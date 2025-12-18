IBM 与 knowis AG 扩大战略 OEM 合作关系，以加速 AI 驱动的架构与交付

随着 AI 在开发中的兴起，管理 AI 助手和智能体的上下文成为战略优势，以引导自动化朝着预期方向发展。这种上下文结构存在于软件架构和软件设计中，以结构化和集成化的方式提供所有必要信息。

借助 IBM DevOps Solution Workbench，软件架构和设计可以在专家之间进行实时协作定义，并确立为整个开发组织的单一事实来源，然后提供给 AI 助手和智能体（例如 AI 编码助手）使用。