IBM 在 Think 2026 上的发布将推进智能体时代

Think 2026 大会于 5 月 4 日至 7 日在美国马萨诸塞州波士顿举办，将见证众多前沿组织借力智能体技术转型，以 AI 为核心重构业务模式，获取前所未有的投资回报。本届大会汇聚了富有远见的行业领袖、从业者及全球先驱，共同探索迈向智能化、AI 优先型企业的发展路径。

在为期四天的主题演讲、会议及创新预览活动中，IBM 将发布涵盖智能体式 AI、混合云、自动化等领域的一系列全新公告。以下为 IBM 在 Think 2026 大会上的全部发布内容。