IBM 获得 SAP Business AI Operations 认证

IBM Consulting 已获得 SAP Business AI Operations 认证——这是一项重要的里程碑，巩固了 IBM 作为 SAP 生态系统中运营最成熟合作伙伴的地位，并且是唯一一家拥有全部八项全球 SAP 合作伙伴认证的全球系统集成商 (GSI)。
该认证验证了 IBM 具备在复杂的企业级 SAP 环境中运营 Business AI 所需的治理框架、安全控制和交付规范。对于正在加速 SAP 转型的客户而言，这保证了 IBM 不仅能实施 AI，还能从第一天起就可靠地运行、治理和扩展它。
SAP Business AI Operations 认证 确认了 IBM 将 AI 直接嵌入 SAP 流程的能力：支持互联运营、加强服务稳定性，并在企业层面实现数据驱动的决策支持。客户将受益于一个其能力在整个生命周期（从战略和设计到持续运营和持续改进）都得到验证的合作伙伴。
这反映了 IBM 的核心理念：让 AI 成为 SAP 流程中不可或缺、相互交织的一部分，而非一个独立的附加组件。
通过在 SAP 环境中将对话式、规范性及智能体式 AI 投入实际运营，IBM 正在推动可衡量的运营变革，包括：
对客户而言，其影响是切实可见的。AI 改善了整个企业的工作完成方式，降低了运营成本，加速了决策，并构建起维持绩效所需的弹性，从而维持绩效并交付业务成果。IBM 的滚动式转型模式意味着价值不会在上线时终止；随着 AI 成为业务运营的核心部分，价值会不断累积。
对 IBM 而言，认证不是终点——而是一种运营标准。SAP Business AI Operations 认证反映了 IBM 在治理、安全、交付和持续赋能方面已经制度化的能力。这确保了 AI 在全球 SAP 资产中得到一致的执行和扩展——为客户提供可预测的成果和更快的价值实现时间。
随着组织加速采用 RISE with SAP、清洁核心原则、Joule 和云优先架构，IBM 的 SAP Business AI Operations 认证向我们的客户保证：Business AI 可以安全地投入运营、负责任地扩展，并从第一天起就交付可衡量的价值。
这一里程碑巩固了 IBM 作为市场定义型合作伙伴的角色——帮助企业强化其 SAP 核心、降低运营风险，并通过 Business AI 实现更智能、更快速的决策。
——Emer Neville，SAP 合作伙伴卓越中心全球负责人