IBM 获得 SAP Business AI Operations 认证

SAP Business AI Operations 认证 确认了 IBM 将 AI 直接嵌入 SAP 流程的能力：支持互联运营、加强服务稳定性，并在企业层面实现数据驱动的决策支持。客户将受益于一个其能力在整个生命周期（从战略和设计到持续运营和持续改进）都得到验证的合作伙伴。

这反映了 IBM 的核心理念：让 AI 成为 SAP 流程中不可或缺、相互交织的一部分，而非一个独立的附加组件。