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IBM 和 AMD 利用经过验证的加速计算黄金模式推进主权 AI 发展

基于现有的合作成果，IBM 和 AMD 乐于在 AMD 基础设施和 IBM Sovereign Core 软件上发布经过验证的部署模式，以帮助组织将 AI 工作负载移动到生产环境中，同时获得更好的控制力、一致性、合规就绪性和运营主权。

发布日期 2026年7月23日

IBM Sovereign Core 和 AMD 加速计算技术，正让主权 AI 的落地部署更具备现实可行性。为了支持组织安全地将 AI 投入生产，IBM 和 AMD 深化合作，推出经过验证的黄金实施范式，融合 IBM Sovereign Core 与 AMD 加速计算技术。

经过验证的模式为客户和合作伙伴提供了一条更清晰、更具复用性的路径，用于部署 AI 就绪的主权环境。各个组织无需从零设计完整架构，可以依托经过验证的实施指引起步，统筹协调基础设施、软件、治理体系与工作负载运行。

该模式尤其适用于以下主体：依托敏感数据开展 AI 业务的受监管行业、推进公共服务数字化转型的政府机构、打造主权云与 AI 服务的托管服务提供商，以及需要在本地、云端与边缘环境灵活部署的企业。

构建 AI 主权的基础

随着 AI 迈向规模化投产，数字主权愈发取决于整套技术环境的架构设计与运营管理方式。数据驻留仍然很重要，但组织还必须考虑由谁控制平台、如何管理 AI 工作负载以及随着时间的推移能否证明运营和合规要求。

搭建此类技术环境，需要算力、平台软件与治理能力协同稳定运转。IBM Sovereign Core 为主权运营控制提供了软件基础，而 AMD 加速计算则满足高负载 AI 工作负载所需的性能。

IBM 和 AMD 携手帮助客户解决将主权 AI 投入生产环境时的两大常见挑战。

从复杂架构到可复用部署

经 IBM 和 AMD 验证的黄金模式具备以下各项优势：

  • IBM Sovereign Core
  • AMD Instinct™ GPU 加速计算能力
  • AMD 的开放式、企业级 AMD AI 软件栈
  • 主权就绪性 AI 部署指导
  • 基于 IBM Sovereign Core AI 推理服务的 AI 参考配置方案

这套经过验证的配置方案旨在助力客户搭建具备 AI 承载能力的主权环境，实现更高部署一致性，并降低运维阻力。

组织和服务提供商无需从空白架构开始，无需从零搭建空白架构，可借助该模式，在项目初期就统筹规划基础设施、软件、治理体系及运营流程。这有助于加快部署，降低配置复杂性，并支持跨环境一致性。

该模式同时保留基础设施选型的灵活性。客户可以在首选的本地、公共云、边缘及其他支持的基础设施环境中部署 IBM Sovereign Core，同时在不同部署间保持一致的主权控制模型。

支持受控的 AI 执行及持续合规

IBM Sovereign Core 持续对照既定要求评估 AI 工作负载的运行环境，并在业务运行过程中留存记录。这使得治理团队能够实时、可追溯地了解控制性能，而无需依赖定期的人工证据收集。

该平台还通过 IBM Sovereign Core 的 AI 推理服务提供受控访问。组织可以在主权环境中配置批准的模型，控制访问权限，管理凭据，并收集记录、审计和使用信息。

这套经验证的黄金实施模式融合上述能力与 AMD 加速计算技术，助力客户搭建承载 AI 工作负载的技术底座，兼顾高性能、可治理与可审计特性。

使用包括 AMD Instinct MI350P PCIe 卡在内的 AMD GPU 进行验证，为客户提供经过测试的部署指导，以便在规定的主权边界内运行 AI 推理、智能体式 AI 和数据密集型工作负载。

这对客户意味着什么

这套经过验证的黄金模式为客户和合作伙伴部署 AI 就绪型主权环境提供了可靠的出发点。

它可以帮助组织：

  • 加速部署主权 AI 平台
  • 提高基础架构和软件配置的一致性
  • 自主掌控 AI 工作负载的部署位置及其治理方式
  • 通过持续合规性证据和运营可追溯性为审计准备提供支持
  • 在保持基础设施选择权的同时，跨混合环境扩展
  • 减少从零开始设计架构中对每个组件的需求

拓展 AI 部署规模，同时保有管控主权

随着主权合规要求日趋严苛，IBM Sovereign Core 为各类组织提供标准化路径，在扩大 AI 部署规模的同时，持续掌握相关系统、流程与数据的管控主导权。

IBM Sovereign Core 和 AMD 加速计算携手帮助组织构建强大、可治理、可审计、更易操作的 AI 环境。

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作者

Sachin Prasad

Director, Product Management - IBM Sovereign Core, Cognos, SPSS & Optim

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