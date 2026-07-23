IBM 和 AMD 利用经过验证的加速计算黄金模式推进主权 AI 发展

IBM Sovereign Core 和 AMD 加速计算技术，正让主权 AI 的落地部署更具备现实可行性。为了支持组织安全地将 AI 投入生产，IBM 和 AMD 深化合作，推出经过验证的黄金实施范式，融合 IBM Sovereign Core 与 AMD 加速计算技术。

经过验证的模式为客户和合作伙伴提供了一条更清晰、更具复用性的路径，用于部署 AI 就绪的主权环境。各个组织无需从零设计完整架构，可以依托经过验证的实施指引起步，统筹协调基础设施、软件、治理体系与工作负载运行。

该模式尤其适用于以下主体：依托敏感数据开展 AI 业务的受监管行业、推进公共服务数字化转型的政府机构、打造主权云与 AI 服务的托管服务提供商，以及需要在本地、云端与边缘环境灵活部署的企业。