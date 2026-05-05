IBM 在 Think 2026 上的发布将推进智能体时代

智能体时代并非即将到来，而是已经来临。在波士顿举办的 Think 2026 大会上，IBM 正式发布全系产品矩阵中的多款新产品、新功能及生态合作方案。
Think 2026 大会于 5 月 4 日至 7 日在美国马萨诸塞州波士顿举办，将见证众多前沿组织借力智能体技术转型，以 AI 为核心重构业务模式，获取前所未有的投资回报。本届大会汇聚了富有远见的行业领袖、从业者及全球先驱，共同探索迈向智能化、AI 优先型企业的发展路径。
在为期四天的主题演讲、会议及创新预览活动中，IBM 将发布涵盖智能体式 AI、混合云、自动化等领域的一系列全新公告。以下为 IBM 在 Think 2026 大会上的全部发布内容。
IBM Concert 是一个智能体式运维平台，可汇聚您现有工具的运行信号，形成全域共享上下文，并在混合架构中协同执行操作。它融合 Concert、Instana、Turbonomic、SevOne、Cloud Pak for AIOps 的技术优势，汇总各方洞察分析并关联关键信息，让运维团队与 AI 智能体协同完成排查、决策与处置，帮助您提前预判风险、加快故障处理，并持续优化性能、成本与业务弹性。
IBM Sovereign Core 支持企业、政府及服务提供商部署并运行 AI 就绪主权环境，由客户全权掌控数据、运维及治理权限。平台提供一体化即用型主权软件技术栈，整合自主运营 AI 控制平面、持续合规证据能力，以及可在任意混合环境中受控运行的智能体工作流。IBM Sovereign Core 内置可扩展目录，组织可自主为内部用户配置自有应用程序，也可选用合作伙伴生态系统中经过预审的 IBM、第三方及开源软件和服务。生态系统合作伙伴包括：AMD、ATOS、Cegeka、Cloudera、Dell、Elastic、HCL、Intel、Mistral、MongoDB、Palo Alto Networks。
Confluent 现已并入 IBM，作为全球领先的数据流平台，为超过 40% 的财富 500 强企业提供实时数据支撑。IBM 与 Confluent 联合打造了开放的混合数据底座，将实时业务事件转化为合规的 AI 就绪数据，供企业内应用程序、分析业务及 AI 智能体使用。Confluent 提供了一个完整平台，可实时完成数据流转、对接、处理与治理，基于 Kafka、Flink、Iceberg 等开放标准搭建。Confluent 平台原生集成 IBM 全系产品，包括 watsonx、IBM Z、IBM webMethods Hybrid Integration。例如，IBM watsonx.data 与 Confluent Tableflow 可协同运作，将实时数据流快速转换为开放表格格式，供数据分析与商业智能业务使用。
AI 采用的进程正在加快，但多数企业仍需管理分散割裂的智能体、工具与系统架构。IBM watsonx Orchestrate 提供了一个统一的智能体控制平面，可梳理复杂架构，从而为客户提供全域 AI 生态的集中可视、管控与优化能力，助力企业从零散试点安全高效地迈向生产级 AI 落地，并实现可量化的业务价值。
核心软件 AI 版本整合 IBM 全产品线专用 AI 助手、智能体及智能体工具包，覆盖 DB2、Cognos Analytics、CP4BA、Content Cortex、ACE、CP4I、ELM、MQ、B2Bi SaaS、OMS。相关能力直接集成至企业系统与工作流，支持用户通过自然语言交互、调取相关上下文、诊断问题、优化性能、自动化处理事务，并在企业级管控、透明化流程及人工监督下执行最优后续操作。它们助力企业从碎片化、依赖专业人员的工作模式，转型为 AI 原生执行模式，在 IBM 核心软件中嵌入受控的领域专属 AI，提升工作效率、业务弹性并缩短价值实现周期。
Vault Enterprise 2.0 完成版本更新，升级了现代化身份安全体系，可帮助组织在混合云及多云环境中实现机密信息管理的安全防护、规模拓展与流程简化。该版本依托工作负载身份联合机制，规避长期有效凭据带来的风险，能够提升凭据全生命周期自动化管理水平，同时为大规模及新兴业务负载提供高性能加密能力。本次更新优化了整合能力、易用性与上线部署流程，同时启用了全新版本迭代与服务支持模式，便于平台及安全团队在企业级规模部署落地 Vault。
IBM zSecure Secret Manager 为 IBM z/OS 环境推出基于策略驱动的自动化证书生命周期管理能力。通过对接 IBM Vault Self-Managed for Z、LinuxONE 等企业证书授权机构，IBM zSecure Secret Manager 可帮助组织在 z/OS 平台实现证书自动续期。
