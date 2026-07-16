客户如何利用 IBM watsonx Orchestrate 构建实用的智能体式 AI

在各行各业，IBM watsonx Orchestrate 帮助客户将智能体连接到可信数据、业务系统和可重复的工作流，从而提升速度、降低成本并改善用户体验。
当工作跨文档、系统、团队和审批节点时，企业 AI 的落地运营会变得更加困难。模型或许能生成有用的答案，但工作流仍需检索证据、遵守访问规则、更新系统、分流异常，并向用户展示输出为何可信。若没有这种编排，团队最终可能得到强大的原型，但每个用例仍需人工核对、复制粘贴和定制集成。
缩小可行演示与有效企业工作流之间的差距，正是我们将在本博客文章中详述的八个 IBM watsonx Orchestrate 客户部署的共同关键。三个反复出现的挑战尤为突出：
在本文中，我们深入了解 watsonx Orchestrate 如何通过为团队提供结构化方式来协调智能体行为、连接企业系统和扩展工作流而不失控，从而帮助应对这些挑战。
最强大的部署并不将聊天机器人视为应用程序本身。它们首先梳理业务流程。这一方法包含用户需完成的任务顺序、每项任务依赖的系统，以及决策所需的证据。它还突显了异常分流规则，以及需要人工审核或批准输出的环节。
Teams 随后使用 watsonx Orchestrate 来协调正确的步骤、系统、模型和交接。这种方法让可预测的工作保持确定性，同时将 AI 留给语言理解能创造价值的任务。
Claims Connection Group 的 Lexxari 应用程序在保险单审查中便体现了这一模式。保单语言常常将承保范围限制、除外责任、条件和例外分散在冗长的文件中。Lexxari 将步骤分解开来：用户上传保单，选择损坏类型，在需要时触发光学字符识别，并根据固定的问题网格生成智能表格。
对于开放式问题，AskLexxari 使用检索增强生成 (RAG)，将模型的输入范围限定在保单相关的证据内。Watsonx Orchestrate 将对话体验连接到保单数据、后端服务和源依据步骤。这一过程有助于将原本可能耗时长达 45 分钟的工作，压缩为一条经过培训的用户可以验证的更快捷审查路径。
详细了解 Claims Connection Group 的用例和架构
AI 解决方案提供商 Knockri 将同样的原则应用于结构化招聘。该公司使用 watsonx Orchestrate 来协调评估启动、候选人互动、提醒、日程安排、路由、完成度跟踪和异常处理。编排层协调整个过程，而非充当不受约束的招聘决策者。
这一界限帮助 Knockri 将招聘时间缩短了 60% 以上，还将每个招聘周期中招聘人员的工作量减少了最多一天，并获得了 4.7 分（满分 5 分）的候选人满意度。
Dynamiq 将相同的工作流优先模式应用于法律研究，此类工作不仅仅需要生成一个看似合理的答案。用户提交法律或合同问题，请求会被分类，并选择正确的研究路径。然后，检索相关文档和条款，并对输出进行结构化处理，以便法律专业人士在据此行事前能够审查其推理过程。
Watsonx Orchestrate 通过在智能体之间路由工作、调用正确的研究功能，以及通过一致的聊天体验让法律工作流易于访问，来帮助协调这些步骤。
这种结构让 Dynamiq 能够将简单的请求保持在直接路径上，同时将更复杂的工作（例如比较合同分析或条款级合规评分）路由给专为深入研究而设计的智能体。
Dynamiq 还将其多智能体法律研究工作流作为外部智能体导入 watsonx Orchestrate，这样授权用户就可以启动相同的工作流，并将其与其他企业智能体协同起来。
该工作流将合同审查时间从 90 分钟缩短至 45 分钟，将业务咨询响应时间从两天缩短至一小时，并将条款识别从 20 分钟缩短至两分钟。其结果不仅仅是更快的研究体验，更是一个遵循专业人士信任、审查和使用输出所需步骤的法律工作流。
当智能体清楚自己可以使用哪些信息、信息来自何处以及谁有权查看输出时，智能体式 AI 在生产环境中最为有效。watsonx Orchestrate 通过知识源、工具、连接和工作流支持这一模式。
工具让智能体能够查询数据、创建文档或执行事务。连接负责处理身份验证方法，例如 bearer 令牌、API 密钥、OAuth 和键值凭据。这种方法为开发人员提供了将智能体连接到企业系统的实用方式，而无需把每次集成都变成一次性构建。
MyLÚA Health 围绕受控上下文构建了其围产期护理平台。该平台在孕前、孕中和孕后为孕产期父母提供支持，同时向导乐、护理团队、雇主和健康计划提供关于那些常被忽视的需求的更明确信号。watsonx Orchestrate 管理智能体执行和工具调用，而 IBM watsonx.ai 通过基于精选内容的 RAG 处理有据可依的回应，内容涵盖孕期、产后护理、哺乳、心理健康和营养。
该架构通过基于角色的同意和标记化，将个人身份信息和受保护的健康信息隔离在大型语言模型之外。这种信任边界的价值体现在用户体验中：79% 的用户表示愿意分享敏感信息。
