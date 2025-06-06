IBM 和 CAST 帮助客户加快应用程序迁移和现代化

2025 年 6 月 6 日
成功的现代化项目需要以详尽且准确的Application Discovery 阶段 (ADP) 为坚实基础。IBM 和 CAST 合作创建了一个强大的 AI 驱动解决方案，可消除企业应用程序环境的复杂性，并加速迁移和现代化计划。
ADP 可以说是任何现代化项目中最关键的一步，因为它为后续的每一个决策奠定了基础。如果执行得当，它能帮助团队清晰了解他们在现代化的是什么、为什么要进行现代化，以及如何以最佳方式推进。如果执行不当，或完全跳过这一步，可能会带来高昂的代价、巨大的风险，以及深远的影响：
组织在很大程度上依赖数字化应用，而 IT 团队拥有数千个应用的情况并不罕见，全面掌握这些应用的详细信息是一项艰巨的任务。IT 和 DevOps 开发运维团队面临以下常见挑战是非常普遍的，例如：
AI 的持续进步正迅速成为推动现代化项目中应用发现阶段改进的变革性力量。传统的手动发现方法既耗时，又极易出错，而且高度依赖 IT 和 DevOps 团队成员的知识，而这些知识由于人员流失，尤其是在旧版系统的情况下，正不断流失。相比之下，AI 通过实现自动化、高速化、可扩展化及精度跃升，显著增强探索发现能力，助力企业在现代化转型初期即可做出更明智的决策。
通过使用 CAST 业界领先的技术，IBM 使客户能够以无与伦比的速度和准确性评估、确定优先级并实现应用程序的现代化。
IBM 和 CAST 解决方案的主要亮点包括：
我们 AI 驱动的迁移与现代化工厂是一种全面的工业化方法，旨在帮助企业加速迈向混合云和现代应用架构的转型之路。它提供了一个可扩展、可重复的框架，结合自动化、AI 和深厚的工程专业知识，可对旧版工作负载进行评估、迁移和现代化。
该模型包括一组结构化的服务，例如应用程序发现和评估、代码重构、重新构建平台、容器化和 DevSecOps 整合。它利用 IBM 的云原生工具、Red Hat OpenShift 以及我们与超大规模云服务商合作伙伴的关键战略联盟，实现快速且无缝的现代化改造，且对业务干扰最小。
该工厂方法融合了 CAST Insights、IBM 经过验证的方法论以及 AI 驱动的自动化，实现以下成果：
该客户是美国最大的银行之一，亟需对其大型主机环境进行评估和现代化改造。主要目标是缩短产品上市时间，实现业务运营更高水平的敏捷性和灵活性，降低运营成本和风险。
IBM 部署了基于 IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation (ICA4CT) 和 CAST Imaging 的解决方案，用于评估整个应用程序并分析源代码。该解决方案效果极佳，我们的团队能够将评估和代码分析时间缩短 60%，从几个月缩短到几周。
IBM 和 CAST 联合提供的解决方案不仅仅是一种技术产品，更是一种新的工作方式。该解决方案确保发现阶段不仅是一个流程步骤，更是推动成功且具有成本效益的现代化改造的战略加速器。通过融合智能体 AI 的团队、可扩展的定价模型（按单位或容量计费）以及与合作伙伴协同的市场推广策略，该方案旨在实现持续转型，使您的云之旅更快速、更可预测，并在整个过程中降低风险。
该解决方案包括：
准备好自信地进行现代化改造了吗？让 IBM 和 CAST 共同规划您的数字化转型之路。