效 ：订单规模与增长、新客户增长、合作伙伴推动业务及交易规模与增长。

：订单规模与增长、新客户增长、合作伙伴推动业务及交易规模与增长。 战略协作：在新客户获取、合作伙伴驱动业务及销售管线拓展方面表现卓越。

IBM Consulting 网络安全服务战略合作副总裁 Tim van Den Heede 表示：“IBM 与 Palo Alto Networks 的合作之所以卓越，在于其融合了 IBM 的 AI 驱动行业专业能力，以及 Palo Alto Networks 业界领先的全面 AI 安全平台。双方协同合作，加速价值实现周期、降低成本并提升大规模网络韧性，同时推动安全 AI 与云技术的落地应用。这一强有力的合作旨在应对当今复杂多变的威胁环境，并为客户交付可量化的实际成果。”

Palo Alto Networks 首席合作官 Simone Gammeri 表示：“在网络安全领域，一个可信赖的合作伙伴生态体系能够贯穿客户全生命周期持续创造价值。各类合作伙伴对我们未来的规模化发展至关重要，共同交付客户所需的 AI 驱动全栈安全平台能力。我们很荣幸认可 IBM 的合作贡献，并期待双方持续创新，共同应对复杂的安全挑战。”