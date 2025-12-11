IBM 的 Quantum Safe Migration Orchestrator 如何协调量子安全迁移
IBM Quantum Safe Migration Orchestrator (QSMO) 由 IBM 研究院提供技术支持，是一个由 AI 驱动的平台，专供 IBM Consulting 使用，旨在帮助组织应对长达数年的量子安全转型过程中的复杂性。IBM QSMO 远不止于密码学发现，它提供编排、自动化与战略执行能力。
量子计算正在革新各行各业，但它也带来了我们这个时代最具颠覆性的安全挑战之一。保护我们金融交易、个人身份和国家基础设施的密码算法正面临风险。这一威胁使得量子安全迁移不仅是一个技术问题，更是一项战略性业务重点。
两个关键现实凸显了立即采取行动的必要性：
密码环境深度嵌入于应用程序、API、网络和供应商平台之中。传统工具虽能提供一定可见性，但不足以实现企业范围内、以风险优先级排序的转型。
IBM Quantum Safe Migration Orchestrator 具备七项全新功能与优势：
与传统仅作为被动式扫描器的密码库存工具不同，IBM QSMO 是一个功能全面的编排器。它不仅揭示风险所在，更帮助您理解哪些风险最为关键、如何应对，以及如何根据业务优先级和依赖关系约束来执行转型。
IBM QSMO 已成功通过验证，并被 IBM 的 CIO 及数家 IBM 客户积极用于支持其量子安全迁移进程。
量子安全迁移是一项战略性、长达数年的转型。IBM QSMO 赋能组织从认知转向行动，以智能、编排与自动化支持每一步转型。
IBM Consulting 凭借其独特优势，可引领企业完成这一关键演进。其背后是主导了三个 NIST PQC 算法和 CBOM 标准制定的 IBM 研究院，并且 IBM 已被 Frost & Sullivan 认可为后量子密码学领域的全球领导者。