IBM 的 Quantum Safe Migration Orchestrator 如何协调量子安全迁移

量子计算正在革新各行各业，但它也带来了我们这个时代最具颠覆性的安全挑战之一。保护我们金融交易、个人身份和国家基础设施的密码算法正面临风险。这一威胁使得量子安全迁移不仅是一个技术问题，更是一项战略性业务重点。

两个关键现实凸显了立即采取行动的必要性：

现在收集，未来解密：攻击者已开始收集当前的加密数据，意图在量子计算能力成熟后进行解密。这意味着敏感信息在量子计算机成为主流之前很久就已面临威胁。 密码学债务：每个部署了传统加密的新系统都在增加未来的修复负担。组织等待的时间越长，转型过程就越复杂、成本越高。

密码环境深度嵌入于应用程序、API、网络和供应商平台之中。传统工具虽能提供一定可见性，但不足以实现企业范围内、以风险优先级排序的转型。