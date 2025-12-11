安全

IBM 的 Quantum Safe Migration Orchestrator 如何协调量子安全迁移

IBM Quantum Safe Migration Orchestrator 是一个由 AI 驱动的平台，专供 IBM Consulting 使用，旨在帮助组织应对长达数年的量子安全转型过程中的复杂性。

白色钥匙数字图示，背景为浅蓝色，钥匙内部有蓝色圆点
By Antti Ropponen and Marc Stoecklin

IBM Quantum Safe Migration Orchestrator (QSMO) 由 IBM 研究院提供技术支持，是一个由 AI 驱动的平台，专供 IBM Consulting 使用，旨在帮助组织应对长达数年的量子安全转型过程中的复杂性。IBM QSMO 远不止于密码学发现，它提供编排、自动化与战略执行能力。

量子安全准备的紧迫性

量子计算正在革新各行各业，但它也带来了我们这个时代最具颠覆性的安全挑战之一。保护我们金融交易、个人身份和国家基础设施的密码算法正面临风险。这一威胁使得量子安全迁移不仅是一个技术问题，更是一项战略性业务重点。

两个关键现实凸显了立即采取行动的必要性：

  1. 现在收集，未来解密：攻击者已开始收集当前的加密数据，意图在量子计算能力成熟后进行解密。这意味着敏感信息在量子计算机成为主流之前很久就已面临威胁。
  2. 密码学债务：每个部署了传统加密的新系统都在增加未来的修复负担。组织等待的时间越长，转型过程就越复杂、成本越高。

密码环境深度嵌入于应用程序、API、网络和供应商平台之中。传统工具虽能提供一定可见性，但不足以实现企业范围内、以风险优先级排序的转型。

IBM QSMO 的核心能力与优势

IBM Quantum Safe Migration Orchestrator 具备七项全新功能与优势：

  • 基于风险的优先排序：通过多维量子威胁建模，识别并排序高风险业务资产。
  • 业务解构：根据资产面临的量子威胁程度，将其系统地解构为相关的 IT 组件。
  • 迁移规划：制定定制化、多阶段的迁移路线图，平衡各组件的紧迫性、可行性、合规性与量子就绪度（例如约束管理）。
  • 企业级全景视图：捕获混合 IT 环境和基础设施组件中已知和隐藏的依赖关系。
  • 治理与报告：为首席信息安全官 (CISO)、首席信息官 (CIO) 及董事会提供仪表板和符合合规要求的报告。
  • 战略集成：提供与变更管理数据库 (CMDB)、密码材料清单 (CBOM)、CI/CD 流水线、公钥基础设施、证书生命周期管理及密钥管理系统的集成选项，从而将计划付诸行动。
  • 业务上下文增强：为原始发现数据补充业务关联信息，确保投资聚焦于最关键之处。

IBM QSMO 的独特优势

与传统仅作为被动式扫描器的密码库存工具不同，IBM QSMO 是一个功能全面的编排器。它不仅揭示风险所在，更帮助您理解哪些风险最为关键、如何应对，以及如何根据业务优先级和依赖关系约束来执行转型。 

IBM QSMO 已成功通过验证，并被 IBM 的 CIO 及数家 IBM 客户积极用于支持其量子安全迁移进程。

开启为期多年的转型之旅

量子安全迁移是一项战略性、长达数年的转型。IBM QSMO 赋能组织从认知转向行动，以智能、编排与自动化支持每一步转型。

IBM Consulting 凭借其独特优势，可引领企业完成这一关键演进。其背后是主导了三个 NIST PQC 算法和 CBOM 标准制定的 IBM 研究院，并且 IBM 已被 Frost & Sullivan 认可为后量子密码学领域的全球领导者。

了解更多关于 IBM Quantum Safe Transformation Services 的信息

Antti Ropponen

Executive Partner, EMEA CyberDefend and Global Quantum Safe Transformation Leader

Marc Stoecklin

Principal Research Scientist, Security Research Department

IBM Research Europe