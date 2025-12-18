IBM 与 knowis AG 扩大战略 OEM 合作关系，以加速 AI 驱动的架构与交付
此次合作通过将架构、设计与实施统一在 AI 驱动的工作流中，赋能全球企业加速软件交付。
IBM 与 knowis AG 今日宣布扩大 OEM 合作关系，将 knowis 的 DevOps 解决方案工作台集成至 IBM 的 DevOps 产品组合中。IBM® DevOps Solution Workbench 将软件架构、软件设计和具备设计感知的编码统一在一个由 AI 赋能的工具中。
随着 AI 在开发中的兴起，管理 AI 助手和智能体的上下文成为战略优势，以引导自动化朝着预期方向发展。这种上下文结构存在于软件架构和软件设计中，以结构化和集成化的方式提供所有必要信息。
借助 IBM DevOps Solution Workbench，软件架构和设计可以在专家之间进行实时协作定义，并确立为整个开发组织的单一事实来源，然后提供给 AI 助手和智能体（例如 AI 编码助手）使用。
IBM DevOps Solution Workbench 与现有开发解决方案完美集成。基于 GitLab 的项目可以通过软件架构和设计得到增强，而像 IBM® Bob 这样的 AI 编码助手则将架构和设计规范作为结构化代码生成的基础。
IBM® DevOps Solution Workbench 集成并增强了 IBM® DevOps 产品组合，包括IBM® DevOps Loop、IBM® DevOps Plan、IBM® DevOps Deploy、IBM® DevOps Test 和 IBM® DevOps Velocity。
统一开发团队以及 AI 助手和智能体，使开发团队为 AI 增强的开发做好准备，并带来以下优势：
IBM 与 knowis AG 扩大了合作伙伴关系，旨在通过主动的架构、设计与自动化，帮助企业应对日益增长的系统复杂性。
“我们倍感振奋，与 IBM 长期可信赖的合作关系随着我们的产品被纳入 IBM DevOps 产品组合而达到了一个新的里程碑，”knowis AG 首席执行官兼联合创始人 Gerald Gassner 博士表示。“在一个系统复杂性不断加剧的世界中，此次合作使软件交付团队能够从被动的‘救火式’应对转向主动的设计与自动化。将 DevOps 解决方案工作台嵌入 IBM DevOps 产品组合，使得架构与实施在一个简化的工作流中结合得更加紧密。”
“IBM 的使命是帮助企业安全高效地实现规模化创新，” IBM DevOps 项目总监 James Hunter 表示。“嵌入 DevOps Solution Workbench 能够赋能我们的客户，将创新性的架构、设计与标准化的交付连接起来，确保想法能够快速且一致地转化为高质量代码。”
IBM DevOps 与 knowis AG 携手，帮助客户将愿景转化为实施——在持续、AI赋能的工作流中，连接商业战略、架构与工程实践。
有关 IBM® DevOps Solution Workbench 的更多信息，请参见下文。
IBM DevOps Solution Workbench – 产品页面
IBM DevOps 解决方案工作台 – 5.1 版本
knowis AG 是一家总部位于德国雷根斯堡的软件技术公司。其旗舰产品 Cloud Solution Workbench 是一款软件架构与软件设计解决方案，帮助团队利用 AI 辅助建模和具备设计感知的编码支持，构建并现代化复杂系统。knowis 最初是作为一家金融科技公司及复杂且高度监管的金融服务行业的解决方案提供商而成立，经过 20 多年的发展，已成长为服务于欧洲各地软件开发团队的跨行业技术合作伙伴。