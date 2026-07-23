IBM 和 AMD 利用经过验证的加速计算黄金模式推进主权 AI 发展

基于现有的合作成果，IBM 和 AMD 乐于在 AMD 基础设施和 IBM Sovereign Core 软件上发布经过验证的部署模式，以帮助组织将 AI 工作负载移动到生产环境中，同时获得更好的控制力、一致性、合规就绪性和运营主权。
IBM Sovereign Core 和 AMD 加速计算技术，正让主权 AI 的落地部署更具备现实可行性。为了支持组织安全地将 AI 投入生产，IBM 和 AMD 深化合作，推出经过验证的黄金实施范式，融合 IBM Sovereign Core 与 AMD 加速计算技术。
经过验证的模式为客户和合作伙伴提供了一条更清晰、更具复用性的路径，用于部署 AI 就绪的主权环境。各个组织无需从零设计完整架构，可以依托经过验证的实施指引起步，统筹协调基础设施、软件、治理体系与工作负载运行。
该模式尤其适用于以下主体：依托敏感数据开展 AI 业务的受监管行业、推进公共服务数字化转型的政府机构、打造主权云与 AI 服务的托管服务提供商，以及需要在本地、云端与边缘环境灵活部署的企业。
随着 AI 迈向规模化投产，数字主权愈发取决于整套技术环境的架构设计与运营管理方式。数据驻留仍然很重要，但组织还必须考虑由谁控制平台、如何管理 AI 工作负载以及随着时间的推移能否证明运营和合规要求。
搭建此类技术环境，需要算力、平台软件与治理能力协同稳定运转。IBM Sovereign Core 为主权运营控制提供了软件基础，而 AMD 加速计算则满足高负载 AI 工作负载所需的性能。
IBM 和 AMD 携手帮助客户解决将主权 AI 投入生产环境时的两大常见挑战。
经 IBM 和 AMD 验证的黄金模式具备以下各项优势：
这套经过验证的配置方案旨在助力客户搭建具备 AI 承载能力的主权环境，实现更高部署一致性，并降低运维阻力。
组织和服务提供商无需从空白架构开始，无需从零搭建空白架构，可借助该模式，在项目初期就统筹规划基础设施、软件、治理体系及运营流程。这有助于加快部署，降低配置复杂性，并支持跨环境一致性。
该模式同时保留基础设施选型的灵活性。客户可以在首选的本地、公共云、边缘及其他支持的基础设施环境中部署 IBM Sovereign Core，同时在不同部署间保持一致的主权控制模型。
IBM Sovereign Core 持续对照既定要求评估 AI 工作负载的运行环境，并在业务运行过程中留存记录。这使得治理团队能够实时、可追溯地了解控制性能，而无需依赖定期的人工证据收集。
该平台还通过 IBM Sovereign Core 的 AI 推理服务提供受控访问。组织可以在主权环境中配置批准的模型，控制访问权限，管理凭据，并收集记录、审计和使用信息。
这套经验证的黄金实施模式融合上述能力与 AMD 加速计算技术，助力客户搭建承载 AI 工作负载的技术底座，兼顾高性能、可治理与可审计特性。
使用包括 AMD Instinct MI350P PCIe 卡在内的 AMD GPU 进行验证，为客户提供经过测试的部署指导，以便在规定的主权边界内运行 AI 推理、智能体式 AI 和数据密集型工作负载。
这套经过验证的黄金模式为客户和合作伙伴部署 AI 就绪型主权环境提供了可靠的出发点。
它可以帮助组织：
随着主权合规要求日趋严苛，IBM Sovereign Core 为各类组织提供标准化路径，在扩大 AI 部署规模的同时，持续掌握相关系统、流程与数据的管控主导权。
IBM Sovereign Core 和 AMD 加速计算携手帮助组织构建强大、可治理、可审计、更易操作的 AI 环境。