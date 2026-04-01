每一项呼叫中心指标的背后，都是一个个真实的人际场景：一位客户想在上班前解决账单问题；一名员工致电求助却陷入反复转接的循环；一位坐席接起又一通本应在前期流程中就处理完毕的来电。

对于 IBM 客户来说，这些时刻具有真正的分量。当自动化体验不尽如人意时，客户会心生不满，客服人员将承受压力，服务运营的规模化拓展也会变得更加困难、成本更高。这正是问题拦截的关键所在。在客户服务中，问题拦截是指在人工智能主导的服务流程中直接解决问题，无需将客户转接至人工坐席。纵观整个市场，问题拦截率仍然偏低，仍有大量来电被升级转接至人工坐席，这推高了运营成本、延长了客户等待时间，也给服务团队增加了压力。

客户很快就会感受到这种崩溃。当语音系统反应迟缓、交互生硬，或是无法完成任务时，人们往往会选择直接绕开系统，通常会反复按 “0、0、0” 来接通人工客服。

问题不在于自动化本身，而在于太多的自动化体验无法完成工作。