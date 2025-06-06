IBM 和 CAST 帮助客户加快应用程序迁移和现代化

ADP 可以说是任何现代化项目中最关键的一步，因为它为后续的每一个决策奠定了基础。如果执行得当，它能帮助团队清晰了解他们在现代化的是什么、为什么要进行现代化，以及如何以最佳方式推进。如果执行不当，或完全跳过这一步，可能会带来高昂的代价、巨大的风险，以及深远的影响：

应用程序库存不完整或不准确

选择了错误的现代化战略

成本与工期激增

增加了运营和安全风险

利益相关者信心不足

组织在很大程度上依赖数字化应用，而 IT 团队拥有数千个应用的情况并不罕见，全面掌握这些应用的详细信息是一项艰巨的任务。IT 和 DevOps 开发运维团队面临以下常见挑战是非常普遍的，例如：