客户如何利用 IBM watsonx Orchestrate 构建实用的智能体式 AI

最强大的部署并不将聊天机器人视为应用程序本身。它们首先梳理业务流程。这一方法包含用户需完成的任务顺序、每项任务依赖的系统，以及决策所需的证据。它还突显了异常分流规则，以及需要人工审核或批准输出的环节。

Teams 随后使用 watsonx Orchestrate 来协调正确的步骤、系统、模型和交接。这种方法让可预测的工作保持确定性，同时将 AI 留给语言理解能创造价值的任务。

Claims Connection Group 的 Lexxari 应用程序在保险单审查中便体现了这一模式。保单语言常常将承保范围限制、除外责任、条件和例外分散在冗长的文件中。Lexxari 将步骤分解开来：用户上传保单，选择损坏类型，在需要时触发光学字符识别，并根据固定的问题网格生成智能表格。

对于开放式问题，AskLexxari 使用检索增强生成 (RAG)，将模型的输入范围限定在保单相关的证据内。Watsonx Orchestrate 将对话体验连接到保单数据、后端服务和源依据步骤。这一过程有助于将原本可能耗时长达 45 分钟的工作，压缩为一条经过培训的用户可以验证的更快捷审查路径。

详细了解 Claims Connection Group 的用例和架构

AI 解决方案提供商 Knockri 将同样的原则应用于结构化招聘。该公司使用 watsonx Orchestrate 来协调评估启动、候选人互动、提醒、日程安排、路由、完成度跟踪和异常处理。编排层协调整个过程，而非充当不受约束的招聘决策者。