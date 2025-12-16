IBM API Connect 引领 API 创新，为代理式 AI 的未来赋能

随着开发团队加速采用分布式、云原生架构，企业面临 API 快速增长与复杂化的挑战。Gartner 预测，到 2025 年，超过 85% 的组织将采纳 API 优先的开发模式以实现应用现代化与敏捷提升，从而催生对全生命周期自动化设计、测试、治理与部署工具的强烈需求。 3

为应对日益增长的运营与治理压力，API Studio 提供 AI 驱动的全生命周期环境，从根本上简化 API 的设计、测试与部署流程。专为桌面、IDE 与 Web 的协作工作流打造，将“一切皆代码”理念贯穿 API 生命周期，使团队能够高效、可编程地协作。

结合 AI 驱动的编写、验证与策略生成（涵盖此前 API Agent 功能），API Studio 在加速开发的同时确保合规与治理无缝执行。团队亦可利用其为已发布 API 生成 MCP 服务器。集成的 CI/CD 管道及 Git 工作流提供端到端可追溯性，减少开发人员手动操作，并为平台工程团队带来规模、一致性与高质量保障。

与 API Connect 的深度整合连接设计时与运行时管理，打造从概念到生产的无缝自动化通道。