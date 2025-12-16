IBM API Connect 引领 API 创新，为代理式 AI 的未来赋能

搭配最新发布的 API Connect V12，这些创新共同打造了一个统一的 AI 就绪平台，让开发人员和企业能够为代理式 AI 未来创建、管理并安全分享 API。
API Connect v12 汇聚 IBM 与 Software AG webMethods API 管理数十年的整合经验，打造混合智能的 API 管理基石。该功能同样可作为 IBM webMethods Hybrid Integration 平台的组成部分提供。
企业正加速向分布式、云原生微服务架构转型。面对大规模 API 的连接、安全与管理复杂性，对边缘灵活、轻量级网关的需求迅速增长。目前，67% 的企业已在积极实施微服务架构，这一趋势亦体现在 Microservices API Gateway 市场的蓬勃增长上，预计市场规模将从 2024 年的 25 亿美元增至 2033 年的 100 亿美元以上。
在此背景下，DataPower Nano Gateway 可在应用边缘提供轻量级、企业级的安全、防控与调解功能。占用内存不足 20 MB1，启动时间亚秒级，它将治理与信任直接嵌入 API 运行的现场：消除集中式瓶颈、降低延迟，并让每个微服务独立扩展。内置声明式 YAML 策略、零信任执行及 OpenTelemetry 可观测性，使开发人员能够在混合、多云及本地环境中持续、安全地监控工作负载。
DataPower Nano Gateway 在 API Connect 生态系统中运行，提供灵活的运行时策略：既可在微服务层嵌入执行，也可在集中企业网关中统一管理，是对传统 DataPower Gateway 的有力补充。
随着开发团队加速采用分布式、云原生架构，企业面临 API 快速增长与复杂化的挑战。Gartner 预测，到 2025 年，超过 85% 的组织将采纳 API 优先的开发模式以实现应用现代化与敏捷提升，从而催生对全生命周期自动化设计、测试、治理与部署工具的强烈需求。 3
为应对日益增长的运营与治理压力，API Studio 提供 AI 驱动的全生命周期环境，从根本上简化 API 的设计、测试与部署流程。专为桌面、IDE 与 Web 的协作工作流打造，将“一切皆代码”理念贯穿 API 生命周期，使团队能够高效、可编程地协作。
结合 AI 驱动的编写、验证与策略生成（涵盖此前 API Agent 功能），API Studio 在加速开发的同时确保合规与治理无缝执行。团队亦可利用其为已发布 API 生成 MCP 服务器。集成的 CI/CD 管道及 Git 工作流提供端到端可追溯性，减少开发人员手动操作，并为平台工程团队带来规模、一致性与高质量保障。
与 API Connect 的深度整合连接设计时与运行时管理，打造从概念到生产的无缝自动化通道。
随着企业迈向混合云与多云架构，API 生态系统在云端、网关及运行环境间日益分散。2025 年 Gartner® API Management 魔力象限报告指出，组织亟需具备跨分布式与异构部署治理能力的平台，而非仅依赖集中式网关，以保持安全与策略控制的一致性。
API Connect V12 通过融合控制平面满足此需求：统一生命周期治理，简化混合环境管理，并支持与 AWS、Azure 等第三方运行时联合。新版同时引入现代开发人员门户，实现 API 的发现、使用与社交，打造从创建、管理、安全到使用的统一体验。
API Connect、DataPower Gateway 与全新 DataPower Nano Gateway 的增强整合，确保各部署模型间策略、分析与可视化的一致性。展望未来，IBM 将持续拓展联合、融合与 AI 驱动的治理，以应对应用日益分布化的挑战。
API 正快速成为代理式 AI 系统的核心基础，智能代理能够自主发现、协调与管理数字能力。企业现可构建自我管理、AI 就绪的 API 生态系统：DataPower Nano Gateway 提供嵌入式控制，API Studio 驱动 AI 自动化，API Connect V12 实现统一治理。
随着 AI 管理作为治理模型、工作流与交互的新兴学科不断发展，API Connect 提供的架构为这一前沿领域带来信任、可见性与掌控力。
随着 DataPower Nano Gateway、API Studio 与 API Connect V12 全面发布，IBM 正将 API Connect 打造为 AI 时代 API 创新的枢纽。
这些发布从边缘到企业全面提供敏捷、安全与智能支持，使开发人员与组织在快速发展的 AI 驱动世界中自信创新。