ViClinic 使用 watsonx Orchestrate 来协调跨医疗工作流的智能体，这些工作流通常涉及多个团队、系统和审批节点。其智能体式医疗操作系统为智能体提供了共享的临床上下文，为接诊、文档记录、预授权、护理协调、编码、收入周期管理和随访提供了基础。
Orchestrate 帮助将任务路由到正确的智能体，触发正确的工具并管理交接。借助这种方式，工作可以在整个诊疗过程中推进，而无需临床医生在不同系统中重复输入相同信息。
治理层控制谁可以使用每个智能体，每个智能体可以访问哪些数据，需要哪些批准，以及每项操作如何被记录。临床医生启动智能体工作并审核输出，然后信息才会流入记录或外部系统。ViClinic 报告称，由于减少了重复数据录入、改进了预授权准备工作，并协调了整个诊疗过程中的工作，效率提升了高达 20%。
数据解决方案提供商 Brighthive 展示了为何在智能体回答问题之前，受治理的上下文也至关重要。BrightAgent 协调跨数据摄取、质量、治理、工程、分析和可视化的专业智能体，使杂乱的企业数据可用于下游的 AI 工作流。
它通过 Airbyte 支持 600 多个预构建数据连接器，并在智能体使用数据之前应用策略、质量、数据沿袭和访问控制。借助 watsonx Orchestrate，BrightAgent 可以通过智能体目录进行部署，以便企业在更广泛的编排层内使用受治理的数据准备。
客户部署中持续出现的第三个模式是可重用性。当团队能够在多个工作流中重用智能体、工具、知识源和集成模式时，watsonx Orchestrate 能创造更多价值。
它支持在 IBM Cloud、AWS 和 AWS GovCloud 上的托管 SaaS 部署，以及通过 IBM Cloud Pak for Data 或 IBM Software Hub 进行的本地部署。它还通过外部聊天和 Agent-to-Agent (A2A) 等协议支持外部智能体，这样在 Orchestrate 外部构建的智能体就可以与原生智能体协作。
CrushBank 展示了重用如何改变 AI 应用的经济效益。其 IT 服务平台使用 watsonx.data、watsonx.ai、watsonx Orchestrate 和 IBM Cloud 来对工单进行分类、设置优先级、融入业务上下文并将工作路由到正确的团队或工程师。watsonx Orchestrate 充当智能体的编排层，这些智能体负责获取数据、调用下游工具和运行工作流。其结果是平均解决时间缩短约 25%，首次呼叫解决率提升 20%。这些指标直接对应到支持成本、工程能力和用户满意度。
CrushBank 也展示了嵌入式用户体验为何至关重要。同一个数据和智能体层，可以呈现在 Web 界面中、ConnectWise 等 IT 服务管理系统内，或是通过 Microsoft Teams 和 Slack 等协作工具来呈现。这一策略将 AI 保留在支持团队已经使用的工具之中，也让 CrushBank 能够将同样的基础从 IT 支持扩展到旧版应用程序现代化、保险理赔和医疗账单领域。
Avid Solutions 通过 GovPulse.io 将重用模式应用于公共部门采购。该应用程序聚合联邦、州、县和市各级的采购信号，然后使用 watsonx Orchestrate 协调工具调用并管理从查询到输出的响应管道。它索引了全美 50 个州 13662 个州、县和市级域，整合 SAM.gov 和 USAspending.gov 等来源，帮助小型政府承包商更早地发现机会。 Avid 估计用户手动调研时间大约减少了 70%，让小团队无需配备专职分析人员即可获得采购情报。
Dynamiq 也展示了重用如何让专业的智能体工作流扩展为更广泛的企业能力。在构建了多智能体法律研究工作流之后，Dynamiq 通过 API 将其作为外部智能体导入 watsonx Orchestrate。这让授权用户可以通过聊天调用相同的法律研究工作流，而无需为每个界面、团队或业务系统重新构建。
Orchestrate 随后可以将该外部智能体，与连接到 SAP、Salesforce 和 ServiceNow 等系统的智能体协同起来。
其结果是一种可重用的模式：专业的法律推理保持完整，同时 IT 和合规团队获得了一个可观测、可治理并可跨新用例扩展的通用编排层。
在这些部署中，watsonx Orchestrate 为团队提供了一种切实可行的方法，让智能体遵循真实的业务工作流。它帮助将智能体的操作建立在可信的上下文之上，并跨新用例重用相同的智能体、工具和集成模式。这种平衡有助于在规则重要的地方，保持确定性逻辑的主导地位，并在准确性或合规有要求的地方加入人工审核。它还赋予团队一个可扩展的基础，而无需把每次部署都变成定制化重建。这也是同一产品能够支持从保单分析到招聘再到医疗保健等多种用例的原因。
对于开发者和技术产品经理而言，部署的经验教训是一致的：
对客户来说，收益体现为更好的运营指标和更低的总拥有成本，这一点在客户案例中得到了明确支持：
对用户而言，影响简单而清晰：
watsonx Orchestrate 通过为团队提供一种可重复的方式，将智能体连接到可信数据、跨系统路由工作并触发正确的工具，使这一切成为可能。