IBM 荣获 2025 年 Palo Alto Networks 五项合作伙伴奖

该年度奖项旨在表彰在过去一个财年中展现卓越业绩、并持续致力于客户安全的 Palo Alto Networks 精英合作伙伴群体。
IBM 获得以下 2025 年 Palo Alto Networks 合作伙伴奖项：
该年度奖项旨在表彰在过去一个财年中展现卓越业绩、并持续致力于客户安全的 Palo Alto Networks 精英合作伙伴群体。为确保评选过程严谨且客观，本年度获奖者通过数据驱动方法评定，基于一套全面关键绩效指标体系进行评估，包括：
IBM Consulting 网络安全服务战略合作副总裁 Tim van Den Heede 表示：“IBM 与 Palo Alto Networks 的合作之所以卓越，在于其融合了 IBM 的 AI 驱动行业专业能力，以及 Palo Alto Networks 业界领先的全面 AI 安全平台。双方协同合作，加速价值实现周期、降低成本并提升大规模网络韧性，同时推动安全 AI 与云技术的落地应用。这一强有力的合作旨在应对当今复杂多变的威胁环境，并为客户交付可量化的实际成果。”
Palo Alto Networks 首席合作官 Simone Gammeri 表示：“在网络安全领域，一个可信赖的合作伙伴生态体系能够贯穿客户全生命周期持续创造价值。各类合作伙伴对我们未来的规模化发展至关重要，共同交付客户所需的 AI 驱动全栈安全平台能力。我们很荣幸认可 IBM 的合作贡献，并期待双方持续创新，共同应对复杂的安全挑战。”
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IBM 是混合云和 AI 领域的全球领导者，为超过 175 个国家或地区的客户提供服务。IBM Consulting 网络安全服务依托行业专业能力、开放技术与先进威胁情报，以成果导向的方法帮助客户实现安全体系的现代化、管理与规模化升级。通过咨询、系统集成与托管安全服务，IBM Consulting 助力企业应对不断演变的网络风险，强化韧性，并加速安全数字化转型进程。