IBM Cyber Fraud 推出了 AI 辅助的欺诈调查平台，该平台可自动完成数据采集、编排调查工作流，并支持在欺诈、支付及安全系统中开展自然语言驱动的分析。平台将零散数据统一归集至专属调查工作空间，可帮助团队加快决策效率、保障流程规范统一并减少人工操作。调查处理效率最高可提升 90%，帮助组织更高效处置欺诈事件、降低运营成本并减少财务损失。
由 Infragraph 提供技术支持的 HCP Terraform 现已开启公开预览。Infragraph 依托集中式事件驱动知识图谱，为组织提供混合架构资产的统一全景视图，帮助企业破除复杂的数据孤岛问题。平台可输出基础架构层面的洞察分析，用于简化运维流程并实现问题自动修复。
watsonx.data 的实时上下文可为 AI 智能体提供动态更新的可访问数据，并附带业务含义、语义及相关策略，便于智能体理解数据内涵。该功能与 Confluent 实时上下文引擎协同，将流数据与企业数据结合语义增强和治理能力，让智能体获取完整精准的洞察分析，做出有据可依的可靠决策。
Agentic Data Integration（IBM watsonx.data integration 预览版）可加快向业务用户交付数据，同时释放工程团队的精力，使其能够专注于更高价值的创新工作。业务用户可通过自然语言提出数据需求，AI 智能体将需求转换为可直接投产的数据管道，快速交付数据，并内置合规治理与人机回圈管控。摒弃人工碎片化处理模式后，数据团队可更高效地扩容，满足日益增长的 AI 与数据分析需求。
IBM DataPower Interact Gateway 是 AI 中介治理网关，可管控、防护并监测智能体、模型、工具与企业 API 及数据之间的所有交互行为。不同于为适配 AI 流量改造的传统 API 网关，本网关具备上下文感知能力，直接在 AI 交互层落实安全、治理与可观测性管控，让企业无需重构架构即可安全管理并规模化部署 AI。
预约演示。通过 API Connect 定制演示深入了解功能与优势，演示包含 Interact Gateway 相关内容。
IBM Z Database Assistant 将智能能力直接融入 Db2 和 IMS 运维流程，持续评估数据库运行状况，输出洞察分析并给出操作指引，从而减少人工运维工作量。运行状况该产品从被动故障排查转向主动化数据库管理，保障数据持续可用且处于最优运行状况，助力企业释放可信 IBM Z 数据在规模化 AI 场景下的全部价值。
Content Cortex 是下一代智能内容服务系统，可助力企业完成内容整理、管控与启用，适配智能体自动化业务场景。该平台针对季度报表、税务文档等静态内容，提供业界领先的内容接入、压缩与检索性能。如果团队长期耗费大量时间跨系统检索、查阅、核验与核对内容，那么该平台可以从根本上提升员工业务处理效率与决策确定性。
了解更多信息并注册获取个人预览版
IBM 在 Think 2026 大会推出的 IBM SQL Data Insights Pro，作为 Db2 for z/OS 的智能能力层，无需迁移任何数据即可将原始 SQL 查询转化为可直接用于决策的实时洞察分析。该产品融合自动语义模式检测与自然语言解读能力，可就地挖掘潜在趋势、标记异常数据并优化运行性能，助力业务团队快速精准地将数据洞察转化为实际行动。
Docling for IBM watsonx 是一款文档智能平台，可帮助团队将文档转换为 Markdown、JSON、HTML 等结构化、适配 AI 的数据格式。该平台简化了文档面向搜索、RAG 及智能体工作流的预处理流程，同时保留文档结构与上下文，保障 AI 高质量检索与解读信息。
OpenRAG on watsonx.data 是一款开放的智能体式 RAG 框架，可将 AI 与企业碎片化知识连通，支持智能体完成搜索、推理和验证，助力团队更高效、更省力地搭建高可靠 AI 工作流。它将用于文档处理的 Docling、用于混合搜索和检索的 OpenSearch 以及用于智能体编排的 Langflow 结合成一个开箱即用的可组合堆栈，从而减少在数据摄取、搜索、检索和编排各环节的构建工作量。
企业正从人工操作数据接口（API、仪表板）转向具备推理、工作流编排和执行能力的 AI 智能体。在 watsonx.data 2.3.2 版本中，IBM 推出了托管 MCP 服务器，将数据平台能力封装为标准化可检索工具，让智能体能够安全灵活地与数据交互。IBM watsonx.data 现已定位为适配智能体的平台，同时保障所有操作均受企业安全与合规管控。
IBM 即将推出适用于 watsonx.data Presto C++ 的 GPU 加速查询处理专属技术预览版，该方案由双方联合打造并依托 NVIDIA GPU 提供算力支撑。将分析工作负载从 CPU 迁移至 GPU 运行后，无需改动现有 SQL 语句与数据管道，即可实现洞察分析效率提升与成本降低。有意高效实现 AI 与分析能力规模化采用的组织，可参与本次预览版体验，并共同规划产品未来演进方向。
这仅仅是全新变革的开端。IBM Think 2026 大会新品发布将在本周持续更新，敬请关注本周动态。跟随 Think News 团队，持续获取大会现场实时报道，通过大会重磅独家内容紧跟全球科技行业核心发展趋势。